USB-C obligatoire : les ordinateurs portables passent enfin au chargeur universel
Par Laurence - Publié le
C’est une nouvelle étape dans l’uniformisation de la recharge électronique. Depuis hier dimanche 26 avril 2026, les ordinateurs portables rejoignent officiellement la liste des appareils soumis au chargeur universel USB-C en Europe.
Depuis le 28 décembre 2024, de nombreux appareils vendus dans l’Union européenne doivent intégrer un port USB-C : smartphones, tablettes, casques et écouteurs, consoles portables, appareils photo, enceintes et liseuses et accessoires. Désormais, ce standard s’étend aux ordinateurs portables, qui faisaient encore exception jusqu’ici.
Cette mesure se veut à la fois pratique et écologique. Cette obligation s’inscrit dans une directive européenne adoptée en 2021, transposée en droit français fin 2023. L’objectif est clair : simplifier l’usage tout en réduisant l’impact environnemental.
Selon les estimations de la Commission européenne, jusqu’à 11 000 tonnes de déchets électroniques pourraient être évitées chaque année et près de 250 millions d’euros pourraient être économisés par les consommateurs. Un argument double, à la fois économique et écologique, que le gouvernement met en avant.
À terme, l’idée est simple : un seul câble pour tout recharger. Dans les faits, l'USB-C s’impose déjà comme un standard universel, notamment grâce à sa compatibilité avec la charge rapide et la transmission de données. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de chargeurs à transporter, une meilleure compatibilité entre appareils et moins d’achats inutiles.
Tout n’est pas encore totalement uniforme. Certaines catégories échappent à cette obligation, comme les appareils nécessitant une puissance spécifique ou certains formats très compacts, incompatibles avec l’intégration d’un port USB-C. Ces exceptions montrent que le standard n’est pas encore adapté à tous les usages.
En outre, cette mesure ne concerne que les nouveaux modèles. Les ordinateurs déjà commercialisés avant le 26 avril 2026 peuvent continuer à utiliser leur système de charge propriétaire.
Néanmoins la transition est déjà bien engagée. Dans les faits, de nombreux constructeurs avaient déjà anticipé cette évolution, en adoptant l'USB-C sur leurs gammes récentes. Apple, par exemple, a largement basculé ses MacBook vers ce standard depuis plusieurs années.
Avec l’arrivée des ordinateurs portables dans le dispositif, l'USB-C devient plus que jamais la norme de référence en Europe. Une évolution progressive, mais désormais quasi complète, qui marque la fin des chargeurs propriétaires… et simplifie enfin le quotidien des utilisateurs.
Vers un seul chargeur pour tous les appareils
Depuis le 28 décembre 2024, de nombreux appareils vendus dans l’Union européenne doivent intégrer un port USB-C : smartphones, tablettes, casques et écouteurs, consoles portables, appareils photo, enceintes et liseuses et accessoires. Désormais, ce standard s’étend aux ordinateurs portables, qui faisaient encore exception jusqu’ici.
Cette mesure se veut à la fois pratique et écologique. Cette obligation s’inscrit dans une directive européenne adoptée en 2021, transposée en droit français fin 2023. L’objectif est clair : simplifier l’usage tout en réduisant l’impact environnemental.
Selon les estimations de la Commission européenne, jusqu’à 11 000 tonnes de déchets électroniques pourraient être évitées chaque année et près de 250 millions d’euros pourraient être économisés par les consommateurs. Un argument double, à la fois économique et écologique, que le gouvernement met en avant.
À terme, l’idée est simple : un seul câble pour tout recharger. Dans les faits, l'USB-C s’impose déjà comme un standard universel, notamment grâce à sa compatibilité avec la charge rapide et la transmission de données. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de chargeurs à transporter, une meilleure compatibilité entre appareils et moins d’achats inutiles.
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Un principe, mais beaucoup d'exceptions
Tout n’est pas encore totalement uniforme. Certaines catégories échappent à cette obligation, comme les appareils nécessitant une puissance spécifique ou certains formats très compacts, incompatibles avec l’intégration d’un port USB-C. Ces exceptions montrent que le standard n’est pas encore adapté à tous les usages.
En outre, cette mesure ne concerne que les nouveaux modèles. Les ordinateurs déjà commercialisés avant le 26 avril 2026 peuvent continuer à utiliser leur système de charge propriétaire.
Néanmoins la transition est déjà bien engagée. Dans les faits, de nombreux constructeurs avaient déjà anticipé cette évolution, en adoptant l'USB-C sur leurs gammes récentes. Apple, par exemple, a largement basculé ses MacBook vers ce standard depuis plusieurs années.
Qu'en penser ?
Avec l’arrivée des ordinateurs portables dans le dispositif, l'USB-C devient plus que jamais la norme de référence en Europe. Une évolution progressive, mais désormais quasi complète, qui marque la fin des chargeurs propriétaires… et simplifie enfin le quotidien des utilisateurs.