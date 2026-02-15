MacBook 2026 : la couleur est-elle de retour chez Apple ?

Un MacBook inédit, propulsé par une puce d’iPhone

Un design soigné, malgré un positionnement plus accessible

Un Mac à 699 dollars pour élargir l’écosystème

Évidemment, on a hâte de découvrir ce MacBook 2026. Sur le papier, l’équation est séduisante : performances solides, design soigné, couleurs inédites et prix contenu. Réponse officielle attendue dès le mois de mars.

La principale surprise vient du cœur de la machine. Plutôt que d’opter pour une puce Apple Silicon conçue spécifiquement pour le Mac,, le même SoC que celui utilisé dans la gamme iPhone 16. Un choix audacieux, mais loin d’être incohérent. Les performances de l’A18 Pro se rapprochent déjà de celles de la première puce M1, qui avait marqué un tournant majeur pour les Mac en 2020.Certes,récent sur les usages les plus lourds, mais il devrait être très largement suffisant pour la. De quoi viser clairement les étudiants, les familles ou les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur efficace et ultra-portable.Côté matériel, Apple ne sacrifierait pas le design sur l’autel des économies. L’appareil embarquerait un— autour de 12,9 pouces selon les rumeurs — et conserverait un châssis en. Point de plastique, pourtant souvent associé aux produits d’entrée de gamme.Pour limiter les coûts, Apple aurait toutefois développé un, plus rapide et moins cher que celui utilisé pour les MacBook Air et Pro actuels. Une approche industrielle qui permettrait deMais LA nouveauté serait. Apple testerait une palette bien plus large que d’habitude, avec. Un clin d’œil assumé à l’univers de l’iPad, et une manière d’attirer un public plus jeune.Selon les informations disponibles, ce MacBook A18 Pro pourrait être, soit bien en dessous du MacBook Air affiché officiellement à 999 dollars. Même si ce dernier est régulièrement en promotion, l’écart de prix reste significatif.Avec ce modèle, Apple chercherait clairement à élargir la base installée du Mac, en proposant une porte d’entrée plus accessible à son écosystème. Une stratégie cohérente, à l’heure où l’iPhone et l’iPad dominent largement les ventes, mais où le Mac reste un produit plus élitiste.