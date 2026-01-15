L'écran Apple Studio Display 2 sera-t-il annoncé le 29 janvier ?

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu agaçant d'avoir attendu aussi longtemps pour des fonctionnalités que les MacBook Pro intègrent depuis des années. Le 60 Hz et l'absence de HDR en 2022, c'était déjà limite. Mais bon, si Apple livre un écran avec ProMotion, Mini-LED et une webcam correcte cette fois-ci, on pourra difficilement bouder. Reste la question du tarif : si le Studio Display 2 dépasse les 2 000 euros, on va tous bouder un peu quand même.