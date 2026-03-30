MacBook Pro M5 Max : une loterie thermique à plus de 4 000 euros ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le MacBook Pro M5 Max débarque avec une nouvelle architecture CPU, des débits de stockage doublés grâce au PCIe Gen 5 et une efficacité énergétique toujours redoutable face au monde PC. Sauf que les premiers retours de terrain, ceux de la chaîne Zip Tie Tech en tête, révèlent des soucis thermiques aléatoires en sortie d'usine. À ce prix, ça la fout mal.
Le YouTubeur Alex de Zip Tie Tech a reçu un MacBook Pro M5 Max avec des résultats complètement erratiques en benchmark : des chutes de fréquences brutales et une perte de 40 % en multi-core par rapport aux chiffres de Notebook Check. Le problème viendrait d'une mauvaise application de la pâte thermique ou d'un serrage du dissipateur mal calibré en usine. Une fois la machine échangée, tout est rentré dans l'ordre et la puce M5 Max a pu montrer ce qu'elle avait dans le ventre. Sauf que ça veut dire qu'il faut vérifier soi-même dès le déballage, et sur une machine à ce prix là, c'est quand même un peu contrariant.
Côté architecture, Apple introduit les "Super Cores" : 6 cœurs haute performance et 12 cœurs intermédiaires qui disposent de plus de cache L2 que les anciens cœurs d'efficacité. Le gain en single-core par rapport au M5 de base est nul, mais en multi-thread la puce s'envole, à condition que le refroidissement (deux ventilateurs et un dissipateur plus gros) fasse correctement son boulot.
L'autre gros progrès concerne le stockage. Le passage au PCIe Gen 5 double les vitesses de lecture et d'écriture des SSD, et le Thunderbolt 5 permet d'atteindre 120 Gb/s en transfert. Pour ceux qui brassent des fichiers 4K toute la journée, le gain de temps est là.
Face au monde PC, le constat ne change pas : Apple domine sur la consommation. Le GPU 32 cœurs tient la comparaison avec une RTX 5070 Ti mobile de Nvidia, et si Nvidia garde l'avantage en jeu pur, le M5 Max ne tire que 50W là où un Asus G14 sous Windows en consomme 110. L'autonomie suit avec 24 heures et 3 minutes en lecture vidéo. Et même en virtualisation Windows via Parallels ou Crossover, la machine fait tourner SolidWorks ou Elden Ring sans broncher.
Cette histoire de défaut thermique est une vraie mise en garde. À plus de 4000 euros, on est en droit d'attendre un contrôle qualité irréprochable de la part d'Apple. Si vous craquez pour un M5 Max, lancez un Cinebench ou un Geekbench dès le premier jour, et si les scores sont instables, faites-le échanger. Côté performances pures, le Thunderbolt 5 et le PCIe Gen 5 sont de vrais arguments pour ceux qui manipulent des tonnes de données, mais si vous avez un M4 Max, vous pouvez sans doute attendre un an de plus.
Un problème de pâte thermique
Le YouTubeur Alex de Zip Tie Tech a reçu un MacBook Pro M5 Max avec des résultats complètement erratiques en benchmark : des chutes de fréquences brutales et une perte de 40 % en multi-core par rapport aux chiffres de Notebook Check. Le problème viendrait d'une mauvaise application de la pâte thermique ou d'un serrage du dissipateur mal calibré en usine. Une fois la machine échangée, tout est rentré dans l'ordre et la puce M5 Max a pu montrer ce qu'elle avait dans le ventre. Sauf que ça veut dire qu'il faut vérifier soi-même dès le déballage, et sur une machine à ce prix là, c'est quand même un peu contrariant.
Les Super Cores et le PCIe Gen 5
Côté architecture, Apple introduit les "Super Cores" : 6 cœurs haute performance et 12 cœurs intermédiaires qui disposent de plus de cache L2 que les anciens cœurs d'efficacité. Le gain en single-core par rapport au M5 de base est nul, mais en multi-thread la puce s'envole, à condition que le refroidissement (deux ventilateurs et un dissipateur plus gros) fasse correctement son boulot.
L'autre gros progrès concerne le stockage. Le passage au PCIe Gen 5 double les vitesses de lecture et d'écriture des SSD, et le Thunderbolt 5 permet d'atteindre 120 Gb/s en transfert. Pour ceux qui brassent des fichiers 4K toute la journée, le gain de temps est là.
50 watts là où le PC en demande 110
Face au monde PC, le constat ne change pas : Apple domine sur la consommation. Le GPU 32 cœurs tient la comparaison avec une RTX 5070 Ti mobile de Nvidia, et si Nvidia garde l'avantage en jeu pur, le M5 Max ne tire que 50W là où un Asus G14 sous Windows en consomme 110. L'autonomie suit avec 24 heures et 3 minutes en lecture vidéo. Et même en virtualisation Windows via Parallels ou Crossover, la machine fait tourner SolidWorks ou Elden Ring sans broncher.
On en dit quoi ?
Cette histoire de défaut thermique est une vraie mise en garde. À plus de 4000 euros, on est en droit d'attendre un contrôle qualité irréprochable de la part d'Apple. Si vous craquez pour un M5 Max, lancez un Cinebench ou un Geekbench dès le premier jour, et si les scores sont instables, faites-le échanger. Côté performances pures, le Thunderbolt 5 et le PCIe Gen 5 sont de vrais arguments pour ceux qui manipulent des tonnes de données, mais si vous avez un M4 Max, vous pouvez sans doute attendre un an de plus.