Outlook en panne : que s'est il passé ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Ces dernières heures, Microsoft a essuyé une panne sévère sur Outlook. Connexion impossible pou une nombreux utilisateurs, déconnexions en boucle, erreurs... la quasi-totalité des plateformes était touchée, du client de bureau à l'application mobile en passant par Outlook.com.
Tout a commencé vers 10h45 heure française hier, quand les premiers signalements ont déferlé sur Downdetector. Microsoft a confirmé l'incident peu après et l'a classé en
La cause de toute cette mauvaise histoire se trouve du côté d'un changement de configuration côté serveur qui a fait grimper les taux d'erreur sur les clés d'authentification. Les utilisateurs sur iOS ont particulièrement morflé, avec des comptes temporairement bloqués pour
Ce genre d'épisode malheureux est devenu un classique chez les grands fournisseurs cloud, et ça pose la même question à chaque fois. Des millions de boîtes mail professionnelles tournent exclusivement sur Outlook et Microsoft 365, et un changement de configuration mal validé chez Microsoft suffit à mettre des entreprises entières en pause. Ce n'est pas la première fois que Microsoft connaît ce genre de souci en fait. Le service avait déjà subi des coupures importantes les années précédentes, et chaque fois, c'est la même histoire : pas de plan B, on attend juste que ça se débloque côté Redmond.
La panne a duré plus de 10 heures et n'a pas fait trembler le monde, en fait on commence à s'habituer à ce genre de problème... Microsoft a quand même fait son boulot en identifiant la cause et en revenant en arrière, mais tant d'heure ont été perdues. La fragilité du cloud est toujours un sujet de fond, et personne n'a vraiment envie d'y regarder de trop près tant que ça revient à temps.
Une panne qui a duré des heures
Tout a commencé vers 10h45 heure française hier, quand les premiers signalements ont déferlé sur Downdetector. Microsoft a confirmé l'incident peu après et l'a classé en
dégradation du serviceplutôt qu'en panne complète, le service tournant encore par intermittence pour quelques utilisateurs. Au plus fort du problème, plusieurs milliers de remontées remplissaient les radars, avec une concentration particulière au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Côté France, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées sans messagerie toute la journée.
Une histoire de clés d'authentification
La cause de toute cette mauvaise histoire se trouve du côté d'un changement de configuration côté serveur qui a fait grimper les taux d'erreur sur les clés d'authentification. Les utilisateurs sur iOS ont particulièrement morflé, avec des comptes temporairement bloqués pour
activité suspectealors qu'ils essayaient juste de récupérer leurs mails. Microsoft a fini par identifier la cause après l'analyse de ses logs internes et a déclenché un retour arrière sur le changement problèmatique. Pas de cyberattaque donc, ni de problème matériel donc, juste une mise à jour qui a foiré. Le service Microsoft 365 dans son ensemble a été touché, avec Teams qui ramait aussi pour beaucoup d'utilisateurs.
Quand toute l'entreprise dépend d'un seul fournisseur cloud
Ce genre d'épisode malheureux est devenu un classique chez les grands fournisseurs cloud, et ça pose la même question à chaque fois. Des millions de boîtes mail professionnelles tournent exclusivement sur Outlook et Microsoft 365, et un changement de configuration mal validé chez Microsoft suffit à mettre des entreprises entières en pause. Ce n'est pas la première fois que Microsoft connaît ce genre de souci en fait. Le service avait déjà subi des coupures importantes les années précédentes, et chaque fois, c'est la même histoire : pas de plan B, on attend juste que ça se débloque côté Redmond.
On en dit quoi ?
La panne a duré plus de 10 heures et n'a pas fait trembler le monde, en fait on commence à s'habituer à ce genre de problème... Microsoft a quand même fait son boulot en identifiant la cause et en revenant en arrière, mais tant d'heure ont été perdues. La fragilité du cloud est toujours un sujet de fond, et personne n'a vraiment envie d'y regarder de trop près tant que ça revient à temps.