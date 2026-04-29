Face à ChatGPT ou Claude, comment Adobe adapte Photoshop et Lightroom

3D en temps réel et ménage dans les calques

Harmonize

Un workflow plus fluide entre Photoshop et Lightroom

Qu'en penser ?



Avec cette mise à jour, Adobe poursuit sa transformation. L’IA n’est plus seulement un outil ponctuel, mais devient une brique centrale de l’expérience utilisateur avec l'automatisation des tâches répétitives, la simplification des workflows et l'ouverture vers de nouvelles possibilités créatives.

C’est la nouveauté la plus visible :. Concrètement, il permet de manipuler un élément en trois dimensions directement dans une image : rotation, inclinaison et ajustement de perspective.Le tout en temps réel, avec un boutonquipour intégrer parfaitement l’objet dans son environnement. Derrière cette fonction se cache un travail de longue haleine, mêlant IA générative et reconstruction 3D, notamment via les technologies Firefly.L'outilva permettre d'automatiser une tâche souvent fastidieuse :. Un gain de temps non négligeable pour les fichiers complexes, parfois difficiles à structurer.. L’idée est de fluidifier le passage entre l’idéation et la production. En pratique, les utilisateurs peuvent désormais passer plus facilement d’un concept à un rendu final, sans casser leur flux de travail. Une évolution logique dans un écosystème de plus en plus centré sur l’IA.. La fonction recherche améliorée permet désormais de. Il n'y a plus besoin de mots-clés précis : une requête en langage naturel suffit. Parmi les autres nouveautés, on note desinspirés de pellicules argentiques, pour donner un rendu plus nostalgique aux images, sans passer par des réglages complexes.Lightroom bénéficie aussi d’comme le tri assisté plus rapide, les curseurs jusqu’à 5 fois plus réactifs et une meilleure gestion des gros volumes de photos. Ces optimisations visent clairement les professionnels et les créateurs manipulant de larges bibliothèques.