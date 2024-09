Elgato lance un Stream Deck gigantesque

Un produit dédié aux professionnels

La marque confiante en l'avenir

Conçu pour les pros de la diffusion, ce mastodonte en rack de 19 pouces, affiché à 1000 euros en France (les tarifs sont dégressifs si vous en commandez plusieurs), n’est clairement pas destiné aux amateurs., il est pensé pour répondre aux besoins des diffuseurs les plus exigeants.Qu’est-ce qui rend cette nouvelle version si spéciale ? Elgato a travaillé main dans la main avec Bitfocus, une société spécialisée dans les logiciels de diffusion. En plus de fonctionner avec le célèbre logiciel Companion, le Stream Deck Studio propose une petite nouveauté : l’application Buttons.. Vous pourrez configurer vos touches avec vos propres icônes et étiquettes, pour un contrôle plus intuitif.Côté connectivité, le Stream Deck Studio va au plus simple avec un port USB-C en façade, qui délivre 5V pour alimenter les périphériques compatibles. À l’arrière, on trouve deux autres ports USB-C, dont l’un assure la connexion avec l'ordinateur, et l’autre peut servir à alimenter l’appareil, en alternative au connecteur Ethernet PoE de 25W intégré.Ajoutons à cela la présence de fonctionnalités comme le, les cadrans LED rotatifs et même un lecteur RFID/NFC pour gérer les accès. Vous pouvez même lier plusieurs unités ensemble pour créer une surface de contrôle encore plus complète.Julian Fest, l’un des dirigeants d’Elgato , ne cache pas son enthousiasme. Il estime que cette collaboration avec Bitfocus a été clé pour faire passer le Stream Deck à la vitesse supérieure. D’après lui, cette version Studio est taillée pour. On peut effectivement supposer que les diffuseurs en quête d’efficacité et de personnalisation y verront un vif intérêt.Du côté de Bitfocus, l'éditeur de Companion, même son de cloche. Pour William Viker, CTO de la société,en permettant de gérer les signaux sans avoir à jongler avec les câbles. Moins d’erreurs, moins de temps perdu, et plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : la qualité de la production.