USB-C obligatoire : les ordinateurs portables passent enfin au chargeur universel

Vers un seul chargeur pour tous les appareils

Notre sélection chargeurs Universel pour Mac

Un principe, mais beaucoup d'exceptions

Qu'en penser ?



Avec l’arrivée des ordinateurs portables dans le dispositif, l'USB-C devient plus que jamais la norme de référence en Europe. Une évolution progressive, mais désormais quasi complète, qui marque la fin des chargeurs propriétaires… et simplifie enfin le quotidien des utilisateurs.

: smartphones, tablettes, casques et écouteurs, consoles portables, appareils photo, enceintes et liseuses et accessoires. Désormais, ce standard s’étend aux ordinateurs portables, qui faisaient encore exception jusqu’ici.. Cette obligation s’inscrit dans une directive européenne adoptée en 2021, transposée en droit français fin 2023. L’objectif est clair : simplifier l’usage tout en réduisant l’impact environnemental.Selon les estimations de la Commission européenne,et près de 250 millions d’euros pourraient être économisés par les consommateurs. Un argument double, à la fois économique et écologique, que le gouvernement met en avant.. Dans les faits, l'USB-C s’impose déjà comme un standard universel, notamment grâce à sa compatibilité avec la charge rapide et la transmission de données. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de chargeurs à transporter, une meilleure compatibilité entre appareils et moins d’achats inutiles.. Certaines catégories échappent à cette obligation, comme les appareils nécessitant une puissance spécifique ou, incompatibles avec l’intégration d’un port USB-C. Ces exceptions montrent que le standard n’est pas encore adapté à tous les usages.Les ordinateurs déjà commercialisés avant le 26 avril 2026 peuvent continuer à utiliser leur système de charge propriétaire.Dans les faits, de nombreux constructeurs avaient déjà anticipé cette évolution, en adoptant l'USB-C sur leurs gammes récentes. Apple, par exemple, a largement basculé ses MacBook vers ce standard depuis plusieurs années.