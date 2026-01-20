Adobe booste Premiere Pro et Firefly à l'IA : ce qui change pour le montage vidéo
Par Laurence - Publié le
À l’occasion du Festival du film de Sundance 2026, Adobe ne se contente pas de doper ses outils phares (Premiere Pro, After Effects) à l'IA générative pour accélérer la post-production. L'éditeur réaffirme son soutien à la nouvelle génération de cinéastes avec une enveloppe de 10 millions de dollars. Un investissement stratégique destiné à briser les barrières à l'entrée du septième art, en offrant bourses, stages et accès privilégié aux dernières technologies Adobe.
Premiere Pro continue de s’attaquer à l’un des points les plus chronophages en montage : le masquage (rotoscoping). Adobe introduit notamment un nouvel outil de sélection et masquage d’objet, qui vise à rendre le suivi de sujets complexes plus rapide, plus simple et plus intuitif.
L’idée est de passer moins de temps sur les détourages image par image, et davantage à tester des idées (effets, incrustations, retouches, mise en lumière, etc.). Adobe annonce aussi des masques de formes repensés (Ellipse, Rectangle, Plume) pour gagner en finesse et en contrôle dans les usages classiques, comme le floutage de visages.
Premiere s’intègre désormais à Firefly Boards, l’espace d’idéation collaborative d’Adobe. Concrètement, cela veut dire que les équipes vidéo peuvent brainstormer, prototyper, organiser une intention visuelle… puis envoyer le contenu directement vers Premiere pour finaliser le montage.
En sus de ses propres technologies, Adobe met en avant l’accès à plusieurs modèles IA partenaires : Google, OpenAI, Runway, et d’autres. L'éditeur évoque aussi une montée en puissance du studio Firefly avec un éditeur vidéo Firefly en bêta publique dans le navigateur (pour un montage léger), des retouches guidées par prompt, et un affinage plus avancé des mouvements de caméra.
Adobe propose également un panneau Stock directement intégré à Premiere Pro, permettant de parcourir, prévisualiser, licencier et importer des clips sans quitter l’application. Désormais, les utilisateurs ont accès à un catalogue de plus de 52 millions de clips accessibles via cette intégration.
Du côté d’After Effects, Adobe annonce une nouvelle version orientée motion design, avec plusieurs ajouts majeurs : des maillages paramétriques 3D natifs, pour créer et personnaliser des formes 3D directement dans AE, avec de nouveaux éclairages et ombres ; mais également plus de 1 300 matériaux Substance 3D gratuits, animables et utilisables sur des maillages natifs ou importés.
A cela, s'ajoute une meilleure prise en charge de l’animation de polices variables, avec keyframes, expressions et contrôles plus flexibles. Enfin, on peut aussi compter sur des workflows vectoriels améliorés, notamment l’import de SVG comme calques de formes natifs en conservant dégradés et transparence depuis Illustrator.
Adobe
Adobe en profite aussi pour faire sa promo : selon une enquête annuelle du Sundance Institute, 85 % des films sélectionnés à Sundance 2026 ont été réalisés avec les outils Adobe Creative Cloud (Premiere, Frame.io, After Effects, Photoshop, Substance 3D…). La marque cite même plusieurs productions montées sur Premiere et présentées en avant-première au festival, histoire de rappeler qu’aujourd’hui, le montage pro passe très souvent par ses logiciels.
Enfin, Adobe annonce près de 10 millions de dollars de nouveaux financements et dons de produits en 2026 via son Adobe Film & TV Fund, destiné à aider les créateurs issus de communautés sous-représentées et les jeunes talents à accélérer leur carrière. Au passage, l'éditeur lance aussi Ignite Day, en partenariat avec le Sundance Institute : une journée immersive pensée pour les créateurs émergents de 18 à 25 ans, avec ateliers, mentorat et échanges professionnels.
Premiere Pro : le masquage devient plus rapide (et moins pénible)
Premiere Pro continue de s’attaquer à l’un des points les plus chronophages en montage : le masquage (rotoscoping). Adobe introduit notamment un nouvel outil de sélection et masquage d’objet, qui vise à rendre le suivi de sujets complexes plus rapide, plus simple et plus intuitif.
L’idée est de passer moins de temps sur les détourages image par image, et davantage à tester des idées (effets, incrustations, retouches, mise en lumière, etc.). Adobe annonce aussi des masques de formes repensés (Ellipse, Rectangle, Plume) pour gagner en finesse et en contrôle dans les usages classiques, comme le floutage de visages.
Firefly Boards arrive dans Premiere : l’IA s’invite dès la préprod
Premiere s’intègre désormais à Firefly Boards, l’espace d’idéation collaborative d’Adobe. Concrètement, cela veut dire que les équipes vidéo peuvent brainstormer, prototyper, organiser une intention visuelle… puis envoyer le contenu directement vers Premiere pour finaliser le montage.
En sus de ses propres technologies, Adobe met en avant l’accès à plusieurs modèles IA partenaires : Google, OpenAI, Runway, et d’autres. L'éditeur évoque aussi une montée en puissance du studio Firefly avec un éditeur vidéo Firefly en bêta publique dans le navigateur (pour un montage léger), des retouches guidées par prompt, et un affinage plus avancé des mouvements de caméra.
Adobe Stock intégré dans Premiere : moins de friction, plus de rythme
Adobe propose également un panneau Stock directement intégré à Premiere Pro, permettant de parcourir, prévisualiser, licencier et importer des clips sans quitter l’application. Désormais, les utilisateurs ont accès à un catalogue de plus de 52 millions de clips accessibles via cette intégration.
After Effects : 3D native, Substance gratuit et typographie plus vivante
Du côté d’After Effects, Adobe annonce une nouvelle version orientée motion design, avec plusieurs ajouts majeurs : des maillages paramétriques 3D natifs, pour créer et personnaliser des formes 3D directement dans AE, avec de nouveaux éclairages et ombres ; mais également plus de 1 300 matériaux Substance 3D gratuits, animables et utilisables sur des maillages natifs ou importés.
A cela, s'ajoute une meilleure prise en charge de l’animation de polices variables, avec keyframes, expressions et contrôles plus flexibles. Enfin, on peut aussi compter sur des workflows vectoriels améliorés, notamment l’import de SVG comme calques de formes natifs en conservant dégradés et transparence depuis Illustrator.
Adobe
Qu'en penser ?
Adobe en profite aussi pour faire sa promo : selon une enquête annuelle du Sundance Institute, 85 % des films sélectionnés à Sundance 2026 ont été réalisés avec les outils Adobe Creative Cloud (Premiere, Frame.io, After Effects, Photoshop, Substance 3D…). La marque cite même plusieurs productions montées sur Premiere et présentées en avant-première au festival, histoire de rappeler qu’aujourd’hui, le montage pro passe très souvent par ses logiciels.
Enfin, Adobe annonce près de 10 millions de dollars de nouveaux financements et dons de produits en 2026 via son Adobe Film & TV Fund, destiné à aider les créateurs issus de communautés sous-représentées et les jeunes talents à accélérer leur carrière. Au passage, l'éditeur lance aussi Ignite Day, en partenariat avec le Sundance Institute : une journée immersive pensée pour les créateurs émergents de 18 à 25 ans, avec ateliers, mentorat et échanges professionnels.