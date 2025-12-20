Achetez un Mac mini M4 256Go à 629€ et faites changer le SSD en France (320€ pour 1To) + code promo
Par Didier Pulicani - Publié le
Vous pensez qu'en achetant un Mac mini M4 en promo à 629€ sur Amazon ce matin, vous ne pourrez pas faire évoluer le SSD interne ?
En réalité, il est possible de faire évoluer ces disques après achat, mais la manipulation n'est pas simple car il faut du matériel de pointe, et une certaine expérience. Quentin, fondateur du service français
Pour changer le SSD, le principe consiste à remplacer la puce mémoire (NAND) par un modèle identique à celui d'Apple -c'est très important, pour que le disque soit pris en compte nativement et sans risque par le Mac.
L'opération fonctionne avec tous les Mac équipés de processeur Apple Silicon M1, M2 ou M3 ou M4 (voir ci-dessous). On peut donc passer à 500Go, 1To ou 2To. Les modèles Pro peuvent être étendus à 4To ou même 8To !
L’opération consiste donc à retirer les puces Nand de votre SSD original pour resouder des puces de capacité supérieure. Selon les modèles, il faut
L'entreprise garantit l'intervention pour la durée de vie de l'appareil, le client n'a pas à s'en soucier (prise en charge du retour SAV si besoin)
Ces réductions peuvent fonctionner sur les mises à niveau SSD mais également sur l'ensemble de ses prestations, y compris les réparations.
Passage à un SSD vers 1To ou 2To sur les modèles suivants :
• Tarifs uniques : 320€ pour 1To soit 35% de réduction sur le tarif Apple (tarif à titre indicatif, susceptible d’évoluer selon le prix des puces sur le marché) et 450€ pour 2To soit 55% de réduction !
Passage à un SSD de 2To sur les modèles suivants :
• Tarif unique : 500€ pour 2To (tarif à titre indicatif, susceptible d’évoluer selon le prix des puces sur le marché)
Passage à un SSD de 4To sur les modèles suivants :
Tarif unique : 750€ pour 4To soit 50% de réduction sur le tarif Apple (tarif à titre indicatif, susceptible d’évoluer selon le prix des puces sur le marché)
• Sauvemonmac.com/upgrade-ssd/
Cochez la case
Tarifs et code promo
Quentin, créateur de sauvemonmac , propose aux lecteurs de Mac4Ever une réduction de 5% sur toute opération de changement de SSD !
Pour cela, il suffit de cocher la case
Ces réductions peuvent fonctionner sur les mises à niveau SSD mais également sur l'ensemble de ses prestations, y compris les réparations.
Machines éligibles
Passage à un SSD vers 1To ou 2To sur les modèles suivants :
• MacBook Air M1 (2020) A2337 13 pouces
• MacBook Air M2 (2022-2023) A2681 13 pouces ou A2941 15 pouces
• MacBook Air M3 (2024) A3113 13 pouces ou A3114 15 pouces
• MacBook Air M4 (2025) A3240 13 pouces ou A3241 15 pouces
• MacBook Pro M1 (2020) A2338 13 pouces
• MacBook Pro M2 (2022) A2338 13 pouces
• iMac M1 (2021) A2438 ou A2439 24 pouces
• iMac M3 (2023) A2873 ou A2874 24 pouces
• iMac M4 (2024) A3247 ou A3137 24 pouces
• Mac Mini M4 (2024) A3238
• Mac Mini M2 (2022) A2686
• Mac Mini M1 (2020) A2348
• MacBook Pro M3 (2023) A2918 14 pouces
• MacBook Pro M4 (2024) A3112 14 pouces
• Mac Studio M3 / M4 Max (2025)
• Tarifs uniques : 320€ pour 1To soit 35% de réduction sur le tarif Apple (tarif à titre indicatif, susceptible d’évoluer selon le prix des puces sur le marché) et 450€ pour 2To soit 55% de réduction !
Passage à un SSD de 2To sur les modèles suivants :
• Mac Studio M1 Max / Ultra (A2615 – 2022)
• Tarif unique : 500€ pour 2To (tarif à titre indicatif, susceptible d’évoluer selon le prix des puces sur le marché)
Passage à un SSD de 4To sur les modèles suivants :
• Mac Studio M3 / M4 Max (2025)
Tarif unique : 750€ pour 4To soit 50% de réduction sur le tarif Apple (tarif à titre indicatif, susceptible d’évoluer selon le prix des puces sur le marché)
• Passage à un SSD de 8To sur les modèles qui peuvent le supporter (Max et Ultra) : sur demande
Liens et code promo
