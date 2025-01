Windows 10 : fin de support en approche, des millions de PC en danger

Une échéance qui pourrait coûter cher

Le support de Windows 10 prendra donc fin le 14 octobre 2025. Après cette date, seules les entreprises ou particuliers ayant payé pour des mises à jour de sécurité prolongées (ESU) pourront encore bénéficier de correctifs.Selon ESET, éditeur d’ anti-virus , environ 63 % des utilisateurs de Windows dans le monde, soit des centaines de millions de personnes, utilisent encore Windows 10. En Allemagne, c’est 65 % des ordinateurs domestiques qui sont concernés.Thorsten Urbanski, expert en sécurité, alerte :À l’époque, 70 % des utilisateurs avaient déjà migré vers Windows 10 avant la fin du support de Windows 7.Le problème ne vient pas seulement d’une réticence au changement.Une situation qui complique la tâche pour les utilisateurs, surtout ceux qui ne veulent pas investir dans un nouvel appareil.Pour éviter d’être pris au dépourvu, plusieurs options s’offrent aux utilisateurs. Migrer vers Windows 11 reste la solution la plus simple, si le matériel le permet.Notez que Microsoft propose un programme ESU payant, mais le coût est significatif : 45 $ par appareil et par an pour les particuliers.Si vous utilisez encore Windows 10, c’est donc le moment de réfléchir à une stratégie.Mieux vaut s’y préparer dès maintenant, et, si je peux vous donner un petit conseil, considérer l’idée de passer sous Mac , non ?