MacBook Neo vs MacBook Air M5⎜ORLM-586

MacBook Neo vs MacBook Air M5



Apple propose aujourd'hui deux portables d'entrée de gamme radicalement différents. D'un côté, le MacBook Neo : le petit nouveau, compact, coloré, audacieux… une puce d’iPhone, seulement 8 Go de Ram et presque deux fois moins cher qu’un MacBook Air. De l’autre, Le macBook Air M5, c’est la valeur sûre, désormais dotée de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sans surcoût. Dès lors, lequel choisir ? Le Neo est-il une vrai mac ou montre-t-il vite ses limites ? Le MacBook Air M5 justifie-t-il son écart de prix ? Peut-on monter des vidéos, jouer, travailler en mobilité avec ces deux portables ? Et surtout : si vous deviez sortir la carte bleue aujourd'hui, lequel prendriez-vous ?



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