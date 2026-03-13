Il refuse un job bien payé parce que l'entreprise lui impose Windows 11 au lieu d'un Mac
Par Vincent Lautier - Publié le
Un développeur a publié sur X qu'il avait décliné une offre d'emploi avec un salaire confortable, uniquement parce que l'entreprise lui imposait Windows 11 comme poste de travail. Pour lui, travailler sous l'OS de Microsoft, c'est une
L'histoire vient d'un certain Asmit, développeur, qui a raconté sur X avoir passé un processus de recrutement pour un poste bien rémunéré. Tout se passait bien jusqu'au moment où on lui a annoncé que l'entreprise fournissait des PC sous Windows 11. Pas de Mac, pas de discussion possible.
Sa réponse a été assez directe : il a refusé le poste. Dans son message, il qualifie l'utilisation de Windows 11 de
Le timing de cette histoire tombe assez mal pour Microsoft. Depuis plusieurs mois, Windows 11 enchaîne les problèmes de confiance. En janvier 2026, une mise à jour a provoqué des écrans noirs et des redémarrages en boucle sur certaines machines, et Microsoft a dû publier deux correctifs d'urgence en une semaine.
L'écosystème macOS reste le choix par défaut dans beaucoup de boîtes tech, et les outils de développement y sont souvent mieux intégrés. Si vous bossez sur du terminal toute la journée, la différence d'expérience entre macOS et Windows se ressent vite. Quand un développeur préfère refuser un salaire confortable plutôt que de passer sur Windows, ça en dit long sur l'image que l'OS renvoie dans cette communauté.
On va être clair, refuser un job à cause de l'OS fourni, c'est quand même un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais le fait que ce genre de post devienne viral montre bien que le sujet agace pas mal de monde. Windows 11 a un vrai problème de perception chez les développeurs, et les mises à jour catastrophiques de début d'année n'ont rien arrangé. Après, entre préférer macOS et qualifier Windows de
torture. Le post est devenu viral en quelques heures, et le débat Mac contre Windows a repris de plus belle chez les développeurs.
Plutôt le chômage que Windows 11
L'histoire vient d'un certain Asmit, développeur, qui a raconté sur X avoir passé un processus de recrutement pour un poste bien rémunéré. Tout se passait bien jusqu'au moment où on lui a annoncé que l'entreprise fournissait des PC sous Windows 11. Pas de Mac, pas de discussion possible.
Sa réponse a été assez directe : il a refusé le poste. Dans son message, il qualifie l'utilisation de Windows 11 de
torture, et explique qu'il préfère continuer à chercher plutôt que de travailler huit heures par jour sur un OS qu'il ne supporte pas. Le post a vite fait réagir, entre ceux qui le trouvaient ridicule et ceux qui comprenaient parfaitement.
Windows 11 accumule les casseroles
Le timing de cette histoire tombe assez mal pour Microsoft. Depuis plusieurs mois, Windows 11 enchaîne les problèmes de confiance. En janvier 2026, une mise à jour a provoqué des écrans noirs et des redémarrages en boucle sur certaines machines, et Microsoft a dû publier deux correctifs d'urgence en une semaine.
Côté développeurs, le constat n'est pas nouveau
L'écosystème macOS reste le choix par défaut dans beaucoup de boîtes tech, et les outils de développement y sont souvent mieux intégrés. Si vous bossez sur du terminal toute la journée, la différence d'expérience entre macOS et Windows se ressent vite. Quand un développeur préfère refuser un salaire confortable plutôt que de passer sur Windows, ça en dit long sur l'image que l'OS renvoie dans cette communauté.
On en dit quoi ?
On va être clair, refuser un job à cause de l'OS fourni, c'est quand même un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais le fait que ce genre de post devienne viral montre bien que le sujet agace pas mal de monde. Windows 11 a un vrai problème de perception chez les développeurs, et les mises à jour catastrophiques de début d'année n'ont rien arrangé. Après, entre préférer macOS et qualifier Windows de
torture, il y a peut-être une ou deux marches. Mais bon, chacun ses combats.