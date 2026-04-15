Firefly AI Assistant : vers un Photoshop piloté par l’IA ?

Une interface conversationnelle pour tout piloter

Vers une créativité agentique

créativité agentique.

Un studio créatif tout-en-un

Une réponse aux nouveaux usages et à la concurrence

En marge de la conférence NAB 2026, Adobe dévoile également des nouveautés pour la vidéo :



- De nouvelles capacités dans Firefly Video Editor, avec l’arrivée des puissants modèles vidéo Kling 3.0 et Kling 3.0 Omni.



- Le lancement de Color Mode dans Premiere, une expérience d’étalonnage inédite, pensée dès l’origine pour les professionnels.



- L’arrivée de Frame.io Drive, une application desktop qui permet de travailler sur des projets Frame.io comme s’ils étaient stockés localement.

Qu'en penser ?



Avec Firefly AI Assistant, Adobe ne se contente pas d’ajouter des fonctions IA. L’éditeur redéfinit la manière de travailler : moins d’outils, plus d’intention, et une IA chargée d’exécuter. Cette approche pourrait séduire les créateurs pressés, mais aussi bousculer les habitudes des professionnels attachés à un contrôle total. L’équilibre se joue désormais entre automatisation et maîtrise : Adobe parie que les créateurs accepteront de déléguer une partie du processus pour gagner en vitesse et en efficacité.

Firefly AI Assistant s’intègre directement dans l’écosystème Adobe et permet de piloter des tâches complexes à travers plusieurs applications — de Photoshop à Premiere, en passant par Illustrator ou Lightroom.On ne parle plus ici d’un simple outil génératif : celui-ci devient véritablement indépendant.. L’idée est de réduire drastiquement les frictions entre les logiciels, souvent critiquées dans lesactuels.Adobe met en avant un concept clé : laL’utilisateur garde la direction artistique, mais délègue l’exécution technique à l’IA. L’assistant peut poser des questions, proposer des options et affiner les résultats en continu. Firefly AI Assistant apprend progressivement les préférences de l’utilisateur — outils favoris, style visuel, habitudes — pour produire des résultats de plus en plus cohérents.Avec cette évolution, Adobe ne cache plus son ambition :. L’outil agrège désormais plus de 30 modèles d’IA, dont certains issus de partenaires comme Google ou Runway, pour couvrir image, vidéo et audio.Côté vidéo,(réduction du bruit, équilibrage des pistes), des réglages colorimétriques poussés et un accès direct à Adobe Stock. Pour l’image, de nouvelles fonctions comme Precision Flow ou AI Markup permettent d’affiner les retouches avec un niveau de contrôle plus précis, directement à partir d’un prompt ou d’un dessin sur l’imageCette annonce s’inscrit dans un contexte très concurrentiel. Entre les outils d’IA générative, les plateformes tout-en-un et la montée en puissance d’acteurs comme OpenAI ou Blackmagic, Adobe doit défendre son territoire.Firefly AI Assistant répond à un besoin clé :. Aujourd’hui, un projet créatif implique souvent plusieurs logiciels, des exports successifs et une gestion complexe des versions. Adobe tente ici de tout réunifier.