Il refuse un job bien payé parce que l'entreprise lui impose Windows 11 au lieu d'un Mac

On en dit quoi ?



On va être clair, refuser un job à cause de l'OS fourni, c'est quand même un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais le fait que ce genre de post devienne viral montre bien que le sujet agace pas mal de monde. Windows 11 a un vrai problème de perception chez les développeurs, et les mises à jour catastrophiques de début d'année n'ont rien arrangé. Après, entre préférer macOS et qualifier Windows de torture , il y a peut-être une ou deux marches. Mais bon, chacun ses combats.