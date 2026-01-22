Adobe Acrobat et Express : l'IA transforme désormais vos PDF en podcasts ! (mais pas que)
Par Laurence - Publié le
Adobe franchit une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de sa suite logicielle. Après avoir dopé Firefly, l'éditeur déploie de nouvelles fonctionnalités majeures pour Acrobat et Adobe Express. L'objectif est désormais de ne plus seulement lire vos documents, mais les transformer automatiquement en présentations visuelles ou en podcasts audio.
C’est l'innovation la plus marquante (et la plus utile) : la possibilité de générer un podcast audio à partir d'une sélection de documents. L’IA synthétise le contenu et le met en forme pour une écoute fluide.
Si cette fonction ne remplace pas une lecture approfondie de textes (on peut penser à des documents juridiques par exemple), mais elle s'avère idéale pour absorber des informations denses lors de trajets ou d'une séance de sport (si vous arrivez à vous concentrer en courant / nageant / pédalant tout en écoutant le résumé de la dernière loi de finances !).
Mais Adobe imagine des scénarios plus light avec des usages variés : transformer des guides de bricolage en mini-cours audio ou condenser les newsletters scolaires en un résumé hebdomadaire rapide à écouter.
Développée dans une logique très professionnelle, la fonction Generate Presentation permet désormais de concevoir une présentation complète à partir de sources diverses (et pas forcément ordonnées). En se basant sur des rapports financiers, des fiches produits ou des pages web dans l’espace collaboratif PDF Spaces, l’assistant IA va alors structurer un argumentaire cohérent.
Le processus est entièrement guidé : l’IA propose d'abord un plan, puis génère les diapositives selon le ton et le style choisis. L'utilisateur peut ensuite basculer sur Adobe Express pour peaufiner le design, ajouter des animations ou modifier les visuels avant de partager le résultat final.
Modifier un document complexe devient aussi beaucoup plus simple qu’envoyer un message. Grâce aux commandes en langage naturel, il n’est plus nécessaire de naviguer dans des menus denses pour supprimer ou réorganiser des pages, ajuster un bloc de texte ou encore insérer des commentaires ou modifier une image.
Cette approche modernise carrément Acrobat et le rend beaucoup plus accessible et intéressant, avec ce nouveau panneau d'aide interactif capable de guider l'utilisateur pas à pas via un chat.
Enfin, Adobe renforce la dimension collective de son outil avec PDF Spaces. Ce service devient un véritable centre de travail où les équipes peuvent partager une bibliothèque commune de fichiers, centraliser leurs notes et suivre l'avancée d'un projet en temps réel, dépassant ainsi la simple gestion de dossiers statiques.
Avec cette mise à jour, Adobe confirme sa mutation : Acrobat n'est plus un simple lecteur, mais un processeur de données intelligent. En permettant de convertir instantanément du texte en slides ou en audio, Adobe transforme le document de travail en un
Bénéficier des abonnements Adobe
"Generate Podcast" : écouter son PDF au lieu de le lire
C’est l'innovation la plus marquante (et la plus utile) : la possibilité de générer un podcast audio à partir d'une sélection de documents. L’IA synthétise le contenu et le met en forme pour une écoute fluide.
Si cette fonction ne remplace pas une lecture approfondie de textes (on peut penser à des documents juridiques par exemple), mais elle s'avère idéale pour absorber des informations denses lors de trajets ou d'une séance de sport (si vous arrivez à vous concentrer en courant / nageant / pédalant tout en écoutant le résumé de la dernière loi de finances !).
Mais Adobe imagine des scénarios plus light avec des usages variés : transformer des guides de bricolage en mini-cours audio ou condenser les newsletters scolaires en un résumé hebdomadaire rapide à écouter.
Générer une présentation complète à partir de documents
Développée dans une logique très professionnelle, la fonction Generate Presentation permet désormais de concevoir une présentation complète à partir de sources diverses (et pas forcément ordonnées). En se basant sur des rapports financiers, des fiches produits ou des pages web dans l’espace collaboratif PDF Spaces, l’assistant IA va alors structurer un argumentaire cohérent.
Le processus est entièrement guidé : l’IA propose d'abord un plan, puis génère les diapositives selon le ton et le style choisis. L'utilisateur peut ensuite basculer sur Adobe Express pour peaufiner le design, ajouter des animations ou modifier les visuels avant de partager le résultat final.
L’édition de PDF via un simple prompt
Modifier un document complexe devient aussi beaucoup plus simple qu’envoyer un message. Grâce aux commandes en langage naturel, il n’est plus nécessaire de naviguer dans des menus denses pour supprimer ou réorganiser des pages, ajuster un bloc de texte ou encore insérer des commentaires ou modifier une image.
Cette approche modernise carrément Acrobat et le rend beaucoup plus accessible et intéressant, avec ce nouveau panneau d'aide interactif capable de guider l'utilisateur pas à pas via un chat.
PDF Spaces : un hub de projet collaboratif
Enfin, Adobe renforce la dimension collective de son outil avec PDF Spaces. Ce service devient un véritable centre de travail où les équipes peuvent partager une bibliothèque commune de fichiers, centraliser leurs notes et suivre l'avancée d'un projet en temps réel, dépassant ainsi la simple gestion de dossiers statiques.
Qu'en penser ?
Avec cette mise à jour, Adobe confirme sa mutation : Acrobat n'est plus un simple lecteur, mais un processeur de données intelligent. En permettant de convertir instantanément du texte en slides ou en audio, Adobe transforme le document de travail en un
contenu prêt à consommer. Bref, il ne reste plus qu'à tester la pertinence des synthèses vocales, mais la promesse d'une productivité sans friction est séduisante.
Bénéficier des abonnements Adobe