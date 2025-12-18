Grosses promos sur les claviers et souris Logitech MX pour les fêtes de fin d'année !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous n'appréciez pas les Magic Mouse et Magic Keyboard d'Apple, que ce soit pour Mac ou iPad, une des meilleures alternatives est la gamme de Logitech, actuellement disponible en promotion pour les fêtes de fin d'année.
Logitech entend ainsi répondre avec ce modèle à la demande des amateurs du MX Keys qui jugeaient toutefois la version avec pavé numérique trop encombrante, et offre une alternative au Magic Keyboard sans pavé numérique d'Apple. Le clavier est livré avec un câble USB-C vers USB-C gris de 105 centimètres pour la recharge. Le clavier est compatible Bluetooth, mais également avec le nouveau dongle (toujours USB-A) Logitech Bolt (non fourni).
Le MX Keys Mini pour Mac reprend la construction robuste du modèle pourvu d'un pavé numérique, avec un châssis en aluminium, des touches
Le clavier peut s'appairer à trois périphériques distincts (par exemple, un Mac, un iPad et un iPhone) et des touches dédiées permettent de passer rapidement de l'un à l'autre. La fonction Flow est également de la partie, permettant de contrôler plusieurs machines avec le même périphérique. Logitech a également ajouté des raccourcis vers des fonctions accessibles via les touches du même nom.
Il sera ainsi possible de modifier le rétroéclairage du clavier, de lancer la fonction dictée vocale, d'ouvrir le menu des emojis, de faire une capture d'écran, de couper le microphone (cela fonctionne au niveau du système y compris avec des microphones externes), de gérer le volume et la lecture, et d'activer le mode
Un raccourci (Esc + fn) permet de passer des touches de fonction aux fonctionnalités dédiées, sans avoir à maintenir une touche à chaque fois (une option est également disponible via le logiciel). Logitech évoque une autonomie atteignant 5 mois avec le rétroéclairage désactivé. Si vous appréciez les produits MX du constructeur, d'autres promotions sont actuellement proposées sur la gamme.
Si vous suivez les tests et actualités sur Mac4Ever, vous savez que nous sommes plusieurs à la rédaction à utiliser avec grand plaisir les souris de la gamme MX Master. Le Black Friday permet d'adopter les version 3S (qui a ma préférence au niveau de l'ergonomie) et 4 tout en profitant d'un ticket d'entrée plus abordable.
Logitech MX Keys Mini
Les souris MX Master 3S et 4 en promo
Si vous suivez les tests et actualités sur Mac4Ever, vous savez que nous sommes plusieurs à la rédaction à utiliser avec grand plaisir les souris de la gamme MX Master. Le Black Friday permet d'adopter les version 3S (qui a ma préférence au niveau de l'ergonomie) et 4 tout en profitant d'un ticket d'entrée plus abordable.