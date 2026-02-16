Grosses promos sur les souris Logitech MX Master 3S et claviers MX Keys : parfaits pour les Mac !
Si vous n'appréciez pas les Magic Keyboard d'Apple, que ce soit pour Mac ou iPad, une des meilleures alternatives est le MX Keys Mini de Logitech, actuellement disponible en promotion, tout comme l'excellente souris MX Master 3S.
La souris sans fil Logitech MX Master 3S, que j'utilise quotidiennement avec bonheur, reprend le design ainsi que l'ensemble des fonctionnalités de la génération précédente et opte pour un capteur 8 000 dpi (contre 4 000 dpi sur la MX Master 3, le logiciel permettant de passer de 4 000 à 8 000 dpi si vous avez l'utilit), ainsi que des switchs plus silencieux que ceux du modèle précédent.
Pour le reste, on retrouve les fonctionnalités et caractéristiques techniques de la MX Master 3 avec un port USB-C, un repose pouce avec un bouton dédié (que l'on peut associer à des gestes via le logiciel, et personnaliser les actions en fonction des applications), deux molettes en aluminium, dont la principale est gérée par le système d'aimants MagSpeed Electromagnetic permettant de mieux contrôler la vitesse de défilement, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 70 jours (selon l'utilisation). Notons que le constructeur suisse propose ainsi une variante
Logitech entend ainsi répondre avec ce modèle à la demande des amateurs du MX Keys qui jugeaient toutefois la version avec pavé numérique trop encombrante, et offre une alternative au Magic Keyboard sans pavé numérique d'Apple. Le clavier est livré avec un câble USB-C vers USB-C gris de 105 centimètres pour la recharge. Le clavier est compatible Bluetooth, mais également avec le nouveau dongle (toujours USB-A) Logitech Bolt (non fourni).
Le MX Keys Mini pour Mac reprend la construction robuste du modèle pourvu d'un pavé numérique, avec un châssis en aluminium, des touches
Le clavier peut s'appairer à trois périphériques distincts (par exemple, un Mac, un iPad et un iPhone) et des touches dédiées permettent de passer rapidement de l'un à l'autre. La fonction Flow est également de la partie, permettant de contrôler plusieurs machines avec le même périphérique. Logitech a également ajouté des raccourcis vers des fonctions accessibles via les touches du même nom.
Il sera ainsi possible de modifier le rétroéclairage du clavier, de lancer la fonction dictée vocale, d'ouvrir le menu des emojis, de faire une capture d'écran, de couper le microphone (cela fonctionne au niveau du système y compris avec des microphones externes), de gérer le volume et la lecture, et d'activer le mode
Un raccourci (Esc + fn) permet de passer des touches de fonction aux fonctionnalités dédiées, sans avoir à maintenir une touche à chaque fois (une option est également disponible via le logiciel). Logitech évoque une autonomie atteignant 5 mois avec le rétroéclairage désactivé.
Logitech MX Master 3S
Logitech MX Keys Mini Mac Edition à 76€
