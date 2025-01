Le nouveau Plex est déjà utilisable sur Apple TV

Une version en test, mais indépendante

Des fonctionnalités plus sociales

Une meilleure qualité vidéo pour les abonnés Plex Pass

Une refonte pensée sur le long terme

Ces sections peuvent quand même être désactivées si vous préférez accéder uniquement à votre bibliothèque personnelle. La nouvelle application est proposée en test via TestFlight, une approche qui vous permet d’utiliser aussi, en parallèle, l’application classique, qui est toujours disponible.Les développeurs cherchent à recueillir des retours de la communauté pour améliorer l’application avant son lancement officiel. Des fonctionnalités comme le casting ou certains outils de téléchargement hors ligne sont d’ailleurs absents pour l’instant.Les critiques de films et séries publiées sur la plateforme peuvent désormais être rendues visibles à tous, à condition que l’utilisateur ajuste ses paramètres de confidentialité. Ces critiques peuvent être commentées, pour améliorer l’interaction entre utilisateurs.En parallèle, Plex donne la possibilité de rendre les profils accessibles publiquement via le site watch.plex.tv.Par défaut, les profils restent accessibles uniquement aux personnes autorisées, selon les paramètres choisis.Cette technologie offre une meilleure qualité vidéo pour une bande passante équivalente ou réduite. Les métadonnées HDR sont également conservées, ce qui doit permettre une une restitution optimale de l’image, même lorsque la résolution doit être abaissée (par exemple, de 4K à 1080p).Cette option est particulièrement utile pour le streaming à distance, où les connexions réseau peuvent être plus limitées.Ce choix doit permettre de simplifier le développement futur et accélérer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités.On vous l’a dit, la version classique de l’application reste disponible pour ceux qui préfèrent attendre une version stable.