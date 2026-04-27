Turtle Beach met un écran tactile sur sa nouvelle souris gaming
Par Vincent Lautier - Publié le
Une souris gaming avec écran tactile de 2,25 pouces, deux batteries hot-swap et un capteur 30 000 DPI : c'est la Command Series MC7, nouveau haut de gamme de Turtle Beach. La marque dévoile aussi deux modèles plus accessibles, MC5 et MC3, et une gamme de claviers.
L'idée de la MC7, c'est de transformer la souris en une sorte de mini Stream Deck. Sur son flanc gauche, à hauteur du pouce, Turtle Beach a collé un écran LCD tactile de 2,25 pouces. Vous pouvez y afficher des macros, changer de DPI à la volée, basculer entre vos profils, couper votre micro ou suivre la température de votre processeur. L'écran est compatible OBS et Streamlabs en natif, ce qui en fait un outil potentiellement pratique pour les streamers qui veulent éviter d'acheter un Stream Deck séparé. Pas de version gauchère prévue par contre.
Niveau technique, Turtle Beach n'a pas lésiné. La MC7 propose une connectique tri-mode : 2,4 GHz sans-fil, Bluetooth et filaire. Le capteur Owl Eye 30K monte à 30 000 DPI avec un polling de 8 000 Hz, y compris en sans-fil, ce qui reste rare sur le marché. Suivi à 750 IPS, accélération de 70 G, et des switches Titan Optical donnés pour 150 millions de clics. La molette adaptative passe entre défilement libre et cranté, et reconnaît aussi les clics gauche/droite quand vous l'inclinez. La souris pèse quand même 135 grammes, soit le double de la plupart des souris e-sport.
Turtle Beach fournit deux cellules de 1 000 mAh hot-swap : pendant que l'une alimente la souris, l'autre se recharge sur le dock fourni. Comptez 10 heures d'autonomie écran activé, 15 heures sans. Côté tarif, la MC7 sera vendue 159,99 € à partir du 19 juillet. La gamme inclut aussi la MC5 sans écran ni batteries amovibles à 119,99 €, et la MC3 filaire à 79,99 €. Bonne nouvelle, ces deux modèles plus simples gardent le même capteur 30 000 DPI et le polling 8 000 Hz.
L'idée de coller un écran sur une souris, c'est un peu étonnant, mais l'intégration OBS et Streamlabs en natif a vraiment du sens pour ceux qui streament. Pas besoin d'un Stream Deck à 200 € en plus, tout est déjà sur la souris. Par contre, les 135 grammes posent un vrai souci pour le gaming compétitif, où on cherche plutôt des modèles autour de 60 à 70 grammes.
Disons que la MC7 vise surtout les streamers et les joueurs de MMO/MOBA, plutôt que les fans de FPS.
Un écran tactile de 2,25 pouces
L'idée de la MC7, c'est de transformer la souris en une sorte de mini Stream Deck. Sur son flanc gauche, à hauteur du pouce, Turtle Beach a collé un écran LCD tactile de 2,25 pouces. Vous pouvez y afficher des macros, changer de DPI à la volée, basculer entre vos profils, couper votre micro ou suivre la température de votre processeur. L'écran est compatible OBS et Streamlabs en natif, ce qui en fait un outil potentiellement pratique pour les streamers qui veulent éviter d'acheter un Stream Deck séparé. Pas de version gauchère prévue par contre.
Tri-mode, 8 000 Hz et capteur 30 000 DPI
Niveau technique, Turtle Beach n'a pas lésiné. La MC7 propose une connectique tri-mode : 2,4 GHz sans-fil, Bluetooth et filaire. Le capteur Owl Eye 30K monte à 30 000 DPI avec un polling de 8 000 Hz, y compris en sans-fil, ce qui reste rare sur le marché. Suivi à 750 IPS, accélération de 70 G, et des switches Titan Optical donnés pour 150 millions de clics. La molette adaptative passe entre défilement libre et cranté, et reconnaît aussi les clics gauche/droite quand vous l'inclinez. La souris pèse quand même 135 grammes, soit le double de la plupart des souris e-sport.
Batteries amovibles, dock de charge et trois prix
Turtle Beach fournit deux cellules de 1 000 mAh hot-swap : pendant que l'une alimente la souris, l'autre se recharge sur le dock fourni. Comptez 10 heures d'autonomie écran activé, 15 heures sans. Côté tarif, la MC7 sera vendue 159,99 € à partir du 19 juillet. La gamme inclut aussi la MC5 sans écran ni batteries amovibles à 119,99 €, et la MC3 filaire à 79,99 €. Bonne nouvelle, ces deux modèles plus simples gardent le même capteur 30 000 DPI et le polling 8 000 Hz.
On en dit quoi ?
L'idée de coller un écran sur une souris, c'est un peu étonnant, mais l'intégration OBS et Streamlabs en natif a vraiment du sens pour ceux qui streament. Pas besoin d'un Stream Deck à 200 € en plus, tout est déjà sur la souris. Par contre, les 135 grammes posent un vrai souci pour le gaming compétitif, où on cherche plutôt des modèles autour de 60 à 70 grammes.
Disons que la MC7 vise surtout les streamers et les joueurs de MMO/MOBA, plutôt que les fans de FPS.