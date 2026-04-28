Outlook en panne : que s'est il passé ?

On en dit quoi ?



La panne a duré plus de 10 heures et n'a pas fait trembler le monde, en fait on commence à s'habituer à ce genre de problème... Microsoft a quand même fait son boulot en identifiant la cause et en revenant en arrière, mais tant d'heure ont été perdues. La fragilité du cloud est toujours un sujet de fond, et personne n'a vraiment envie d'y regarder de trop près tant que ça revient à temps.