Apple lâche DEUX MILLIARDS (oui oui) pour racheter Q.ai. Mais qu'est-ce que c'est ?

On en dit quoi ?



Apple décide de mettre le paquet. On peut se demander si ça n'est pas un peu tard, et si le montant de la transaction n'est pas aussi un aveu d'un certain mouvement de panique de la marque, qui ne sait plus quoi faire pour rattraper son retard. Avec ce rachat, Apple mise gros sur l'IA audio. Bientôt, Siri pourra peut-être comprendre ce que vous racontez en chuchotant, très bien, sauf que pour le moment, Siri ne comprend toujours rien à ce qu'on lui raconte. Alors par pitié Apple, réagissez vite, et pas uniquement avec votre carnet de chèques.