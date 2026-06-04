Epson glisse jusqu'à trois ans d'encre dans ses nouvelles imprimantes EcoTank sans cartouche
Par Vincent Lautier - Publié le
Epson étoffe sa gamme EcoTank avec quatre nouvelles imprimantes compactes. Le principe reste le même, des réservoirs qu'on remplit avec des bouteilles d'encre, plus aucune cartouche, et jusqu'à trois ans d'encre fournie dans la boîte. Toutes gèrent AirPrint, pratique pour imprimer depuis un Mac ou un iPhone. En France, la plus équipée tourne autour de 370 euros.
La nouvelle fournée couvre plusieurs usages. L'ET-1910 vise les familles qui veulent juste imprimer, sans scanner ni copie, depuis un ordinateur ou un mobile. L'ET-2910 ajoute la numérisation et la copie, et l'ET-2920 y greffe un petit écran couleur de 3,7 centimètres pour piloter la machine plus facilement. Tout en haut, l'ET-4900 embarque en plus un chargeur automatique de documents et le même écran, de quoi viser le télétravail et les très petites entreprises. Point commun à toutes, la compatibilité AirPrint qui permet de lancer une impression depuis un appareil Apple sans installer le moindre pilote, en plus du Wi-Fi, du Wi-Fi Direct et de l'application Epson Smart Panel.
C'est tout l'intérêt du modèle EcoTank, et il mérite qu'on s'y arrête. Plutôt que des cartouches à racheter sans cesse, l'encre se verse depuis des bouteilles dans des réservoirs intégrés, et Epson en glisse assez pour tenir jusqu'à trois ans. La marque avance jusqu'à 95 pour cent d'économie sur le coût d'impression par rapport à une imprimante à cartouches, un argument qu'il faut prendre pour ce qu'il est, une promesse de constructeur. Un seul jeu de bouteilles est annoncé pour 4 700 pages en noir et 7 500 en couleur, avec une tête d'impression censée durer toute la vie de la machine et une endurance affichée jusqu'à 50 000 pages.
Epson n'a pas communiqué de grille tarifaire complète pour ces quatre références, mais elles sont déjà distribuées en France, chez Boulanger, Leclerc ou via le site d'Epson, et listées sur les comparateurs comme idealo. L'ET-4900, la plus complète avec son chargeur de documents, s'affiche à 369,99 euros sur la boutique française d'Epson, les modèles plus simples se plaçant logiquement en dessous. Bon à savoir, une offre de remboursement court jusqu'au 30 juin sur une partie de la gamme EcoTank.
Le calcul est connu, on paie l'imprimante plus cher à l'achat qu'une banale machine à cartouches, mais on se rattrape ensuite sur l'encre. Le hic, c'est que cette équation ne devient intéressante que si vous imprimez beaucoup. Pour quelques pages par mois, le surcoût de départ mettra des années à s'amortir, et les fameux 95 pour cent resteront très théoriques. Pour qui imprime des liasses entières chaque semaine, par contre, l'EcoTank prend tout son sens, et l'AirPrint qui marche d'office avec un Mac ou un iPhone ne gâche rien. Et vous, vous imprimez encore assez pour qu'un réservoir d'encre vaille le coup, ou votre imprimante prend surtout la poussière ?
Quatre modèles, du plus basique au télétravail
La nouvelle fournée couvre plusieurs usages. L'ET-1910 vise les familles qui veulent juste imprimer, sans scanner ni copie, depuis un ordinateur ou un mobile. L'ET-2910 ajoute la numérisation et la copie, et l'ET-2920 y greffe un petit écran couleur de 3,7 centimètres pour piloter la machine plus facilement. Tout en haut, l'ET-4900 embarque en plus un chargeur automatique de documents et le même écran, de quoi viser le télétravail et les très petites entreprises. Point commun à toutes, la compatibilité AirPrint qui permet de lancer une impression depuis un appareil Apple sans installer le moindre pilote, en plus du Wi-Fi, du Wi-Fi Direct et de l'application Epson Smart Panel.
Le pari du réservoir d'encre
C'est tout l'intérêt du modèle EcoTank, et il mérite qu'on s'y arrête. Plutôt que des cartouches à racheter sans cesse, l'encre se verse depuis des bouteilles dans des réservoirs intégrés, et Epson en glisse assez pour tenir jusqu'à trois ans. La marque avance jusqu'à 95 pour cent d'économie sur le coût d'impression par rapport à une imprimante à cartouches, un argument qu'il faut prendre pour ce qu'il est, une promesse de constructeur. Un seul jeu de bouteilles est annoncé pour 4 700 pages en noir et 7 500 en couleur, avec une tête d'impression censée durer toute la vie de la machine et une endurance affichée jusqu'à 50 000 pages.
Prix et disponibilité en France
Epson n'a pas communiqué de grille tarifaire complète pour ces quatre références, mais elles sont déjà distribuées en France, chez Boulanger, Leclerc ou via le site d'Epson, et listées sur les comparateurs comme idealo. L'ET-4900, la plus complète avec son chargeur de documents, s'affiche à 369,99 euros sur la boutique française d'Epson, les modèles plus simples se plaçant logiquement en dessous. Bon à savoir, une offre de remboursement court jusqu'au 30 juin sur une partie de la gamme EcoTank.
On en dit quoi ?
Le calcul est connu, on paie l'imprimante plus cher à l'achat qu'une banale machine à cartouches, mais on se rattrape ensuite sur l'encre. Le hic, c'est que cette équation ne devient intéressante que si vous imprimez beaucoup. Pour quelques pages par mois, le surcoût de départ mettra des années à s'amortir, et les fameux 95 pour cent resteront très théoriques. Pour qui imprime des liasses entières chaque semaine, par contre, l'EcoTank prend tout son sens, et l'AirPrint qui marche d'office avec un Mac ou un iPhone ne gâche rien. Et vous, vous imprimez encore assez pour qu'un réservoir d'encre vaille le coup, ou votre imprimante prend surtout la poussière ?