Logi Options+ est planté sur Mac : un certificat expiré paralyse les souris et claviers Logitech
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis ce matin, l'application Logi Options+ refuse de se lancer sur Mac. La cause ? Un certificat de développeur expiré chez Logitech. Les utilisateurs se retrouvent avec des périphériques aux fonctions personnalisées désactivées. Un correctif est en préparation.
Le problème touche tous les Mac équipés de puces Apple Silicon (M1, M2, M3, M4) ainsi que les modèles Intel. L'application reste bloquée sur son écran de chargement violet sans jamais démarrer. Plus embêtant encore, certains utilisateurs rapportent que leurs boutons de souris ont cessé de fonctionner en pleine utilisation, et que leur MacBook chauffe anormalement pendant que le processus Options+ consomme de la batterie en arrière-plan.
Le coupable est identifié : un certificat de développeur a expiré côté Logitech. macOS refuse de lancer les services backend quand les certificats ne sont plus valides, c'est une mesure de sécurité standard du système. Résultat : l'application affiche une erreur
En attendant le correctif officiel, deux méthodes circulent sur les forums. La première consiste à modifier la date du Mac en la reculant de quelques jours, ouvrir Options+, puis remettre la date correcte. Cette manipulation trompe macOS en lui faisant croire que le certificat est encore valide, mais elle casse temporairement les connexions SSL et iCloud. La seconde solution passe par l'installation d'une version antérieure (1.60.495862) via Homebrew après avoir désinstallé proprement l'application avec AppCleaner. Pratique donc (non).
Logitech a reconnu le problème et promet un correctif
Un écran violet qui tourne dans le vide
La faute à un certificat expiré
Backend connection problemet les périphériques perdent toutes leurs personnalisations. G HUB, le logiciel dédié aux produits gaming de la marque, est également touché par le même problème.
Deux solutions de contournement
On en dit quoi ?
dès que possible, sans donner de date précise. La bonne nouvelle, c'est que vos réglages et profils personnalisés seront préservés après la mise à jour. Par contre, c'est quand même un peu gênant pour un fabricant de cette envergure de laisser expirer un certificat de sécurité. Ce genre d'oubli administratif ne devrait tout simplement pas arriver. En attendant, les utilisateurs de MX Master ou de claviers MX Keys n'ont d'autre choix que de patienter ou de bidouiller leur système. Et un grand merci à vous, chers lecteurs (dont Phiphilippe et Romain), pour nous avoir transmis l'information !