Pas convaincu par Apple Creator Studio ? Adobe Firefly passe à l’illimité
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Bonne nouvelle pour les créateurs adeptes d’IA générative : Adobe annonce la suppression des limites mensuelles de génération d’images et de vidéos sur Firefly. Il sera ainsi possible de générer un nombre illimité de contenus, aussi bien avec les modèles maison d’Adobe qu’avec plusieurs modèles tiers.
Pour rappel, Firefly est la suite de modèles génératifs d’Adobe, capable de produire images et vidéos, intégrée à l’origine dans Creative Cloud (Photoshop, Illustrator…), puis déclinée en plateforme autonome, accessible via le web, iOS et même visionOS.
Firefly se distingue aussi par son ouverture à des modèles tiers. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre des modèles Adobe, présentés comme commercially safe, mais aussi des solutions externes, comme celles de Google, OpenAI ou Runway. Jusqu’ici, chaque formule Firefly était associée à un quota mensuel de crédits, limitant le nombre de générations possibles. Ce plafond saute désormais — sous conditions.
Adobe précise que les utilisateurs qui s’abonnent à Firefly avant le 16 mars bénéficieront de générations illimitées d’images et de vidéos Firefly, jusqu’à une résolution 2K. Sont concernés : Firefly Pro, Firefly Premium et les anciens forfaits 4 000, 7 000 et 50 000 crédits.
L’offre inclut l’accès illimité aux modèles d’image et de vidéo d’Adobe, mais aussi aux modèles tiers intégrés (Google Nano Banana Pro, GPT Image Generation, Runway Gen-4 Image). Attention, l’offre concerne uniquement l’abonnement Firefly autonome, et ne s’applique pas aux abonnements Creative Cloud.
Pour justifier ce changement, Adobe avance des chiffres parlants : 86 % des créateurs utilisent désormais l’IA au quotidien, ou la longueur moyenne des prompts a doublé en un an. Pour l’éditeur, l’IA n’est plus un gadget, mais un véritable outil de production, intégré aux workflows créatifs. En supprimant les quotas, Adobe cherche à préserver le flow créatif, en évitant que les utilisateurs ne limitent leurs essais par crainte d’épuiser leurs crédits.
Adobe met en avant plusieurs usages rendus plus fluides par cette absence de limite, comme Firefly Boards (un espace collaboratif pour regrouper inspirations, références et contenus générés, itérer rapidement et recueillir des retours, le montage vidéo génératif (avec l’éditeur vidéo Firefly, pensé comme un espace d’assemblage narratif directement dans le navigateur). Ou encore l'affinage créatif continu qui permet d'ajouter de la musique sous licence, d’effets sonores, ou retouches d’images via Prompt to Edit (ajout/suppression d’objets, changement de décor, ajustements fins en langage naturel).
Adobe souligne enfin que cette ouverture intervient à un moment stratégique, avec la Saint-Valentin et le Nouvel An lunaire à l’horizon, périodes propices à la création visuelle et aux tests intensifs des outils génératifs. En résumé, Adobe frappe fort en levant — temporairement — l’un des principaux freins à l’usage intensif de l’IA générative.Certains y verront une certaine concomitance avec l'arrivée de la Creator Studio d'Apple.
Firefly, c'est quoi ?
Quelles conditions pour profiter de l'offre illimitée 2k
Qu'en penser ?
Adobe souligne enfin que cette ouverture intervient à un moment stratégique, avec la Saint-Valentin et le Nouvel An lunaire à l’horizon, périodes propices à la création visuelle et aux tests intensifs des outils génératifs. En résumé, Adobe frappe fort en levant — temporairement — l’un des principaux freins à l’usage intensif de l’IA générative.Certains y verront une certaine concomitance avec l'arrivée de la Creator Studio d'Apple.