Apple lâche DEUX MILLIARDS (oui oui) pour racheter Q.ai. Mais qu'est-ce que c'est ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de confirmer l'acquisition de Q.ai, une startup israélienne spécialisée dans le machine learning appliqué à l'audio. Le montant estimé se situe entre 1,5 et 2 milliards de dollars selon les sources, ce qui en ferait carrément la deuxième plus grosse acquisition de l'histoire d'Apple, juste derrière Beats et ses 3 milliards en 2014. L'équipe de Q.ai rejoint Cupertino, cofondateurs compris.
Le nom d'Aviad Maizels, cofondateur et CEO de Q.ai, ne vous dira peut-être rien. Mais vous utilisez probablement déjà une de ses inventions tous les jours. C'est lui qui avait fondé PrimeSense, rachetée par Apple en 2013, et dont la technologie a directement donné naissance à Face ID sur l'iPhone X en 2017. Autant dire qu'Apple sait ce que Maizels est capable de fournir comme valeur. Q.ai a été fondée en 2022 à Ramat Gan, bourgade de la banlieue de Tel Aviv, avec à ses côtés Jonathan Wexler, passé par OrCam, et Avi Barliya. La startup avait levé 24,5 millions de dollars début 2023, auprès de Kleiner Perkins, Google Ventures ou encore Exor. La progression de la boîte est donc fulgurante.
Quand on creuse, on se rend compte que Q.ai ne fait pas que de l'amélioration audio classique. La startup travaille sur la captation de parole chuchotée, mais aussi la reconnaissance vocale en environnements bruyants, et possède un brevet assez bluffant autour des micro-mouvements de la peau du visage. Pour dire ça autrement, leur technologie permet de détecter des mots prononcés silencieusement, d'identifier la personne qui les prononce, et même d'évaluer ses émotions et son rythme cardiaque. Ça ne rigole pas donc.
Johny Srouji, le bien connu patron du hardware de chez Apple, a décrit Q.ai comme une entreprise
Cette acquisition monstrueuse ne sort pas de nulle part. Apple veut rattraper son retard, qui est stratosphérique dans l'IA. Tim Cook avait d'ailleurs déclaré en juillet 2025 qu'Apple restait
Apple décide de mettre le paquet. On peut se demander si ça n'est pas un peu tard, et si le montant de la transaction n'est pas aussi un aveu d'un certain mouvement de panique de la marque, qui ne sait plus quoi faire pour rattraper son retard. Avec ce rachat, Apple mise gros sur l'IA audio. Bientôt, Siri pourra peut-être comprendre ce que vous racontez en chuchotant, très bien, sauf que pour le moment, Siri ne comprend toujours rien à ce qu'on lui raconte. Alors par pitié Apple, réagissez vite, et pas uniquement avec votre carnet de chèques.
