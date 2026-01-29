Quelle bulle IA ? Microsoft dépasse les 80 milliards de chiffre d’affaires !

Des revenus supérieurs aux attentes

Nous ne sommes qu’aux premières étapes de la diffusion de l’IA, et Microsoft a déjà bâti une activité IA plus importante que certaines de nos franchises historiques

d’étendre la frontière technologique sur l’ensemble de sa pile IA

Azure ralentit légèrement, le marché réagit

Azure dépassaient largement les capacités disponibles

Des investissements monstrueux...

Qu'en penser ?



Si Microsoft affiche une santé de fer, la suite de l'exercice 2026 s'annonce plus disputée sur le terrain des assistants IA professionnels. Microsoft 365 Copilot, pionnier du secteur, doit désormais composer avec une concurrence qui gagne en maturité, à l’image de Claude Cowork d’Anthropic. Cet outil de bureau, spécifiquement orienté vers la productivité et la précision rédactionnelle, séduit de plus en plus d'entreprises cherchant des alternatives aux solutions "tout-en-un" de Redmond.

Microsoft a dévoilé un, au-dessus des 80,32 milliards anticipés par les analystes. Le bénéfice par action atteint 4,14 dollars, là encore supérieur aux prévisions fixées à 3,92 dollars.un niveau légèrement supérieur à celui observé sur la même période l’an dernier., précisait Satya Nadella, la semaine dernière à Davos. Selon lui, Microsoft continueafin de créer de nouvelles sources de valeur.Malgré ces résultats positifs, le marché a réagi négativement., pénalisé par un léger ralentissement de la croissance de son activité cloud. Les revenus d’Azure progressent de 39 % sur un an, contre 40 % au trimestre précédent.Car un tassement —même modeste— est scruté de près par les investisseurs, alors que le cloud et l’IA concentrent l’essentiel des investissements du groupe. Lors du trimestre précédent, Microsoft expliquait pourtant que les commandes, soulignant une demande toujours très forte.Microsoft figure parmi les principaux bénéficiaires de l’explosion de l’IA générative. Avec Alphabet, Amazon et Meta, le groupe fait partie des quatre plus gros investisseurs mondiaux dans les infrastructures IA.Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a souligné que, porté par une forte demande sur l’ensemble du portefeuille.Mais cette course à l’investissement nourrit aussi les doutes.. Les investisseurs s’inquiètent du décalage entre les sommes engagées et les retours financiers à court terme. Pourtant, Redmond continue d’aligner les performances : le groupe a dépassé les attentes de Wall Street à chaque trimestre depuis deux ans.