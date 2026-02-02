Pas convaincu par Apple Creator Studio ? Adobe Firefly passe à l’illimité

Firefly, c'est quoi ?

Quelles conditions pour profiter de l'offre illimitée 2k

Qu'en penser ?



Adobe souligne enfin que cette ouverture intervient à un moment stratégique, avec la Saint-Valentin et le Nouvel An lunaire à l’horizon, périodes propices à la création visuelle et aux tests intensifs des outils génératifs. En résumé, Adobe frappe fort en levant — temporairement — l’un des principaux freins à l’usage intensif de l’IA générative.Certains y verront une certaine concomitance avec l'arrivée de la Creator Studio d'Apple.

Pour rappel,, capable de produire images et vidéos, intégrée à l’origine dans Creative Cloud (Photoshop, Illustrator…), puis déclinée en plateforme autonome, accessible via le web, iOS et même visionOS.Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre des modèles Adobe, présentés comme, mais aussi des solutions externes, comme celles de. Jusqu’ici, chaque formule Firefly était associée à un quota mensuel de crédits, limitant le nombre de générations possibles. Ce plafond saute désormais — sous conditions.Adobe précise que, jusqu’à une résolution 2K. Sont concernés :L’offre inclut l’, mais aussi aux modèles tiers intégrés (). Attention, l’offre concerne uniquement l’abonnement Firefly autonome, et ne s’applique pas aux abonnements Creative Cloud.Pour justifier ce changement, Adobe avance des chiffres parlants : 86 % des créateurs utilisent désormais l’IA au quotidien, ou la longueur moyenne des prompts a doublé en un an. Pour l’éditeur,. En supprimant les quotas, Adobe cherche à préserver le, en évitant que les utilisateurs ne limitent leurs essais par crainte d’épuiser leurs crédits.Adobe met en avant plusieurs usages rendus plus fluides par cette absence de limite, comme(un espace collaboratif pour regrouper inspirations, références et contenus générés, itérer rapidement et recueillir des retours,(avec l’éditeur vidéo Firefly, pensé comme un espace d’assemblage narratif directement dans le navigateur). Ou encorequi permet d'ajouter de la musique sous licence, d’effets sonores, ou retouches d’images via(ajout/suppression d’objets, changement de décor, ajustements fins en langage naturel).