Le making-of de la pub de l’Apple Macbook Neo révélé
Par Jérémy FDIDA - Publié le - Brève
Le making-of de la pub du Macbook Neo mélange CGI et méthodes manuelles à l'ancienne, pour un résultat fluide qui fait mouche, en donnant une impression de premium à l'ordinateur le moins cher d'Apple.
Voici quelques semaines que la publicité du Macbook Neo inonde les médias. C’est que le Neo est important pour Apple. Il doit se faire connaître comme un vrai Mac et non une sorte d’iPad au rabais.
Apple use de deux stratégies généralement pour ses publicités : mettre en avant l’utilisation d’une fonctionnalité phare. L’une des meilleures était « le mode portrait » de l’iPhone 7. Dans ce cas, le produit n’est quasiment pas montré à l’écran.
Mais dans d’autres cas, c’est le produit qui est l’élément central. C’est lui qui est mis en lumière. Dans le cas du Macbook Neo, il faut montrer qu’il s’agit d’un véritable Mac, robuste, au style moderne, coloré.
Pour ce faire, point d’IA. Il s’agit d’un mélange de CGI et de système D à l’ancienne. Le résultat est réussi (sans être extraordinaire). Voici le making-of...
Et voici la publicité finale :
Et si vous voulez découvrir notre test, c'est par ici en version écrite par June ou par ici en version vidéo par Didiez :
Voici quelques semaines que la publicité du Macbook Neo inonde les médias. C’est que le Neo est important pour Apple. Il doit se faire connaître comme un vrai Mac et non une sorte d’iPad au rabais.
Apple cible le produit plutôt que l'usage
Apple use de deux stratégies généralement pour ses publicités : mettre en avant l’utilisation d’une fonctionnalité phare. L’une des meilleures était « le mode portrait » de l’iPhone 7. Dans ce cas, le produit n’est quasiment pas montré à l’écran.
Mais dans d’autres cas, c’est le produit qui est l’élément central. C’est lui qui est mis en lumière. Dans le cas du Macbook Neo, il faut montrer qu’il s’agit d’un véritable Mac, robuste, au style moderne, coloré.
Pour ce faire, point d’IA. Il s’agit d’un mélange de CGI et de système D à l’ancienne. Le résultat est réussi (sans être extraordinaire). Voici le making-of...
Et voici la publicité finale :
Et si vous voulez découvrir notre test, c'est par ici en version écrite par June ou par ici en version vidéo par Didiez :