Pourquoi le Mac Studio M5 risque de se faire attendre (longtemps)

Pas pour tout de suite

Une production sous tensions ?

Une transition plutôt délicate

Qu'en penser ?



Ce report du Mac Studio dépasse le simple calendrier produit. Il reflète un déséquilibre plus profond dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, où la demande en composants — notamment pour l’IA et les data centers — pèse directement sur les produits grand public.



Apple, malgré sa puissance logistique, doit composer avec ces contraintes. Et dans ce contexte, les Mac de bureau apparaissent comme une variable d’ajustement. Quoiqu'il en soit, ce décalage pourrait ouvrir une fenêtre inattendue pour la concurrence… à condition qu’elle soit, elle aussi, capable de suivre le rythme imposé par ces tensions industrielles.

Sur le catalogue d'Apple, le Mac Studio est proposé avec des puces M3 Ultra et M4 Max, mais. Plusieurs configurations sont désormais en rupture complète, tandis que d’autres affichent des délais de livraison particulièrement longs.De quoi laisser penser à une mise à jour imminente ? Pas vraiment. Selon, Cupertino aurait bien prévu une nouvelle génération — probablement équipée d’une puce M5 — mais celle-ci aurait. Initialement attendue autour du milieu d’année, elle serait désormais, avec un lancement qui glisserait vers l’automne. Aussi ceux qui espéraient une annonce (et surtout un lancement) autour de la WWDC devront revoir leurs attentes.Ce décalage s’inscrit dans un contexte plus large. L’industrie tech traverse actuellement, deux éléments essentiels pour des machines comme le Mac Studio.Car même si elle est passée virtuose dans la maîtrise de sa chaîne, Cupertino ne va pas y échapper. En pratique, la firme semble avoir fait des choix. Les Mac portables, commerestent largement disponibles, signe qu’ils ont été prioritaires dans la chaîne d’approvisionnement.À l’inverse, l. Mais le choix est plutôt logique : les volumes de vente des portables sont bien supérieurs, et leur disponibilité reste stratégique pour Apple.. Le Mac Studio est souvent utilisé comme vitrine technologique pour les configurations les plus puissantes, notamment avec les déclinaisons Ultra.. Pour les professionnels, la situation devient délicate : faut-il attendre une hypothétique version M5 ou se tourner vers les modèles actuels, malgré des délais parfois dissuasifs ?