Il amène son MacBook Pro 2018 pour changer la batterie, Apple lui offre un M4 Max
Par Vincent Lautier - Publié le
Un utilisateur britannique a vécu une aventure quelque peu banale. Après avoir déposé son MacBook Pro 15 pouces de 2018 pour un simple remplacement de batterie, il est reparti avec un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces M4 Max. Gratuitement. Le rêve.
L'histoire commence de façon classique. Un utilisateur Reddit répondant au doux pseudo de
Oui mais les choses ne se passent pas comme prévu. Une semaine après avoir déposé son Mac, l'utilisateur reçoit un appel : les pièces sont arrivées. Puis une autre semaine passe, et cette fois le ton change. Les techniciens lui annoncent que la machine a cessé de fonctionner pendant la réparation. Même après avoir essayé plusieurs jeux de pièces différents, impossible de la ranimer.
Face à cette situation quelque peu gênante, Apple propose alors un remplacement. Et pas n'importe lequel. Le client se voit offrir le choix de la couleur pour son nouveau MacBook Pro dans la configuration la plus proche disponible. Et du coup ? Ah ben PAF, un MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M4 Max, avec 48 Go de RAM et un SSD de 2 To. La machine est affichée à 3 249 livres au Royaume-Uni, soit plus de 3 900 euros.
Le plus dingue dans cette histoire, c'est que le client a proposé de payer. Il était prêt à régler les 245 livres initialement prévues pour la batterie, et même à ajouter 150 livres de sa poche pour avoir l'écran nano-texture. Apple a quand même refusé. Facture finale : 0 euro.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce geste sympathique. D'abord, le MacBook Pro 2018 a désormais plus de sept ans. À ce stade, Apple considère ces machines comme
C'est quand même une histoire qui fait un peu rêver. On parle d'un client qui apporte un Mac vieillissant pour une réparation à 45 livres et qui repart avec une machine haut de gamme à près de 4 000 euros. Bon, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça arrive à tout le monde. Ce genre de situation est exceptionnelle et dépend des circonstances (pièces indisponibles, erreur de manipulation, politique du magasin). Mais ça montre quand même qu'Apple peut encore surprendre côté service client, et ce genre de geste, même s'il est rare, justifie aussi en partie le prix fort qu'on paye parfois chez Apple.
Et pour tout vous dire, j'ai vécu deux fois ce genre d'histoire, sans aller aussi loin. Il y a une dizaine d'années, l'Apple Store de la Défense m'a offert le remplacement d'un MacBook Pro suite à une carte mère qui avait pris l'eau, je m'attendais à payer 1500 euros, j'ai eu une facture à zéro. Et l'an dernier, l'Apple Store de Montpellier m'a offert le remplacement d'un iPad qui avait été plié en deux et complètement éclaté. Je me suis toujours dit que ce genre de largesse pouvait être lié à mon historique d'achat chez Apple qui est probablement interminable et massif, mais je n'en sais rien en réalité. Parfois il ne faut pas chercher à comprendre et juste prendre le cadeau !
Une réparation qui tourne mal
L'histoire commence de façon classique. Un utilisateur Reddit répondant au doux pseudo de
otto-materemarque que son MacBook Pro 2018 affiche le fameux message
Service recommandésur la batterie, après huit années de bons et loyaux services. Il se rend d'abord dans une boutique tierce qui lui annonce 200 livres (soit environ 240 euros) pour le remplacement. Sauf que voilà, l'Apple Store ne lui demande que 45 livres. Le choix est vite fait.
Oui mais les choses ne se passent pas comme prévu. Une semaine après avoir déposé son Mac, l'utilisateur reçoit un appel : les pièces sont arrivées. Puis une autre semaine passe, et cette fois le ton change. Les techniciens lui annoncent que la machine a cessé de fonctionner pendant la réparation. Même après avoir essayé plusieurs jeux de pièces différents, impossible de la ranimer.
Un remplacement inattendu
Face à cette situation quelque peu gênante, Apple propose alors un remplacement. Et pas n'importe lequel. Le client se voit offrir le choix de la couleur pour son nouveau MacBook Pro dans la configuration la plus proche disponible. Et du coup ? Ah ben PAF, un MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M4 Max, avec 48 Go de RAM et un SSD de 2 To. La machine est affichée à 3 249 livres au Royaume-Uni, soit plus de 3 900 euros.
Le plus dingue dans cette histoire, c'est que le client a proposé de payer. Il était prêt à régler les 245 livres initialement prévues pour la batterie, et même à ajouter 150 livres de sa poche pour avoir l'écran nano-texture. Apple a quand même refusé. Facture finale : 0 euro.
Pourquoi Apple a fait ça ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce geste sympathique. D'abord, le MacBook Pro 2018 a désormais plus de sept ans. À ce stade, Apple considère ces machines comme
obsolèteset ne garantit plus la disponibilité des pièces. Ensuite, certains internautes pensent que les techniciens ont probablement endommagé quelque chose pendant l'intervention, ce qui aurait poussé Apple à compenser cette erreur.
On en dit quoi ?
C'est quand même une histoire qui fait un peu rêver. On parle d'un client qui apporte un Mac vieillissant pour une réparation à 45 livres et qui repart avec une machine haut de gamme à près de 4 000 euros. Bon, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça arrive à tout le monde. Ce genre de situation est exceptionnelle et dépend des circonstances (pièces indisponibles, erreur de manipulation, politique du magasin). Mais ça montre quand même qu'Apple peut encore surprendre côté service client, et ce genre de geste, même s'il est rare, justifie aussi en partie le prix fort qu'on paye parfois chez Apple.
Et pour tout vous dire, j'ai vécu deux fois ce genre d'histoire, sans aller aussi loin. Il y a une dizaine d'années, l'Apple Store de la Défense m'a offert le remplacement d'un MacBook Pro suite à une carte mère qui avait pris l'eau, je m'attendais à payer 1500 euros, j'ai eu une facture à zéro. Et l'an dernier, l'Apple Store de Montpellier m'a offert le remplacement d'un iPad qui avait été plié en deux et complètement éclaté. Je me suis toujours dit que ce genre de largesse pouvait être lié à mon historique d'achat chez Apple qui est probablement interminable et massif, mais je n'en sais rien en réalité. Parfois il ne faut pas chercher à comprendre et juste prendre le cadeau !