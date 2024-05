Un premier aperçu de ce que la puce M4 a dans le ventre ! Évolution ou révolution ?

De premiers scores pour la puce M4 !

Les premiers benchmarks dénichés dans la base de données de Geekbench, mais il faut tout de même prendre les chiffres à suivre avec prudence, le temps de pouvoir les vérifier.Sur Geekbench 6, les prétendus scores de la puce M4 complète avec 10 cœurs CPU (dont 4 performants et 6 efficients) et 10 cœurs GPU affichentSi l'on compare avec les scores que nous avons obtenus avec les différentes générations de puce Apple Silicon (toutes en versions complètes avec tous les cœurs CPU), nous constatons, soit à peu de chose près ce qu'a annoncé Apple lors de la présentation des iPad Pro M4.Si l'on compare la puce M4 à la puce M1, nous obtenons un gain de 61,6% sur un cœur et 76,7% en multicœur. Dans le même exercice et face à la récente puce M3, l. Rappelons qu'une évolution de plus ou moins 20% reste très intéressante d'une génération sur l'autre.Bien entendu,, ce qui implique de fait un gain en multicœurs. Pour finir sur la partie CPU, notons que les iPad Pro avec 256 et 512 Go de stockage se contenteront d'une puce M4 dotée de 9 cœurs CPU (1 cœur performant de moins) et de 8 Go de RAM (10 cœurs CPU et 16 Go pour les versions 1 et 2 To) et donc de scores moins élevés.Selon la base de. données de Geekbench,. Le gain reste intéressant d'une génération sur l'autre, bien que moins élevé que ce qu'annonce Apple. En effet, Cupertino évoque un GPUdans l'iPad Pro M4 que dans la version M2, mais il s'agit d'un test qui met en avant l'accélération matérielle du ray tracing, absente sur le M2.Lorsque l'on évoque l'IA,Ici,. Cela permet de constater une évolution constante entre les différentes générations de puce Apple Silicon, sans toutefois de véritable révolution pour la dernière née. Notons tout de même que la version complète de la puce M3 Max permet d'obtenir un score assez nettement plus élevé que celui du M4 (+18,2%), et que ce benchmark est encore en bêta, avec une stabilité dans les résultats qui n'est pas encore à la hauteur des autre versions de Geekbench.De notre côté,. Nous publierons prochainement nos propres résultats et analyses.