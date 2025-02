CalDigit Element 5 Hub : le hub Thunderbolt 5 qui ne manque pas de ports

Un hub qui mise sur la connectivité

Charge et alimentation

L’Element 5 Hub affiche une configuration plutôt généreuse, avec quatre ports Thunderbolt 5 capables d’atteindre 120 Gb/s en mode boost, auxquels s’ajoutent deux ports USB-C et trois ports USB-A, tous limités à 10 Gb/s. Grâce à ces ports, il est possible de brancher du stockage ultra-rapide, comme le OWC Thunderbolt 5 Envoy ou le LaCie Rugged SSD Pro5,En matière d’affichage, les utilisateurs de Windows pourront connecter jusqu’à trois moniteurs 4K à 60 Hz, alors que macOS reste limité à deux écrans 6K ou 8K à 60 Hz. Cette différence est liée aux restrictions imposées par Apple sur la gestion multi-écrans via une seule connexion Thunderbolt.Le hub est équipé d’une alimentation de 180 W, ce qui lui permet d’assurer une puissance de charge stable de 90 W pour l’ordinateur hôte, même en cas de connexion simultanée de plusieurs périphériques. Contrairement à certains docks qui réduisent la puissance en fonction du nombre d’appareils branchés,Chaque port Thunderbolt 5 offre une puissance de 15 W, tandis que les ports USB-A et USB-C fournissent 7,5 W, pour garantir une alimentation suffisante pour divers accessoires comme les claviers, souris et petits périphériques sans impacter la batterie de l’ordinateur.L’Element 5 Hub est livré avec un câble Thunderbolt 5 de 0,8 mètre, une alimentation de 180 W, un cordon d’alimentation ainsi que deux bandes en caoutchouc pour assurer une meilleure stabilité sur un bureau. Actuellement proposé à 249,95 $ aux États-Unis au lieu de 299,95 $,