Un casque gaming compatible avec toutes les plateformes chez Turtle Beach

Le nouveau venu répond au doux nom de Stealth 700 Gen2 Max (vous pouvez respirer) et met en avant. Le casque est sous licence officielle Microsoft pour Xbox, et compatible via l'émetteur sans fil avec les PlaySation 4 et 5, Nintendo Switch, PC et Mac, et en Bluetooth (la connexion Bluetooth pourra permettre de recevoir des appels ou de passer par une App de chat en même temps que la connexion via le dongle USB) avec iOS/iPadOS/macOS, Nintendo Switch, Android, et PC.Le casque embarque des haut-parleurs de 50 millimètres, un microphone perche escamotable, une autonomie de 40 heures (contre 20 heures pour le modèle précédent), un mode charge rapide en USB-C permettant de récupérer 8 heures de jeu en 15 minutes, un dongle USB-A offrant une connexion 2,4 Ghz avec une latence réduite (nécessaire pour le jeu).