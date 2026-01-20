Adobe booste Premiere Pro et Firefly à l'IA : ce qui change pour le montage vidéo

Premiere Pro : le masquage devient plus rapide (et moins pénible)

Firefly Boards arrive dans Premiere : l’IA s’invite dès la préprod

Adobe Stock intégré dans Premiere : moins de friction, plus de rythme

After Effects : 3D native, Substance gratuit et typographie plus vivante

Adobe en profite aussi pour faire sa promo : selon une enquête annuelle du Sundance Institute, 85 % des films sélectionnés à Sundance 2026 ont été réalisés avec les outils Adobe Creative Cloud (Premiere, Frame.io, After Effects, Photoshop, Substance 3D…). La marque cite même plusieurs productions montées sur Premiere et présentées en avant-première au festival, histoire de rappeler qu’aujourd’hui, le montage pro passe très souvent par ses logiciels.



Enfin, Adobe annonce près de 10 millions de dollars de nouveaux financements et dons de produits en 2026 via son Adobe Film & TV Fund, destiné à aider les créateurs issus de communautés sous-représentées et les jeunes talents à accélérer leur carrière. Au passage, l'éditeur lance aussi Ignite Day, en partenariat avec le Sundance Institute : une journée immersive pensée pour les créateurs émergents de 18 à 25 ans, avec ateliers, mentorat et échanges professionnels.

Premiere Pro continue de s’attaquer à l’un des points les plus chronophages en montage : le masquage (). Adobe introduit notamment, qui vise à rendre le suivi de sujets complexes plus rapide, plus simple et plus intuitif.L’idée est de passer moins de temps sur les détourages image par image, et davantage à tester des idées (effets, incrustations, retouches, mise en lumière, etc.). Adobe annonce aussi des(Ellipse, Rectangle, Plume) pour gagner en finesse et en contrôle dans les usages classiques, comme le floutage de visages., l’espace d’idéation collaborative d’Adobe. Concrètement, cela veut dire que les équipes vidéo peuvent brainstormer, prototyper, organiser une intention visuelle… puis envoyer le contenu directement vers Premiere pour finaliser le montage.En sus de ses propres technologies, Adobe met en avant: Google, OpenAI, Runway, et d’autres. L'éditeur évoque aussi une montée en puissance du studio Firefly avec un éditeur vidéo Firefly en bêta publique dans le navigateur (pour un montage), des retouches guidées par prompt, et un affinage plus avancé des mouvements de caméra.Adobe propose également un, permettant de parcourir, prévisualiser, licencier et importer des clips sans quitter l’application. Désormais, les utilisateurs ont accès à unDu côté d’After Effects, Adobe annonce une nouvelle version orientée motion design, avec plusieurs ajouts majeurs : des, pour créer et personnaliser des formes 3D directement dans AE, avec de nouveaux éclairages et ombres ; mais également plus de, animables et utilisables sur des maillages natifs ou importés.A cela, s'ajoute une meilleure prise en charge de, avec, expressions et contrôles plus flexibles. Enfin, on peut aussi compter sur des, notamment l’import de SVG comme calques de formes natifs en conservant dégradés et transparence depuis Illustrator.