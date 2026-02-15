MacBook 2026 : la couleur est-elle de retour chez Apple ?
Publié le
Enfin le retour de la couleur !? Selon la rumeur publique, Apple préparerait un MacBook à bas prix dès le mois de mars. Un produit stratégique, pensé pour séduire un public (jeune ou pas) jusqu’ici freiné par les tarifs élevés des Mac.
Un MacBook inédit, propulsé par une puce d’iPhone
La principale surprise vient du cœur de la machine. Plutôt que d’opter pour une puce Apple Silicon conçue spécifiquement pour le Mac, Apple miserait sur un A18 Pro, le même SoC que celui utilisé dans la gamme iPhone 16. Un choix audacieux, mais loin d’être incohérent. Les performances de l’A18 Pro se rapprochent déjà de celles de la première puce M1, qui avait marqué un tournant majeur pour les Mac en 2020.
Certes, ce futur MacBook ne rivalisera pas avec un MacBook Air récent sur les usages les plus lourds, mais il devrait être très largement suffisant pour la bureautique, le multimédia et les tâches du quotidien. De quoi viser clairement les étudiants, les familles ou les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur efficace et ultra-portable.
Un design soigné, malgré un positionnement plus accessible
Côté matériel, Apple ne sacrifierait pas le design sur l’autel des économies. L’appareil embarquerait un écran légèrement inférieur à 13 pouces — autour de 12,9 pouces selon les rumeurs — et conserverait un châssis en aluminium. Point de plastique, pourtant souvent associé aux produits d’entrée de gamme.
Pour limiter les coûts, Apple aurait toutefois développé un nouveau procédé de fabrication de l’aluminium, plus rapide et moins cher que celui utilisé pour les MacBook Air et Pro actuels. Une approche industrielle qui permettrait de réduire les coûts sans nuire à l’image premium de la marque.
Mais LA nouveauté serait le retour de la couleur. Apple testerait une palette bien plus large que d’habitude, avec des teintes comme le jaune clair, le vert clair, le bleu, le rose, en plus de l’argent classique et du gris foncé. Un clin d’œil assumé à l’univers de l’iPad, et une manière d’attirer un public plus jeune.
Un Mac à 699 dollars pour élargir l’écosystème
Selon les informations disponibles, ce MacBook A18 Pro pourrait être proposé autour de 699 dollars, soit bien en dessous du MacBook Air affiché officiellement à 999 dollars. Même si ce dernier est régulièrement en promotion, l’écart de prix reste significatif.
Avec ce modèle, Apple chercherait clairement à élargir la base installée du Mac, en proposant une porte d’entrée plus accessible à son écosystème. Une stratégie cohérente, à l’heure où l’iPhone et l’iPad dominent largement les ventes, mais où le Mac reste un produit plus élitiste.
Évidemment, on a hâte de découvrir ce MacBook 2026. Sur le papier, l’équation est séduisante : performances solides, design soigné, couleurs inédites et prix contenu. Réponse officielle attendue dès le mois de mars.