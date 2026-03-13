Et si Apple lançait aussi un Mac mini Neo et un iMac Neo ?
Par Laurence - Publié le
Le lancement du MacBook Neo a immédiatement libéré l’imagination de la communauté tech. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs imaginent déjà une extension de la gamme Neo à toute la gamme Mac, avec des modèles encore plus abordables.
Parmi les idées qui circulent : un Mac mini Neo à très bas prix ou encore un iMac Neo coloré, tous deux propulsés par une puce issue de l’iPhone. Sur X, plusieurs comptes spécialisés dans l’univers Apple évoquent un scénario où Apple utiliserait le label Neo comme une sous-gamme plus accessible, un peu à la manière de ce que la firme a fait avec l’iPhone SE.
Le Mac mini Neo resterait une machine compacte utilisant une puce A18 ou A19 Pro, dans un boîtier inspiré de l’Apple TV, avec un prix autour de 299 à 399 dollars. Quant à lui , l'iMac Neo serait un ordinateur tout-en-un coloré équipé d’une puce issue de l’iPhone qui pourrait être proposé à partir d’environ 899 dollars. Ces machines viseraient clairement le segment du PC d’entrée de gamme.
Le MacBook Neo repose déjà sur une stratégie assez radicale : utiliser une puce A18 Pro dérivée de l’iPhone plutôt qu’un processeur Apple Silicon de la série M. Et d'après les premiers tests, cette petite machine se débrouille fort bien pour un usage courant.
Dans cette logique, un Mac mini Neo équipé d’une A19 Pro pourrait offrir un niveau de performance suffisant pour de nombreux usages : navigation web, bureautique, streaming ou encore tâches créatives légères. Grâce à l’efficacité énergétique des puces Apple, un tel Mac pourrait rester ultra compact, silencieux et peu coûteux à produire. Ce qui n'est pas négligeable dans une logique de flambée des prix de la RAM et du stockage.
Certains concepts vont encore plus loin en imaginant un iMac Neo décliné dans des couleurs très vives, dans l’esprit des iMac M1 lancés en 2021. L’idée serait de proposer un ordinateur simple et accessible, destiné aux familles, aux écoles, ou aux utilisateurs qui veulent un Mac pour les tâches du quotidien. Mais des utilisateurs qui n'auraient pas vocation à bouger. Apple pourrait ainsi rééditer la stratégie qui avait fait le succès de l’iMac G3 à la fin des années 1990, avec un produit coloré, simple et relativement abordable.
Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple travaille réellement sur un Mac mini Neo ou un iMac Neo. Mais le succès potentiel du MacBook Neo pourrait donner des idées à la firme. Avec un Mac à 599 dollars, Apple teste déjà sa capacité à s’attaquer au marché des PC bon marché. Étendre cette logique à d’autres formats permettrait d’élargir encore l’écosystème macOS et pourrait s'avérer une stratégie tout à fait crédible.
Alors, est-ce qu'Apple est prête à s’aventurer durablement sur ce terrain. Historiquement, la marque préfère préserver son image premium. Mais avec l’arrivée du MacBook Neo, une chose est sûre : le Mac le moins cher de l’histoire pourrait bien n’être qu’un début.
Une gamme Neo pour attaquer le marché PC à bas prix ?
Parmi les idées qui circulent : un Mac mini Neo à très bas prix ou encore un iMac Neo coloré, tous deux propulsés par une puce issue de l’iPhone. Sur X, plusieurs comptes spécialisés dans l’univers Apple évoquent un scénario où Apple utiliserait le label Neo comme une sous-gamme plus accessible, un peu à la manière de ce que la firme a fait avec l’iPhone SE.
Le Mac mini Neo resterait une machine compacte utilisant une puce A18 ou A19 Pro, dans un boîtier inspiré de l’Apple TV, avec un prix autour de 299 à 399 dollars. Quant à lui , l'iMac Neo serait un ordinateur tout-en-un coloré équipé d’une puce issue de l’iPhone qui pourrait être proposé à partir d’environ 899 dollars. Ces machines viseraient clairement le segment du PC d’entrée de gamme.
Des puces d’iPhone dans les Mac les moins chers
Le MacBook Neo repose déjà sur une stratégie assez radicale : utiliser une puce A18 Pro dérivée de l’iPhone plutôt qu’un processeur Apple Silicon de la série M. Et d'après les premiers tests, cette petite machine se débrouille fort bien pour un usage courant.
Dans cette logique, un Mac mini Neo équipé d’une A19 Pro pourrait offrir un niveau de performance suffisant pour de nombreux usages : navigation web, bureautique, streaming ou encore tâches créatives légères. Grâce à l’efficacité énergétique des puces Apple, un tel Mac pourrait rester ultra compact, silencieux et peu coûteux à produire. Ce qui n'est pas négligeable dans une logique de flambée des prix de la RAM et du stockage.
Un iMac Neo aux couleurs fun ?
Certains concepts vont encore plus loin en imaginant un iMac Neo décliné dans des couleurs très vives, dans l’esprit des iMac M1 lancés en 2021. L’idée serait de proposer un ordinateur simple et accessible, destiné aux familles, aux écoles, ou aux utilisateurs qui veulent un Mac pour les tâches du quotidien. Mais des utilisateurs qui n'auraient pas vocation à bouger. Apple pourrait ainsi rééditer la stratégie qui avait fait le succès de l’iMac G3 à la fin des années 1990, avec un produit coloré, simple et relativement abordable.
Qu'en penser ?
Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple travaille réellement sur un Mac mini Neo ou un iMac Neo. Mais le succès potentiel du MacBook Neo pourrait donner des idées à la firme. Avec un Mac à 599 dollars, Apple teste déjà sa capacité à s’attaquer au marché des PC bon marché. Étendre cette logique à d’autres formats permettrait d’élargir encore l’écosystème macOS et pourrait s'avérer une stratégie tout à fait crédible.
Alors, est-ce qu'Apple est prête à s’aventurer durablement sur ce terrain. Historiquement, la marque préfère préserver son image premium. Mais avec l’arrivée du MacBook Neo, une chose est sûre : le Mac le moins cher de l’histoire pourrait bien n’être qu’un début.