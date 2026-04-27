Turtle Beach met un écran tactile sur sa nouvelle souris gaming

On en dit quoi ?



L'idée de coller un écran sur une souris, c'est un peu étonnant, mais l'intégration OBS et Streamlabs en natif a vraiment du sens pour ceux qui streament. Pas besoin d'un Stream Deck à 200 € en plus, tout est déjà sur la souris. Par contre, les 135 grammes posent un vrai souci pour le gaming compétitif, où on cherche plutôt des modèles autour de 60 à 70 grammes.



Disons que la MC7 vise surtout les streamers et les joueurs de MMO/MOBA, plutôt que les fans de FPS.