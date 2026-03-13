Et si Apple lançait aussi un Mac mini Neo et un iMac Neo ?

Une gamme Neo pour attaquer le marché PC à bas prix ?

Des puces d’iPhone dans les Mac les moins chers

Un iMac Neo aux couleurs fun ?

Qu'en penser ?



Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple travaille réellement sur un Mac mini Neo ou un iMac Neo. Mais le succès potentiel du MacBook Neo pourrait donner des idées à la firme. Avec un Mac à 599 dollars, Apple teste déjà sa capacité à s’attaquer au marché des PC bon marché. Étendre cette logique à d’autres formats permettrait d’élargir encore l’écosystème macOS et pourrait s'avérer une stratégie tout à fait crédible.



Alors, est-ce qu'Apple est prête à s’aventurer durablement sur ce terrain. Historiquement, la marque préfère préserver son image premium. Mais avec l’arrivée du MacBook Neo, une chose est sûre : le Mac le moins cher de l’histoire pourrait bien n’être qu’un début.

Parmi les idées qui circulent : un Mac mini Neo à très bas prix ou encore un iMac Neo coloré,. Sur X, plusieurs comptes spécialisés dans l’univers Apple évoquent un scénario où, un peu à la manière de ce que la firme a fait avec l’iPhone SE.utilisant une puce A18 ou A19 Pro, dans un boîtier inspiré de l’Apple TV, avec un prix autour de 299 à 399 dollars. Quant à lui ,équipé d’une puce issue de l’iPhone qui pourrait être proposé à partir d’environ 899 dollars. Ces machines viseraient clairement le segment du PC d’entrée de gamme.Le MacBook Neo repose déjà sur une stratégie assez radicale :Et d'après les premiers tests, cette petite machine se débrouille fort bien pour un usage courant.Dans cette logique, un Mac mini Neo équipé d’une A19 Pro pourrait offrir un: navigation web, bureautique, streaming ou encore tâches créatives légères. Grâce à l’efficacité énergétique des puces Apple, un tel Mac pourrait rester. Ce qui n'est pas négligeable dans une logique de flambée des prix de la RAM et du stockage.. L’idée serait de proposer un ordinateur simple et accessible, destiné aux familles, aux écoles, ou aux utilisateurs qui veulent un Mac pour les tâches du quotidien. Mais des utilisateurs qui n'auraient pas vocation à bouger. Apple pourrait ainsi, avec un produit coloré, simple et relativement abordable.