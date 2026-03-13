Shantanu Narayen quitte la direction d'Adobe après 18 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron d'Adobe a annoncé son départ du poste de CEO après dix-huit ans à la tête de l'entreprise. Shantanu Narayen restera président du conseil d'administration, mais un successeur doit encore être trouvé. L'action a plongé de plus de 7 % à cette annonce.
Shantanu Narayen a rejoint Adobe en 1998 et pris la direction générale en 2007. Sous sa gouverne, l'entreprise est passée de 3 000 à plus de 30 000 employés, et le chiffre d'affaires a grimpé de moins d'un milliard à plus de 25 milliards de dollars. C'est lui qui a piloté le passage de la licence perpétuelle Creative Suite vers l'abonnement Creative Cloud, un virage qui avait fait grincer des dents à l'époque, c'est peu de le dire, mais qui a transformé la rentabilité d'Adobe.
Plus récemment, il a poussé l'intégration de l'IA générative avec Firefly dans toute la gamme de produits. Dans son message aux employés, il a précisé que ce n'était pas un adieu mais une transition, et qu'il restait à disposition en tant que président du board.
L'annonce du départ est arrivée le même jour que les résultats du premier trimestre fiscal 2026, et ils sont plutôt bons. Adobe a enregistré un chiffre d'affaires record de 6,40 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an, et un bénéfice par action ajusté de 6,06 dollars, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 5,87 dollars.
Le revenu récurrent lié à l'IA a triplé en un an. Côté prévisions, Adobe vise entre 6,43 et 6,48 milliards pour le deuxième trimestre. Mais le marché n'a pas été convaincu : l'action a perdu plus de 7 % en aftermarket. Et sur l'ensemble de 2026, le titre est déjà en recul de 22 %, après une année 2025 où il avait déjà lâché 21 %.
Le conseil d'administration a confié à Frank Calderoni, administrateur indépendant, la direction d'un comité spécial chargé de trouver le remplaçant. Adobe regarde aussi bien en interne qu'à l'extérieur.
Narayen a indiqué que la recherche prendrait quelques mois. Le contexte est quand même particulier : les outils d'IA générative gratuits ou bon marché commencent à grignoter le terrain de Photoshop et d'Illustrator, et les investisseurs attendent de voir comment Adobe va monétiser Firefly face à la concurrence de Midjourney, Canva ou même les outils intégrés d'Apple et Google.
Dix-huit ans à la tête d'une boîte comme Adobe, c'est quand même un bail. Narayen laisse une entreprise qui génère plus de 25 milliards de chiffre d'affaires et qui a réussi deux transformations majeures. Mais le timing du départ interpelle un peu : le titre dégringole depuis deux ans, la pression de l'IA générative se fait de plus en plus forte, et personne ne sait encore qui va reprendre les rênes. On verra si le prochain CEO arrivera avec une vision claire pour rassurer Wall Street, parce que visiblement, les bons résultats trimestriels ne suffisent plus.
On notera quand même que si Tim Cook part bientôt de la direction d'Apple, Shantanu Narayen aura tenu plus longtemps à celle d'Adobe !
De la licence au cloud, et du cloud à l'IA
Shantanu Narayen a rejoint Adobe en 1998 et pris la direction générale en 2007. Sous sa gouverne, l'entreprise est passée de 3 000 à plus de 30 000 employés, et le chiffre d'affaires a grimpé de moins d'un milliard à plus de 25 milliards de dollars. C'est lui qui a piloté le passage de la licence perpétuelle Creative Suite vers l'abonnement Creative Cloud, un virage qui avait fait grincer des dents à l'époque, c'est peu de le dire, mais qui a transformé la rentabilité d'Adobe.
Plus récemment, il a poussé l'intégration de l'IA générative avec Firefly dans toute la gamme de produits. Dans son message aux employés, il a précisé que ce n'était pas un adieu mais une transition, et qu'il restait à disposition en tant que président du board.
Des résultats records, mais un cours en berne
L'annonce du départ est arrivée le même jour que les résultats du premier trimestre fiscal 2026, et ils sont plutôt bons. Adobe a enregistré un chiffre d'affaires record de 6,40 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an, et un bénéfice par action ajusté de 6,06 dollars, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 5,87 dollars.
Le revenu récurrent lié à l'IA a triplé en un an. Côté prévisions, Adobe vise entre 6,43 et 6,48 milliards pour le deuxième trimestre. Mais le marché n'a pas été convaincu : l'action a perdu plus de 7 % en aftermarket. Et sur l'ensemble de 2026, le titre est déjà en recul de 22 %, après une année 2025 où il avait déjà lâché 21 %.
Un successeur encore inconnu
Le conseil d'administration a confié à Frank Calderoni, administrateur indépendant, la direction d'un comité spécial chargé de trouver le remplaçant. Adobe regarde aussi bien en interne qu'à l'extérieur.
Narayen a indiqué que la recherche prendrait quelques mois. Le contexte est quand même particulier : les outils d'IA générative gratuits ou bon marché commencent à grignoter le terrain de Photoshop et d'Illustrator, et les investisseurs attendent de voir comment Adobe va monétiser Firefly face à la concurrence de Midjourney, Canva ou même les outils intégrés d'Apple et Google.
On en dit quoi ?
Dix-huit ans à la tête d'une boîte comme Adobe, c'est quand même un bail. Narayen laisse une entreprise qui génère plus de 25 milliards de chiffre d'affaires et qui a réussi deux transformations majeures. Mais le timing du départ interpelle un peu : le titre dégringole depuis deux ans, la pression de l'IA générative se fait de plus en plus forte, et personne ne sait encore qui va reprendre les rênes. On verra si le prochain CEO arrivera avec une vision claire pour rassurer Wall Street, parce que visiblement, les bons résultats trimestriels ne suffisent plus.
On notera quand même que si Tim Cook part bientôt de la direction d'Apple, Shantanu Narayen aura tenu plus longtemps à celle d'Adobe !