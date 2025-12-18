Grosses promos sur les claviers et souris Logitech MX pour les fêtes de fin d'année !

Logitech MX Keys Mini

Perfect Stroke

universelle

Un layout Mac, du rétroéclairage et des raccourcis

Ne pas déranger

Les souris MX Master 3S et 4 en promo

Logitech entend ainsi, et offre une alternative au Magic Keyboard sans pavé numérique d'Apple. Le clavier est livré avec un câble USB-C vers USB-C gris de 105 centimètres pour la recharge. L(non fourni).Le MX Keys Mini pour Mac reprend la construction robuste du modèle pourvu d'un pavé numérique, avec un châssis en aluminium, des touchesconcaves, et). Le clavier est plus incliné que celui d'Apple et légèrement moins compact. Pour le transport, le MX Keys Mini est notablement plus lourd avec 508 grammes sur notre balance, contre 239 grammes pour le Magic Keyboard.(par exemple, un Mac, un iPad et un iPhone) et des touches dédiées permettent de passer rapidement de l'un à l'autre. La fonction Flow est également de la partie, permettant de contrôler plusieurs machines avec le même périphérique. Logitech a également ajouté des raccourcis vers des fonctions accessibles via les touches du même nom.Il sera ainsi possible de(cela fonctionne au niveau du système y compris avec des microphones externes),Un raccourci (Esc + fn) permet de(une option est également disponible via le logiciel). Logitech évoque une autonomie atteignant 5 mois avec le rétroéclairage désactivé. Si vous appréciez les produits MX du constructeur, d'autres promotions sont actuellement proposées sur la gamme.Si vous suivez les tests et actualités sur Mac4Ever, vous savez que nous sommes plusieurs à la rédaction à utiliser avec grand plaisir les souris de la gamme MX Master. L(qui a ma préférence au niveau de l'ergonomie)