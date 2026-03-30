MacBook Pro M5 Max : une loterie thermique à plus de 4 000 euros ?

On en dit quoi ?



Cette histoire de défaut thermique est une vraie mise en garde. À plus de 4000 euros, on est en droit d'attendre un contrôle qualité irréprochable de la part d'Apple. Si vous craquez pour un M5 Max, lancez un Cinebench ou un Geekbench dès le premier jour, et si les scores sont instables, faites-le échanger. Côté performances pures, le Thunderbolt 5 et le PCIe Gen 5 sont de vrais arguments pour ceux qui manipulent des tonnes de données, mais si vous avez un M4 Max, vous pouvez sans doute attendre un an de plus.