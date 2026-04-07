8BitDo sort un clavier mécanique inspiré de l'Apple II pour les 50 ans d'Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour célébrer les 50 ans d'Apple, 8BitDo lance une édition limitée de son clavier Retro 68, directement inspiré du design de l'Apple II de 1977. Le clavier est entièrement en aluminium, touches comprises, et il est proposé en précommande à 500 dollars, soit environ 460 euros. Les livraisons sont prévues pour juin.
Le Retro 68 AP50th reprend les couleurs beige et marron de l'Apple II original, celui qui a mis Apple sur la carte en 1977. Le format est compact, avec 68 touches, et le design reprend les lignes carrées et les tons chauds du clavier d'époque. 8BitDo livre le clavier avec un certificat anniversaire et deux Super Buttons programmables assortis au thème.
Côté technique, le clavier embarque des switches Kailh BOX Ice Cream Pro Max, un montage gasket pour amortir les frappes, et un PCB hot-swap qui permet de changer les switches sans soudure. Le rétroéclairage RGB est de la partie, et le clavier est entièrement programmable via le logiciel Ultimate Software V2.
La particularité de cette édition, c'est que tout est en aluminium : la coque, les boutons, et les keycaps. Le résultat, c'est un clavier qui pèse 2,2 kg, ce qui devrait donner une sensation de solidité assez inhabituelle pour un périphérique de ce type. Côté connectivité, on a droit au trio USB-C filaire, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth LE. Le clavier est compatible macOS, Windows 10 et Android.
La batterie de 6 500 mAh promet jusqu'à 300 heures d'autonomie, ce qui semble difficile à atteindre avec le RGB allumé en permanence, mais qui laisse de la marge pour une utilisation quotidienne.
Le Retro 68 AP50th est affiché à 499,99 dollars, frais de port inclus, sur la boutique en ligne de 8BitDo. C'est une édition limitée, mais le fabricant ne précise pas combien d'exemplaires seront produits. Les précommandes sont ouvertes, et les premières livraisons sont attendues en juin. Le clavier vise clairement les collectionneurs et les fans de claviers mécaniques plus que les utilisateurs à la recherche d'un clavier de travail.
8BitDo sait que les fans d'Apple ont la nostalgie facile, et 500 dollars pour un clavier qui ne sert pas mieux qu'un Magic Keyboard, c'est quand même un ticket d'entrée costaud. Mais l'objet semble beau, solide, et le clin d'oeil à l'Apple II est plutôt bien trouvé. On aurait aimé un layout un peu plus large pour ceux qui bossent vraiment dessus, mais pour un objet de collection, le 68 touches fait le travail.
Un Apple II en version clavier mécanique
Le Retro 68 AP50th reprend les couleurs beige et marron de l'Apple II original, celui qui a mis Apple sur la carte en 1977. Le format est compact, avec 68 touches, et le design reprend les lignes carrées et les tons chauds du clavier d'époque. 8BitDo livre le clavier avec un certificat anniversaire et deux Super Buttons programmables assortis au thème.
Côté technique, le clavier embarque des switches Kailh BOX Ice Cream Pro Max, un montage gasket pour amortir les frappes, et un PCB hot-swap qui permet de changer les switches sans soudure. Le rétroéclairage RGB est de la partie, et le clavier est entièrement programmable via le logiciel Ultimate Software V2.
Tout en aluminium, y compris les touches
La particularité de cette édition, c'est que tout est en aluminium : la coque, les boutons, et les keycaps. Le résultat, c'est un clavier qui pèse 2,2 kg, ce qui devrait donner une sensation de solidité assez inhabituelle pour un périphérique de ce type. Côté connectivité, on a droit au trio USB-C filaire, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth LE. Le clavier est compatible macOS, Windows 10 et Android.
La batterie de 6 500 mAh promet jusqu'à 300 heures d'autonomie, ce qui semble difficile à atteindre avec le RGB allumé en permanence, mais qui laisse de la marge pour une utilisation quotidienne.
500 dollars pour un clavier
Le Retro 68 AP50th est affiché à 499,99 dollars, frais de port inclus, sur la boutique en ligne de 8BitDo. C'est une édition limitée, mais le fabricant ne précise pas combien d'exemplaires seront produits. Les précommandes sont ouvertes, et les premières livraisons sont attendues en juin. Le clavier vise clairement les collectionneurs et les fans de claviers mécaniques plus que les utilisateurs à la recherche d'un clavier de travail.
On en dit quoi ?
8BitDo sait que les fans d'Apple ont la nostalgie facile, et 500 dollars pour un clavier qui ne sert pas mieux qu'un Magic Keyboard, c'est quand même un ticket d'entrée costaud. Mais l'objet semble beau, solide, et le clin d'oeil à l'Apple II est plutôt bien trouvé. On aurait aimé un layout un peu plus large pour ceux qui bossent vraiment dessus, mais pour un objet de collection, le 68 touches fait le travail.