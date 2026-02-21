Votre Mac est lent et saturé ? Jusqu'à -60% sur les meilleurs nettoyeurs Mac
C'est un fait : au fil des mois, votre Mac accumule des fichiers inutiles, des caches système, des doublons et des résidus d'applications qui finissent par dévorer votre stockage et ralentir la machine. Bonne nouvelle ! Les meilleurs nettoyeurs pour Mac sont en promo ce week-end !
Connu pour éditer le meilleur antivirus pour Mac, Intego propose également un nettoyeur redoutablement efficace (Mac Security & Performance). Vous pouvez l'obtenir seul ou, encore mieux, l'intégrer dans leur suite ultra-complète.
Pourquoi on le recommande chaudement :
Légère pour le système et extrêmement fiable, c'est la solution de tranquillité par excellence. Bonne nouvelle, les utilitaires Intego sont régulièrement bradés !
Pour vous aider à choisir votre logiciel, consultez nos dossiers et nos tests consacrés au nettoyage pour Mac.
C'est simple : CleanMyMac est sans conteste l'un des meilleurs logiciels pour nettoyer et optimiser votre Mac. Et cerise sur le gâteau : son interface très colorée, fluide et intuitive rend le logiciel vraiment plaisant à utiliser. Vous ne serez pas déçu !
Ses atouts majeurs lors de nos tests :
Si vous cherchez un outil dédié, complet, avec une ergonomie sans faille, c'est le choix royal.
L'utilisation de ces utilitaires répond à quatre objectifs essentiels pour la durée de vie de votre machine :
Dans tous les cas, n'hésitez pas à équiper votre Mac. Que vous optiez pour la solution globale d'Intego ou l'expérience utilisateur parfaite de CleanMyMac, ce sont deux fidèles alliés pour assurer protection et optimisation à votre ordinateur. N'attendez pas d'être bloqué !
- Un grand ménage de printemps : Le logiciel traque et supprime sans pitié tous les fichiers indésirables, les caches et les historiques qui encombrent inutilement votre disque.
- Le chasseur de doublons : Il scanne votre Mac pour repérer ces fichiers ou photos enregistrés en plusieurs exemplaires qui grignotent votre espace de stockage.
- L'avantage de l'écosystème : En optant pour le pack complet d'Intego (le Mac Premium Bundle), vous couvrez tous les aspects de la santé de votre Mac : l'antivirus, le pare-feu bidirectionnel, le maintien des performances avec le nettoyeur, et la sauvegarde.
- Un nettoyage du disque très efficace : En un clic, l'algorithme fait le tri pour vous et récupère une quantité impressionnante d'espace.
- La fonctionnalité Télescope : Une visualisation interactive et géniale pour localiser immédiatement les fichiers les plus volumineux perdus dans les méandres de votre disque.
- Un désinstallateur intelligent : macOS n'étant pas pourvu nativement d'un bon outil de suppression, CleanMyMac efface l'application ET tous ses fichiers résiduels liés.
- Outils d'optimisation : Libération de la RAM, exécution de scripts d'entretien... tout est là pour assurer une exécution rapide et légère de macOS.
Concrètement, comment ça marche un nettoyeur ?
- Nettoyer votre Mac en supprimant tous les fichiers inutiles.
- Accélérer votre Mac grâce à de nombreux outils de maintenance et une optimisation intégrale de macOS.
- Gérer proprement les applications, les extensions et leurs mises à jour.
- Protéger (notamment avec les modules de sécurité intégrés) en supprimant d'éventuels fichiers malveillants.
