Face ID bientôt sur Mac ?

Touch ID a fait ses preuves, mais Face ID promet une interaction encore plus naturelle : la suppression du contact physique. Dans un contexte de travail de plus en plus mobile et flexible, pouvoir activer son poste de travail d'un simple regard dès l'ouverture du capot transformerait radicalement la fluidité de l'usage. Plus qu'une mise à jour technique, ce serait un upgrade stratégique pour le confort des utilisateurs de Mac, qu’ils soient en déplacement ou sur une station fixe.

Le leakervient de publier surune information concernant le futur iPhone Air 2. Outre l’ajout d’un ultra grand-angle à l’arrière (avec un alignement horizontal),. En effet, ce dernier aurait été conçu sur mesure pour répondre à une contrainte simple : le manque de place à l’intérieur du châssis.Autrement dit, Apple chercherait àpour continuer à proposer Face ID dans des appareils toujours plus compacts.Le leaker précise que Face ID sur MacBook n’est, pour l’instant, que de la spéculation. Depuis des années, la théorie la plus répandue est simple : si Face ID n’est pas sur Mac, ce n’est pas par manque d’envie, mais. Le couvercle d’un MacBook serait trop fin, et l’intégration du système TrueDepth — caméra, capteurs infrarouges, projecteur de points— demande plus de volume qu’une webcam classique.Si Apple est réellement en train de miniaturiser Face ID afin de l'adapter aux dimensions de l'iPhone Air,, où l’espace est moins problématique. En tout état de cause, Face ID aurait aussi du sens, notamment en environnement pro ou partagé.Le timing rend la rumeur encore plus solide. En 2026,une première en début d'année (cette semaine avec un upgrade de la puce M), et une seconde beaucoup plus importante (design, écran, nouvelles technologies) à la fin du second semestre. Ce n’est pas la première fois qu’Apple profite d’un redesign pour introduire des nouveautés structurelles : MagSafe, mini-LED, nouveaux formats…: comme l’intégration dans la bordure d’écran (encoche ? Dynamic Island ? autre ?), l’usage de Face ID dans macOS (authentification système, multi-comptes, détection de présence…) et le positionnement : Face ID remplacerait-il Touch ID ou viendrait-il en complément ?