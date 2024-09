Logitech défie Elgato avec la MX Creative Console

Pour les créatifs avant tout

Une collaboration avec Adobe qui a du sens

Sauvegarde dans le cloud en 2025

Contrairement au Stream Deck, souvent critiqué pour son orientation vers les gamers et son manque de flexibilité dans les logiciels professionnels, la MX Creative Console se concentre sur l’ergonomie et l’intégration profonde avec les applications créatives, notamment celles d’ Adobe La Logitech MX Creative Console se compose de deux accessoires : la MX Creative Keypad et la MX Creative DialPad. La MX Creative Keypad est un clavier doté de touches avec affichages dynamiques, permettant d’assigner des actions spécifiques aux logiciels créatifs ou d’y intégrer des raccourcis personnalisés.qui permettent de régler avec précision les paramètres des différentes applications.Le tout est géré par l’application Logitech Options+, compatible avec Windows et macOS, offrant ainsi une flexibilité maximale. Avec jusqu’à 135 raccourcis personnalisables par application, la MX Creative Console s’adapte en temps réel aux besoins des utilisateurs. Grâce à une collaboration étroite avec Adobe,, garantissant une expérience utilisateur fluide et complète.Logitech mise également sur la flexibilité avec le lancement du, des packs d’icônes et des profils personnalisés. Un SDK permettra bientôt aux développeurs de créer des contenus additionnels, rendant l’appareil encore plus adaptable. Bien que le Stream Deck propose également des plugins, Logitech se distingue par une approche plus professionnelle, avec des intégrations poussées et une interface plus intuitive pour les créateurs non techniques.Cela étant dit, la MX Creative Console présente encore certaines limitations, comme l’, une fonctionnalité prévue pour le premier trimestre 2025. Disponible en précommande au prix de 229€ , la, en deux coloris : Graphite et Gris Pâle. Compatible avec Windows et macOS, cet outil est livré avec un abonnement de trois mois à Adobe Creative Cloud All Apps, d’une valeur de 180€. En ciblant spécifiquement les créateurs de contenu professionnels, Logitech positionne clairement sa MX Creative Console comme une alternative plus polyvalente que le Stream Deck d’Elgato. Un pari risqué, mais qui se tente.