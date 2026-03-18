iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 en approche ! (et les autres systèmes aussi)

Qu'en penser ?



Cette Release Candidate marque généralement la dernière étape avant le déploiement public. Sauf surprise, iOS 26.4 devrait être disponible très prochainement, possiblement d’ici fin mars ou début avril. Avec iOS 26.4, Apple poursuit son virage vers une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle, tout en renforçant des piliers essentiels comme la sécurité et l’expérience utilisateur.