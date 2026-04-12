Le Mac mini (et Mac Studio) en rupture de stock quasi-totale !
Par Didier Pulicani - Publié le
Si vous voulez acheter un Mac mini avec un minimum de RAM, il va falloir... être patient !
En effet, la plupart des configurations haut de gamme sont désormais quasiment introuvables, et indisponibles sur le site d'Apple.
Prenons un exemple, le Mac mini M4 Pro avec 64Go de RAM est tout simplement marqué comme
Du côté du Mac Studio, c'est également la RAM qui coince : au delà de 64 pour la version M4 Max ou 96Go pour la version M3 Ultra, les machines ne sont plus livrées.
Sur Amazon, le Mac mini n'est même plus listé, c'est dire si la boutique ne veut pas s'engager. Il faut dire que même sur le site officiel, la plupart des configurations encore disponibles ne seront pas livrées... avant juin, au minimum !
Comme à son habitude, Apple ne communique pas sur le sujet, laissant ses clients dans l'incertitude : s'agit-il d'une crise temporaire ou faut-il s'attendre à un renouvellement imminent ?
La vérité se situe probablement entre les deux : Apple finit sans doute d'écouler ses stocks avant de lancer les version M5 et M5 Pro du Mac mini et surtout, le fameux et très attendu M5 Ultra pour le Mac Studio.
Mais la Pomme est peut-être plongée dans une incertitude plus complexe : avec la crise de la mémoire, il est possible qu'il soit plus compliqué que prévu de sortir ces fameuses machines en quantité suffisante, et qu'elle hésite à la proposer à la vente avant d'avoir des stocks suffisants. Pour autant les MacBook Pro M5 Pro/Max (voir notre test) ne souffrent pour le moment d'aucune rupture, même avec 64 ou 128Go de RAM... Toutefois, leur prix reste élevé, et la demande n'est peut-être pas aussi importante que prévu.
Reste une donnée importante : le Mac fait actuellement l'objet d'une demande inhabituelle en matière d'IA : ces petites stations compactes, peu gourmandes en électricité et capable d'utiliser la RAM partagée pour le GPU (et donc l'IA) sans devoir investir dans une grosse carte graphique, en font les machines idéales pour installer des modèles en local. En Chine par exemple, OpenClaw est en train de devenir un vrai phénomène et pas seulement chez les geeks ! J'ai croisé récemment sur place quantité de personnes lambda avec une installation locale, alors qu'en Europe, cela reste encore assez confidentiel, même en milieu professionnel.
Une chose est sûre, la crise de la mémoire pourrait durer, et si l'Europe ne commence pas à produire ses propres puces rapidement, on pourrait se retrouver dans une situation post-covid avec des problèmes sérieux d'approvisionnement. En effet, la mémoire est au coeur de tous les objets de notre quotidien, les voitures, les téléphones et même les caméras de sécurité... et nos politiques ne semblent toujours pas comprendre les enjeux à venir en matière d'IA.
En effet, la plupart des configurations haut de gamme sont désormais quasiment introuvables, et indisponibles sur le site d'Apple.
Le Mac mini (et Mac Studio) en rupture de stock
Prenons un exemple, le Mac mini M4 Pro avec 64Go de RAM est tout simplement marqué comme
indisponiblechez Apple alors qu'il continue à être listé. Même chose pour le M4 de base avec 32Go de RAM.
Du côté du Mac Studio, c'est également la RAM qui coince : au delà de 64 pour la version M4 Max ou 96Go pour la version M3 Ultra, les machines ne sont plus livrées.
Sur Amazon, le Mac mini n'est même plus listé, c'est dire si la boutique ne veut pas s'engager. Il faut dire que même sur le site officiel, la plupart des configurations encore disponibles ne seront pas livrées... avant juin, au minimum !
Crise de la mémoire ou nouveautés à venir ?
Comme à son habitude, Apple ne communique pas sur le sujet, laissant ses clients dans l'incertitude : s'agit-il d'une crise temporaire ou faut-il s'attendre à un renouvellement imminent ?
La vérité se situe probablement entre les deux : Apple finit sans doute d'écouler ses stocks avant de lancer les version M5 et M5 Pro du Mac mini et surtout, le fameux et très attendu M5 Ultra pour le Mac Studio.
Mais la Pomme est peut-être plongée dans une incertitude plus complexe : avec la crise de la mémoire, il est possible qu'il soit plus compliqué que prévu de sortir ces fameuses machines en quantité suffisante, et qu'elle hésite à la proposer à la vente avant d'avoir des stocks suffisants. Pour autant les MacBook Pro M5 Pro/Max (voir notre test) ne souffrent pour le moment d'aucune rupture, même avec 64 ou 128Go de RAM... Toutefois, leur prix reste élevé, et la demande n'est peut-être pas aussi importante que prévu.
Reste une donnée importante : le Mac fait actuellement l'objet d'une demande inhabituelle en matière d'IA : ces petites stations compactes, peu gourmandes en électricité et capable d'utiliser la RAM partagée pour le GPU (et donc l'IA) sans devoir investir dans une grosse carte graphique, en font les machines idéales pour installer des modèles en local. En Chine par exemple, OpenClaw est en train de devenir un vrai phénomène et pas seulement chez les geeks ! J'ai croisé récemment sur place quantité de personnes lambda avec une installation locale, alors qu'en Europe, cela reste encore assez confidentiel, même en milieu professionnel.
Une chose est sûre, la crise de la mémoire pourrait durer, et si l'Europe ne commence pas à produire ses propres puces rapidement, on pourrait se retrouver dans une situation post-covid avec des problèmes sérieux d'approvisionnement. En effet, la mémoire est au coeur de tous les objets de notre quotidien, les voitures, les téléphones et même les caméras de sécurité... et nos politiques ne semblent toujours pas comprendre les enjeux à venir en matière d'IA.