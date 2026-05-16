Des chercheurs contournent la protection "inviolable" des Mac M5

On en dit quoi ?



Apple a construit l'une des meilleures protections matérielles du marché, et personne ne peut lui retirer ça. Le vrai sujet, c'est ce que cette histoire dit du rythme à venir : les outils d'IA dédiés à la sécurité font tomber des barrières que des humains seuls auraient mis des mois à franchir les unes après les autres. Pour les utilisateurs de Mac, ça ne change pas grand-chose, on continue à mettre à jour macOS et à éviter d'installer n'importe quoi venu de nulle part. Mais pour Apple, c'est un coup de semonce, qui montre que le cycle entre protection et contournement vient sérieusement de raccourcir.