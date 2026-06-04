Office 2019 sur Mac : le 13 juillet, Microsoft débranche l'édition de vos documents
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a posé une date, le 13 juillet 2026. Passé ce jour, Office 2019 pour Mac bascule en lecture seule. Vous pourrez toujours ouvrir et imprimer vos fichiers Word, Excel ou PowerPoint, mais plus les modifier ni les enregistrer.
Au coeur de l'affaire, il y a un certificat. Microsoft s'en sert pour vérifier la validité des licences de ses suites bureautiques à achat unique, et celui-ci arrive à expiration le 13 juillet 2026. Une fois cette date dépassée, le système ne fait plus confiance à la licence, et les applications concernées, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, basculent dans ce que Microsoft appelle le mode de fonctionnalités réduites. Pas de panique, vos fichiers ne disparaissent pas, ils se figent.
Pour la plupart des utilisateurs, la parade existe et tient en une mise à jour. Il suffit de passer Office pour Mac en version 16.83 ou supérieure, le certificat renouvelé prend alors le relais. Sauf que voilà, Office 2019 pour Mac, lui, est bloqué. Sa toute dernière build est la 16.78, livrée en octobre 2023, et la gamme est plafonnée par une limite logicielle qui l'empêche d'atteindre le seuil des 16.83. Microsoft confirme d'ailleurs que le problème ne peut pas être résolu, le support de cette édition s'étant arrêté le 10 octobre 2023, sans qu'aucune version corrigée ne soit prévue.
Pour rebondir, plusieurs chemins se présentent. Celui que pousse évidemment Microsoft, c'est Microsoft 365, facturé autour de 99 euros par an pour la formule Personnel et 129 euros pour la formule Famille que l'on peut partager à plusieurs, avec en prime une hausse de tarifs annoncée pour ce même mois de juillet 2026. Ceux qui refusent par principe de louer leur traitement de texte pourront se rabattre sur Office Famille 2024, vendu une bonne fois pour toutes en achat unique. Et si le budget est serré ou l'usage occasionnel, des alternatives gratuites comme LibreOffice ou les applications iWork d'Apple, déjà posées sur votre Mac sans rien débourser, abattront sans peine le travail de tous les jours.
Il y a quelque chose d'assez rageant à voir un logiciel acheté plein pot se transformer en simple visionneuse parce qu'un certificat arrive à échéance, même si sur le fond Microsoft n'a pas vraiment tort de verrouiller ses licences. Reste que le ressenti côté client, lui, est nettement moins bon, et le fait que le couperet tombe pile au moment où les tarifs grimpent n'arrange évidemment rien à l'affaire. La vraie question, au fond, c'est de savoir combien de Mac ronronnent encore tranquillement sous Office 2019 sans que leur propriétaire ait la moindre idée du compte à rebours qui défile...
Un certificat qui expire, et tout se grippe
Au coeur de l'affaire, il y a un certificat. Microsoft s'en sert pour vérifier la validité des licences de ses suites bureautiques à achat unique, et celui-ci arrive à expiration le 13 juillet 2026. Une fois cette date dépassée, le système ne fait plus confiance à la licence, et les applications concernées, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, basculent dans ce que Microsoft appelle le mode de fonctionnalités réduites. Pas de panique, vos fichiers ne disparaissent pas, ils se figent.
Office 2021 s'en sort, pas Office 2019
Pour la plupart des utilisateurs, la parade existe et tient en une mise à jour. Il suffit de passer Office pour Mac en version 16.83 ou supérieure, le certificat renouvelé prend alors le relais. Sauf que voilà, Office 2019 pour Mac, lui, est bloqué. Sa toute dernière build est la 16.78, livrée en octobre 2023, et la gamme est plafonnée par une limite logicielle qui l'empêche d'atteindre le seuil des 16.83. Microsoft confirme d'ailleurs que le problème ne peut pas être résolu, le support de cette édition s'étant arrêté le 10 octobre 2023, sans qu'aucune version corrigée ne soit prévue.
Vos options, payantes ou pas
Pour rebondir, plusieurs chemins se présentent. Celui que pousse évidemment Microsoft, c'est Microsoft 365, facturé autour de 99 euros par an pour la formule Personnel et 129 euros pour la formule Famille que l'on peut partager à plusieurs, avec en prime une hausse de tarifs annoncée pour ce même mois de juillet 2026. Ceux qui refusent par principe de louer leur traitement de texte pourront se rabattre sur Office Famille 2024, vendu une bonne fois pour toutes en achat unique. Et si le budget est serré ou l'usage occasionnel, des alternatives gratuites comme LibreOffice ou les applications iWork d'Apple, déjà posées sur votre Mac sans rien débourser, abattront sans peine le travail de tous les jours.
On en dit quoi ?
Il y a quelque chose d'assez rageant à voir un logiciel acheté plein pot se transformer en simple visionneuse parce qu'un certificat arrive à échéance, même si sur le fond Microsoft n'a pas vraiment tort de verrouiller ses licences. Reste que le ressenti côté client, lui, est nettement moins bon, et le fait que le couperet tombe pile au moment où les tarifs grimpent n'arrange évidemment rien à l'affaire. La vraie question, au fond, c'est de savoir combien de Mac ronronnent encore tranquillement sous Office 2019 sans que leur propriétaire ait la moindre idée du compte à rebours qui défile...