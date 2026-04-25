Tim Cook s'en va ! ⎜ORLM- 585

Tim Cook s'en va !



C’est officiel ! Tim Cook passe la main ! Pourquoi quitte-t-il Apple… et surtout pourquoi maintenant ?



Quel bilan après 15 ans à la tête de la première entreprise mondiale ? Son successeur, John Ternus, est-il l’homme de la continuité… ou celui de la rupture ?

Apple va-t-elle enfin accélérer sur l’innovation… et surtout sur l’IA ? La firme à la pomme est-elle à un tournant de son histoire ?



Débats !