L'écran Apple Studio Display 2 sera-t-il annoncé le 29 janvier ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les rumeurs s'intensifient autour d'un successeur du Studio Display. Avec une annonce potentielle le 28 janvier aux côtés des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, Apple pourrait enfin rafraîchir son écran externe vieux de presque quatre ans.
Le lancement d'Apple Creator Studio le 28 janvier, un service d'abonnement destiné aux créateurs de contenu, a mis la puce à l'oreille des observateurs. La vidéo promotionnelle montre un MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro, un modèle qui n'existe pas encore. Côté calendrier, Apple publie ses résultats trimestriels le 29 janvier, et la firme a l'habitude de dévoiler des produits juste avant ces annonces financières. En janvier 2023, les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max avaient suivi ce schéma.
Des lignes de code découvertes par MacRumors et Macworld révèlent un modèle portant le nom de code
Le Studio Display actuel démarre à 1 749 euros en France. L'ajout du Mini-LED, du ProMotion et d'une puce plus récente va inévitablement faire grimper la facture. Les analystes s'interrogent sur le positionnement tarifaire : Apple risque de se rapprocher dangereusement du Pro Display XDR à 5 499 euros. Le moniteur fête ses quatre ans en mars 2026, ce qui en fait le produit Mac avec le cycle de vie le plus long du catalogue actuel.
C'est quand même un peu agaçant d'avoir attendu aussi longtemps pour des fonctionnalités que les MacBook Pro intègrent depuis des années. Le 60 Hz et l'absence de HDR en 2022, c'était déjà limite. Mais bon, si Apple livre un écran avec ProMotion, Mini-LED et une webcam correcte cette fois-ci, on pourra difficilement bouder. Reste la question du tarif : si le Studio Display 2 dépasse les 2 000 euros, on va tous bouder un peu quand même.
J527. Le nouvel écran embarquerait un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz grâce à ProMotion, une première pour un moniteur Apple externe. L'actuel Studio Display reste bloqué à 60 Hz et ne prend pas en charge le HDR. Le futur modèle corrigerait ces lacunes avec une dalle Mini-LED similaire à celle des MacBook Pro, capable d'atteindre 1 600 nits en HDR contre 600 nits pour l'écran actuel. Côté processeur, la puce A19 remplacerait l'A13 Bionic de 2019, ce qui améliorerait Center Stage et Spatial Audio.
