Pourquoi le Mac Studio M5 risque de se faire attendre (longtemps)
Par Laurence - Publié le
Apple va-t-il devoir ralentir sur ses Mac de bureau ? Apparemment le nouveau Mac Studio pourrait ne pas arriver avant octobre, alors qu’un lancement était initialement envisagé (un peu) plus tôt dans l’année.
Sur le catalogue d'Apple, le Mac Studio est proposé avec des puces M3 Ultra et M4 Max, mais sa disponibilité est plutôt problématique. Plusieurs configurations sont désormais en rupture complète, tandis que d’autres affichent des délais de livraison particulièrement longs.
De quoi laisser penser à une mise à jour imminente ? Pas vraiment. Selon Bloomberg, Cupertino aurait bien prévu une nouvelle génération — probablement équipée d’une puce M5 — mais celle-ci aurait pris du retard. Initialement attendue autour du milieu d’année, elle serait désormais repoussée de plusieurs mois, avec un lancement qui glisserait vers l’automne. Aussi ceux qui espéraient une annonce (et surtout un lancement) autour de la WWDC devront revoir leurs attentes.
Ce décalage s’inscrit dans un contexte plus large. L’industrie tech traverse actuellement une période de fortes tensions sur la mémoire et le stockage, deux éléments essentiels pour des machines comme le Mac Studio.
Car même si elle est passée virtuose dans la maîtrise de sa chaîne, Cupertino ne va pas y échapper. En pratique, la firme semble avoir fait des choix. Les Mac portables, comme le MacBook Air et le MacBook Pro (et aussi le MacBook Neo), restent largement disponibles, signe qu’ils ont été prioritaires dans la chaîne d’approvisionnement.
À l’inverse, les Mac de bureau — Mac mini et Mac Studio — accusent des retards importants, avec des stocks sous tension. Mais le choix est plutôt logique : les volumes de vente des portables sont bien supérieurs, et leur disponibilité reste stratégique pour Apple.
Ce retard pourrait aussi compliquer la transition vers la prochaine génération de puces Apple Silicon. Le Mac Studio est souvent utilisé comme vitrine technologique pour les configurations les plus puissantes, notamment avec les déclinaisons Ultra.
Un lancement tardif repousserait donc indirectement l’arrivée des machines les plus avancées du catalogue Apple. Pour les professionnels, la situation devient délicate : faut-il attendre une hypothétique version M5 ou se tourner vers les modèles actuels, malgré des délais parfois dissuasifs ?
Ce report du Mac Studio dépasse le simple calendrier produit. Il reflète un déséquilibre plus profond dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, où la demande en composants — notamment pour l’IA et les data centers — pèse directement sur les produits grand public.
Apple, malgré sa puissance logistique, doit composer avec ces contraintes. Et dans ce contexte, les Mac de bureau apparaissent comme une variable d’ajustement. Quoiqu'il en soit, ce décalage pourrait ouvrir une fenêtre inattendue pour la concurrence… à condition qu’elle soit, elle aussi, capable de suivre le rythme imposé par ces tensions industrielles.
Pas pour tout de suite
Sur le catalogue d'Apple, le Mac Studio est proposé avec des puces M3 Ultra et M4 Max, mais sa disponibilité est plutôt problématique. Plusieurs configurations sont désormais en rupture complète, tandis que d’autres affichent des délais de livraison particulièrement longs.
De quoi laisser penser à une mise à jour imminente ? Pas vraiment. Selon Bloomberg, Cupertino aurait bien prévu une nouvelle génération — probablement équipée d’une puce M5 — mais celle-ci aurait pris du retard. Initialement attendue autour du milieu d’année, elle serait désormais repoussée de plusieurs mois, avec un lancement qui glisserait vers l’automne. Aussi ceux qui espéraient une annonce (et surtout un lancement) autour de la WWDC devront revoir leurs attentes.
Une production sous tensions ?
Ce décalage s’inscrit dans un contexte plus large. L’industrie tech traverse actuellement une période de fortes tensions sur la mémoire et le stockage, deux éléments essentiels pour des machines comme le Mac Studio.
Car même si elle est passée virtuose dans la maîtrise de sa chaîne, Cupertino ne va pas y échapper. En pratique, la firme semble avoir fait des choix. Les Mac portables, comme le MacBook Air et le MacBook Pro (et aussi le MacBook Neo), restent largement disponibles, signe qu’ils ont été prioritaires dans la chaîne d’approvisionnement.
À l’inverse, les Mac de bureau — Mac mini et Mac Studio — accusent des retards importants, avec des stocks sous tension. Mais le choix est plutôt logique : les volumes de vente des portables sont bien supérieurs, et leur disponibilité reste stratégique pour Apple.
Une transition plutôt délicate
Ce retard pourrait aussi compliquer la transition vers la prochaine génération de puces Apple Silicon. Le Mac Studio est souvent utilisé comme vitrine technologique pour les configurations les plus puissantes, notamment avec les déclinaisons Ultra.
Un lancement tardif repousserait donc indirectement l’arrivée des machines les plus avancées du catalogue Apple. Pour les professionnels, la situation devient délicate : faut-il attendre une hypothétique version M5 ou se tourner vers les modèles actuels, malgré des délais parfois dissuasifs ?
Qu'en penser ?
Ce report du Mac Studio dépasse le simple calendrier produit. Il reflète un déséquilibre plus profond dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, où la demande en composants — notamment pour l’IA et les data centers — pèse directement sur les produits grand public.
Apple, malgré sa puissance logistique, doit composer avec ces contraintes. Et dans ce contexte, les Mac de bureau apparaissent comme une variable d’ajustement. Quoiqu'il en soit, ce décalage pourrait ouvrir une fenêtre inattendue pour la concurrence… à condition qu’elle soit, elle aussi, capable de suivre le rythme imposé par ces tensions industrielles.