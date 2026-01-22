Le MacBook Air M4 en promo à 949€ : offrez-vous un Mac performant au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec le MacBook Air M4, Apple propose une machine bien née qui devrait ravir de nombreux utilisateurs. Si vous êtes tenté par ce nouveau Mac, une promotion permet aujourd'hui d'en profiter au meilleur prix, de quoi dépenser avantageusement l'éventuelle cagnotte de Noël.
Au cœur de ce nouveau MacBook Air, dont vous pouvez retrouver notre test complet, on retrouve la toute nouvelle puce M4. Conçue par Apple, elle promet des performances ultra-rapides : montage vidéo 4K, développement d’applications, et bien sûr, les nouvelles fonctionnalités dopées à l’Apple Intelligence avec macOS Sequoia.
Le MacBook Air dispose d'un écran Liquid Retina 13,6 ou 15,3 pouces avec jusqu’à 500 nits de luminosité, Touch ID et Magic Keyboard. Côté connectivité, il bénéficie du Wi-Fi 6E (certains à la rédac vont grincer des dents) et du Bluetooth 5.3. Il offre également la recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt 4 pour le branchement d’accessoires comme des supports de stockage externes et des clés de sécurité, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm.
Par rapport à la génération précédente, le MacBook Air M4 offre un CPU 10 cœurs et un GPU jusqu’à 10 cœurs et une mémoire unifiée pouvant atteindre 32 Go,
Au niveau du style, Apple propose enfin de la couleur avec ce très beau bleu ciel (comme l'iPad mini 7 ?). On retrouve aussi les classiques argent, lumière stellaire et minuit. Le MacBook Air M4 conserve son design ultra-fin et léger tout en étant plus robuste.
Grande nouveauté pour cette génération, le MacBook Air M4 prend désormais en charge jusqu’à deux écrans externes 6K (en plus de son écran intégré) — une première pour un modèle Air ! Côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 18 heures d’utilisation.
La webcam aussi fait un bond en avant : le MacBook Air M4 adopte une caméra 12 MP avec Center Stage. Cette technologie permet de vous garder au centre de l’image lors des appels vidéo, s’ajustant automatiquement lorsque vous bougez. Une fonctionnalité parfaite pour les visioconférences et les présentations professionnelles.
Avec macOS Sequoia, le MacBook Air M4 est évidemment compatibles avec Apple Intelligence. Cette suite d’outils d’IA vous permet d’automatiser vos tâches, de rédiger des textes intelligents et d’obtenir des réponses instantanées grâce aux capacités d’intelligence artificielle directement intégrées au système.
MacBook Air M4
Au cœur de ce nouveau MacBook Air, dont vous pouvez retrouver notre test complet, on retrouve la toute nouvelle puce M4. Conçue par Apple, elle promet des performances ultra-rapides : montage vidéo 4K, développement d’applications, et bien sûr, les nouvelles fonctionnalités dopées à l’Apple Intelligence avec macOS Sequoia.
Le MacBook Air dispose d'un écran Liquid Retina 13,6 ou 15,3 pouces avec jusqu’à 500 nits de luminosité, Touch ID et Magic Keyboard. Côté connectivité, il bénéficie du Wi-Fi 6E (certains à la rédac vont grincer des dents) et du Bluetooth 5.3. Il offre également la recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt 4 pour le branchement d’accessoires comme des supports de stockage externes et des clés de sécurité, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm.
Par rapport à la génération précédente, le MacBook Air M4 offre un CPU 10 cœurs et un GPU jusqu’à 10 cœurs et une mémoire unifiée pouvant atteindre 32 Go,
rendant le nouveau MacBook Air jusqu’à 2 fois plus rapide que le modèle avec puce M1. Toutes les machines sont dotées d'office d'un SSD de 256 Go et de 16 Go de mémoire unifiée en standard (contre 8 Go auparavant), permettant une gestion plus fluide des logiciels gourmands. Il sera bien sûr possible moyennant finances de monter en gamme (+1000 euros pour le SSD 2 To et +500 euros pour atteindre les 32 Go de RAM).
Le MacBook Air avec M4 offre un nouveau niveau de performance :
• Les performances de calcul des feuilles de calcul dans Microsoft Excel sont jusqu'à 4,7 fois plus rapides que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 1,6 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.
• Le montage vidéo dans iMovie est jusqu'à 8 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.
• La retouche photo dans Adobe Photoshop est jusqu'à 3,6 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.
• La navigation sur le Web est jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7, et les tâches plus exigeantes sont jusqu'à 2 fois plus rapides.
• Les performances de calcul des feuilles de calcul dans Microsoft Excel sont jusqu'à 4,7 fois plus rapides que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 1,6 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.
• Le montage vidéo dans iMovie est jusqu'à 8 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.
• La retouche photo dans Adobe Photoshop est jusqu'à 3,6 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.
• La navigation sur le Web est jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7, et les tâches plus exigeantes sont jusqu'à 2 fois plus rapides.
Au niveau du style, Apple propose enfin de la couleur avec ce très beau bleu ciel (comme l'iPad mini 7 ?). On retrouve aussi les classiques argent, lumière stellaire et minuit. Le MacBook Air M4 conserve son design ultra-fin et léger tout en étant plus robuste.
Grande nouveauté pour cette génération, le MacBook Air M4 prend désormais en charge jusqu’à deux écrans externes 6K (en plus de son écran intégré) — une première pour un modèle Air ! Côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 18 heures d’utilisation.
Un excellent rapport qualité/prix
La webcam aussi fait un bond en avant : le MacBook Air M4 adopte une caméra 12 MP avec Center Stage. Cette technologie permet de vous garder au centre de l’image lors des appels vidéo, s’ajustant automatiquement lorsque vous bougez. Une fonctionnalité parfaite pour les visioconférences et les présentations professionnelles.
Avec macOS Sequoia, le MacBook Air M4 est évidemment compatibles avec Apple Intelligence. Cette suite d’outils d’IA vous permet d’automatiser vos tâches, de rédiger des textes intelligents et d’obtenir des réponses instantanées grâce aux capacités d’intelligence artificielle directement intégrées au système.