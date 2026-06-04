Office 2019 sur Mac : le 13 juillet, Microsoft débranche l'édition de vos documents

On en dit quoi ?



Il y a quelque chose d'assez rageant à voir un logiciel acheté plein pot se transformer en simple visionneuse parce qu'un certificat arrive à échéance, même si sur le fond Microsoft n'a pas vraiment tort de verrouiller ses licences. Reste que le ressenti côté client, lui, est nettement moins bon, et le fait que le couperet tombe pile au moment où les tarifs grimpent n'arrange évidemment rien à l'affaire. La vraie question, au fond, c'est de savoir combien de Mac ronronnent encore tranquillement sous Office 2019 sans que leur propriétaire ait la moindre idée du compte à rebours qui défile...