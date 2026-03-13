Shantanu Narayen quitte la direction d'Adobe après 18 ans

On en dit quoi ?



Dix-huit ans à la tête d'une boîte comme Adobe, c'est quand même un bail. Narayen laisse une entreprise qui génère plus de 25 milliards de chiffre d'affaires et qui a réussi deux transformations majeures. Mais le timing du départ interpelle un peu : le titre dégringole depuis deux ans, la pression de l'IA générative se fait de plus en plus forte, et personne ne sait encore qui va reprendre les rênes. On verra si le prochain CEO arrivera avec une vision claire pour rassurer Wall Street, parce que visiblement, les bons résultats trimestriels ne suffisent plus.



On notera quand même que si Tim Cook part bientôt de la direction d'Apple, Shantanu Narayen aura tenu plus longtemps à celle d'Adobe !