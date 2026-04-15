Firefly AI Assistant : vers un Photoshop piloté par l’IA ?
Par Laurence - Publié le
Adobe accélère clairement sur le terrain de l’IA créative. Avec l’annonce de Firefly AI Assistant, l’éditeur franchit une nouvelle étape : transformer ses outils historiques en une plateforme pilotée par un agent capable d’orchestrer l’ensemble du workflow créatif.
Adobe
Le principe est simple sur le papier : l’utilisateur décrit ce qu’il veut, et l’IA s’occupe du reste. Firefly AI Assistant s’intègre directement dans l’écosystème Adobe et permet de piloter des tâches complexes à travers plusieurs applications — de Photoshop à Premiere, en passant par Illustrator ou Lightroom.
On ne parle plus ici d’un simple outil génératif : celui-ci devient véritablement indépendant. L’assistant conserve le contexte, enchaîne les étapes et adapte les résultats en fonction des retours. L’idée est de réduire drastiquement les frictions entre les logiciels, souvent critiquées dans les workflows actuels.
Adobe met en avant un concept clé : la
Avec cette évolution, Adobe ne cache plus son ambition : faire de Firefly un studio complet. L’outil agrège désormais plus de 30 modèles d’IA, dont certains issus de partenaires comme Google ou Runway, pour couvrir image, vidéo et audio.
Côté vidéo, Firefly intègre désormais des outils audio avancés (réduction du bruit, équilibrage des pistes), des réglages colorimétriques poussés et un accès direct à Adobe Stock. Pour l’image, de nouvelles fonctions comme Precision Flow ou AI Markup permettent d’affiner les retouches avec un niveau de contrôle plus précis, directement à partir d’un prompt ou d’un dessin sur l’image
Cette annonce s’inscrit dans un contexte très concurrentiel. Entre les outils d’IA générative, les plateformes tout-en-un et la montée en puissance d’acteurs comme OpenAI ou Blackmagic, Adobe doit défendre son territoire.
Firefly AI Assistant répond à un besoin clé : simplifier des workflows devenus trop fragmentés, trop complexes et trop chronophage à utiliser. Aujourd’hui, un projet créatif implique souvent plusieurs logiciels, des exports successifs et une gestion complexe des versions. Adobe tente ici de tout réunifier.
Adobe
Avec Firefly AI Assistant, Adobe ne se contente pas d’ajouter des fonctions IA. L’éditeur redéfinit la manière de travailler : moins d’outils, plus d’intention, et une IA chargée d’exécuter. Cette approche pourrait séduire les créateurs pressés, mais aussi bousculer les habitudes des professionnels attachés à un contrôle total. L’équilibre se joue désormais entre automatisation et maîtrise : Adobe parie que les créateurs accepteront de déléguer une partie du processus pour gagner en vitesse et en efficacité.
Adobe
Une interface conversationnelle pour tout piloter
Le principe est simple sur le papier : l’utilisateur décrit ce qu’il veut, et l’IA s’occupe du reste. Firefly AI Assistant s’intègre directement dans l’écosystème Adobe et permet de piloter des tâches complexes à travers plusieurs applications — de Photoshop à Premiere, en passant par Illustrator ou Lightroom.
On ne parle plus ici d’un simple outil génératif : celui-ci devient véritablement indépendant. L’assistant conserve le contexte, enchaîne les étapes et adapte les résultats en fonction des retours. L’idée est de réduire drastiquement les frictions entre les logiciels, souvent critiquées dans les workflows actuels.
Vers une créativité agentique
Adobe met en avant un concept clé : la
créativité agentique.L’utilisateur garde la direction artistique, mais délègue l’exécution technique à l’IA. L’assistant peut poser des questions, proposer des options et affiner les résultats en continu. Firefly AI Assistant apprend progressivement les préférences de l’utilisateur — outils favoris, style visuel, habitudes — pour produire des résultats de plus en plus cohérents.
Un studio créatif tout-en-un
Avec cette évolution, Adobe ne cache plus son ambition : faire de Firefly un studio complet. L’outil agrège désormais plus de 30 modèles d’IA, dont certains issus de partenaires comme Google ou Runway, pour couvrir image, vidéo et audio.
Côté vidéo, Firefly intègre désormais des outils audio avancés (réduction du bruit, équilibrage des pistes), des réglages colorimétriques poussés et un accès direct à Adobe Stock. Pour l’image, de nouvelles fonctions comme Precision Flow ou AI Markup permettent d’affiner les retouches avec un niveau de contrôle plus précis, directement à partir d’un prompt ou d’un dessin sur l’image
Une réponse aux nouveaux usages et à la concurrence
Cette annonce s’inscrit dans un contexte très concurrentiel. Entre les outils d’IA générative, les plateformes tout-en-un et la montée en puissance d’acteurs comme OpenAI ou Blackmagic, Adobe doit défendre son territoire.
Firefly AI Assistant répond à un besoin clé : simplifier des workflows devenus trop fragmentés, trop complexes et trop chronophage à utiliser. Aujourd’hui, un projet créatif implique souvent plusieurs logiciels, des exports successifs et une gestion complexe des versions. Adobe tente ici de tout réunifier.
En marge de la conférence NAB 2026, Adobe dévoile également des nouveautés pour la vidéo :
- De nouvelles capacités dans Firefly Video Editor, avec l’arrivée des puissants modèles vidéo Kling 3.0 et Kling 3.0 Omni.
- Le lancement de Color Mode dans Premiere, une expérience d’étalonnage inédite, pensée dès l’origine pour les professionnels.
- L’arrivée de Frame.io Drive, une application desktop qui permet de travailler sur des projets Frame.io comme s’ils étaient stockés localement.
- De nouvelles capacités dans Firefly Video Editor, avec l’arrivée des puissants modèles vidéo Kling 3.0 et Kling 3.0 Omni.
- Le lancement de Color Mode dans Premiere, une expérience d’étalonnage inédite, pensée dès l’origine pour les professionnels.
- L’arrivée de Frame.io Drive, une application desktop qui permet de travailler sur des projets Frame.io comme s’ils étaient stockés localement.
Adobe
Qu'en penser ?
Avec Firefly AI Assistant, Adobe ne se contente pas d’ajouter des fonctions IA. L’éditeur redéfinit la manière de travailler : moins d’outils, plus d’intention, et une IA chargée d’exécuter. Cette approche pourrait séduire les créateurs pressés, mais aussi bousculer les habitudes des professionnels attachés à un contrôle total. L’équilibre se joue désormais entre automatisation et maîtrise : Adobe parie que les créateurs accepteront de déléguer une partie du processus pour gagner en vitesse et en efficacité.