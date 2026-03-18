iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 en approche ! (et les autres systèmes aussi)
Par Laurence - Publié le
Pas de semaine de repos pour Apple qui propose ce soir non pas une nouvelle salve de bêta pour ses différents systèmes, mais bien les Release Candidate d'iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4. Comme d'habitude, il faudra faire preuve d'un peu de patience, les serveurs de Cupertino peuvent parfois se montrer capricieux !
Apple accélère le déploiement de ses mises à jour. La firme vient de proposer la Release Candidate de ses systèmes, une étape clé avant la version finale attendue dans les prochains jours.
Les RC fonctionnent sur le même principe que les versions bêta et sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte gratuit, à condition d’avoir bien activé le profil développeur sur un appareil compatible. Pour les installer, il suffit de se rendre dans la section Mise à jour logicielle dans les Réglages sur iOS et iPadOS, ou via les Réglages Système sur macOS.
iOS 26.4 apporte un coup de frais à Apple Music avec une interface repensée pour les albums et les playlists. La navigation se veut plus fluide et mieux structurée, dans la continuité des récents ajustements d’Apple sur ses apps natives. Mais la vraie nouveauté, c’est l’arrivée de Playlist Playground, une fonction dopée à l’intelligence artificielle. Celle-ci permet de générer automatiquement des playlists en fonction de critères personnalisés, renforçant l’approche déjà amorcée avec Apple Intelligence.
Comme souvent avec les mises à jour intermédiaires, Apple ajoute également une touche plus légère avec 8 nouveaux emoji. Du côté des fonctions utiles, iOS 26.4 introduit des rapports de consommation du partage de connexion (Personal Hotspot) par appareil, des améliorations globales de l’expérience utilisateur.
Apple continue aussi de renforcer la sécurité de ses appareils. Avec iOS 26.4, la fonction Stolen Device Detection est désormais activée par défaut, un signe que la firme prend très au sérieux les risques liés au vol de smartphones.
En parallèle, Apple teste actuellement plusieurs évolutions importantes avec le RCS chiffré de bout en bout, une avancée majeure pour les échanges avec Android, une expérience enrichie pour les podcasts vidéo et des progrès du côté de CarPlay, notamment pour la gestion de la vidéo.
Cette Release Candidate marque généralement la dernière étape avant le déploiement public. Sauf surprise, iOS 26.4 devrait être disponible très prochainement, possiblement d’ici fin mars ou début avril. Avec iOS 26.4, Apple poursuit son virage vers une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle, tout en renforçant des piliers essentiels comme la sécurité et l’expérience utilisateur.
Comment installer la RC ?
Apple accélère le déploiement de ses mises à jour. La firme vient de proposer la Release Candidate de ses systèmes, une étape clé avant la version finale attendue dans les prochains jours.
Les RC fonctionnent sur le même principe que les versions bêta et sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte gratuit, à condition d’avoir bien activé le profil développeur sur un appareil compatible. Pour les installer, il suffit de se rendre dans la section Mise à jour logicielle dans les Réglages sur iOS et iPadOS, ou via les Réglages Système sur macOS.
Quelles nouveautés pour iOS 26.4 ?
iOS 26.4 apporte un coup de frais à Apple Music avec une interface repensée pour les albums et les playlists. La navigation se veut plus fluide et mieux structurée, dans la continuité des récents ajustements d’Apple sur ses apps natives. Mais la vraie nouveauté, c’est l’arrivée de Playlist Playground, une fonction dopée à l’intelligence artificielle. Celle-ci permet de générer automatiquement des playlists en fonction de critères personnalisés, renforçant l’approche déjà amorcée avec Apple Intelligence.
Comme souvent avec les mises à jour intermédiaires, Apple ajoute également une touche plus légère avec 8 nouveaux emoji. Du côté des fonctions utiles, iOS 26.4 introduit des rapports de consommation du partage de connexion (Personal Hotspot) par appareil, des améliorations globales de l’expérience utilisateur.
Apple continue aussi de renforcer la sécurité de ses appareils. Avec iOS 26.4, la fonction Stolen Device Detection est désormais activée par défaut, un signe que la firme prend très au sérieux les risques liés au vol de smartphones.
En parallèle, Apple teste actuellement plusieurs évolutions importantes avec le RCS chiffré de bout en bout, une avancée majeure pour les échanges avec Android, une expérience enrichie pour les podcasts vidéo et des progrès du côté de CarPlay, notamment pour la gestion de la vidéo.
Qu'en penser ?
Cette Release Candidate marque généralement la dernière étape avant le déploiement public. Sauf surprise, iOS 26.4 devrait être disponible très prochainement, possiblement d’ici fin mars ou début avril. Avec iOS 26.4, Apple poursuit son virage vers une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle, tout en renforçant des piliers essentiels comme la sécurité et l’expérience utilisateur.
Toutes les nouveautés d'iOS 26.4 (beta 1)
Toutes les nouveautés d'iOS 26.4 (beta 2)
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