Face à ChatGPT ou Claude, comment Adobe adapte Photoshop et Lightroom
Par Laurence - Publié le
Adobe continue d’infuser l’intelligence artificielle dans ses outils créatifs. L’éditeur déploie aujourd’hui une série de nouveautés pour Adobe Photoshop et Adobe Lightroom, mêlant fonctions intelligentes, gains de productivité et améliorations de performances.
Adobe
C’est la nouveauté la plus visible : Photoshop hérite d’un outil baptisé Rotate Object. Concrètement, il permet de manipuler un élément en trois dimensions directement dans une image : rotation, inclinaison et ajustement de perspective.
Le tout en temps réel, avec un bouton
L'outil Layer Cleanup va permettre d'automatiser une tâche souvent fastidieuse : renommage intelligent des calques, suppression des éléments inutiles et organisation du projet. Un gain de temps non négligeable pour les fichiers complexes, parfois difficiles à structurer.
Adobe introduit également une meilleure intégration entre ses logiciels avec Firefly Boards. L’idée est de fluidifier le passage entre l’idéation et la production. En pratique, les utilisateurs peuvent désormais passer plus facilement d’un concept à un rendu final, sans casser leur flux de travail. Une évolution logique dans un écosystème de plus en plus centré sur l’IA.
Du côté de Lightroom, l'éditeur mise sur l’accessibilité et la rapidité. La fonction recherche améliorée permet désormais de retrouver des photos en décrivant simplement ce que l’on cherche. Il n'y a plus besoin de mots-clés précis : une requête en langage naturel suffit. Parmi les autres nouveautés, on note des presets inspirés de pellicules argentiques, pour donner un rendu plus nostalgique aux images, sans passer par des réglages complexes.
Lightroom bénéficie aussi d’améliorations techniques notables comme le tri assisté plus rapide, les curseurs jusqu’à 5 fois plus réactifs et une meilleure gestion des gros volumes de photos. Ces optimisations visent clairement les professionnels et les créateurs manipulant de larges bibliothèques.
Adobe
Avec cette mise à jour, Adobe poursuit sa transformation. L’IA n’est plus seulement un outil ponctuel, mais devient une brique centrale de l’expérience utilisateur avec l'automatisation des tâches répétitives, la simplification des workflows et l'ouverture vers de nouvelles possibilités créatives.
Adobe
3D en temps réel et ménage dans les calques
C’est la nouveauté la plus visible : Photoshop hérite d’un outil baptisé Rotate Object. Concrètement, il permet de manipuler un élément en trois dimensions directement dans une image : rotation, inclinaison et ajustement de perspective.
Le tout en temps réel, avec un bouton
Harmonizequi adapte automatiquement l’éclairage et les ombres pour intégrer parfaitement l’objet dans son environnement. Derrière cette fonction se cache un travail de longue haleine, mêlant IA générative et reconstruction 3D, notamment via les technologies Firefly.
L'outil Layer Cleanup va permettre d'automatiser une tâche souvent fastidieuse : renommage intelligent des calques, suppression des éléments inutiles et organisation du projet. Un gain de temps non négligeable pour les fichiers complexes, parfois difficiles à structurer.
Un workflow plus fluide entre Photoshop et Lightroom
Adobe introduit également une meilleure intégration entre ses logiciels avec Firefly Boards. L’idée est de fluidifier le passage entre l’idéation et la production. En pratique, les utilisateurs peuvent désormais passer plus facilement d’un concept à un rendu final, sans casser leur flux de travail. Une évolution logique dans un écosystème de plus en plus centré sur l’IA.
Du côté de Lightroom, l'éditeur mise sur l’accessibilité et la rapidité. La fonction recherche améliorée permet désormais de retrouver des photos en décrivant simplement ce que l’on cherche. Il n'y a plus besoin de mots-clés précis : une requête en langage naturel suffit. Parmi les autres nouveautés, on note des presets inspirés de pellicules argentiques, pour donner un rendu plus nostalgique aux images, sans passer par des réglages complexes.
Lightroom bénéficie aussi d’améliorations techniques notables comme le tri assisté plus rapide, les curseurs jusqu’à 5 fois plus réactifs et une meilleure gestion des gros volumes de photos. Ces optimisations visent clairement les professionnels et les créateurs manipulant de larges bibliothèques.
Adobe
Qu'en penser ?
Avec cette mise à jour, Adobe poursuit sa transformation. L’IA n’est plus seulement un outil ponctuel, mais devient une brique centrale de l’expérience utilisateur avec l'automatisation des tâches répétitives, la simplification des workflows et l'ouverture vers de nouvelles possibilités créatives.