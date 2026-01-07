Logi Options+ est planté sur Mac : un certificat expiré paralyse les souris et claviers Logitech

On en dit quoi ?



Logitech a reconnu le problème et promet un correctif dès que possible , sans donner de date précise. La bonne nouvelle, c'est que vos réglages et profils personnalisés seront préservés après la mise à jour. Par contre, c'est quand même un peu gênant pour un fabricant de cette envergure de laisser expirer un certificat de sécurité. Ce genre d'oubli administratif ne devrait tout simplement pas arriver. En attendant, les utilisateurs de MX Master ou de claviers MX Keys n'ont d'autre choix que de patienter ou de bidouiller leur système. Et un grand merci à vous, chers lecteurs (dont Phiphilippe et Romain), pour nous avoir transmis l'information !