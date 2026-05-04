Microsoft vous croit milliardaire et recommande 32 Go de RAM
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a discrètement remonté la barre attendue pour les PC gaming sous Windows 11. Dans un document support publié puis... rapidement supprimé, l'éditeur considère désormais 16 Go de RAM comme un minimum, et pousse 32 Go comme la nouvelle config
Dans son guide hardware pour Windows 11, Microsoft assume que 16 Go restent
L'éditeur va plus loin : 32 Go offrent
Le problème, c'est bien sûr le contexte économique. Les prix DRAM se sont envolés au premier trimestre 2026, à cause de la demande explosive des data centers IA. Les analystes prévoient une crise qui peut durer jusqu'en 2030. Le retrait précipité du document Microsoft, repéré par Tom's Hardware le lendemain de sa mise en ligne, ressemble fort à une prise de conscience interne du décalage entre la recommandation officielle et la réalité du marché, qui est devenu dingue.
C'est assez dingue de voir Microsoft monter la barre matériel au moment précis où la mémoire devient inaccessible. Pour nous, ça veut dire des configs gaming potentiellement deux fois plus chères qu'il y a six mois, idem pour les upgrades simples et pour les builds d'entrée de gamme. La cerise, c'est que le coupable principal de la pénurie, ce sont les puces mémoire achetées en masse pour... l'entraînement de modèles IA, dans lesquels Microsoft investit 190 milliards de dollars cette année. Apple s'en sort un peu mieux avec sa mémoire unifiée intégrée au SoC, sécurisée des années à l'avance, mais jusqu'à quand ?
sans souci. Sauf que le timing n'est pas incroyable, toujours à cause de la demande explosive des data centers IA.
16 Go encore tenables, mais avec compromis
Dans son guide hardware pour Windows 11, Microsoft assume que 16 Go restent
un point de départ pratique, sans plus. La firme explique que passer à 32 Go
aide si vous lancez Discord, des navigateurs ou des outils de streaming en même temps que vos jeux. L'argument tient la route. Chrome avale plusieurs gigas tout seul, ajoutez un client vocal, OBS, Steam, le launcher Epic, les services Windows en arrière-plan et le tour est joué. Une configuration moderne tape facilement dans les 12 Go avant même d'avoir lancé un jeu, ce que Microsoft confirme à demi-mot.
Le 32 Go érigé en référence pour durer
L'éditeur va plus loin : 32 Go offrent
plus d'air aux titres récents alors que les besoins en mémoire continuent d'augmenter. En clair, c'est la quantité qui sécurise un PC pour les années à venir. Microsoft enfonce le clou en recommandant aussi un SSD plutôt qu'un disque dur pour les jeux et le système, le HDD étant relégué au stockage de masse. Cohérent avec l'évolution des moteurs de jeux et des fonctions type DirectStorage. Pour les configs gourmandes, Microsoft cite carrément Microsoft Flight Simulator 2024, qui demande lui 64 Go en config idéale.
Le pire moment pour acheter de la RAM
Le problème, c'est bien sûr le contexte économique. Les prix DRAM se sont envolés au premier trimestre 2026, à cause de la demande explosive des data centers IA. Les analystes prévoient une crise qui peut durer jusqu'en 2030. Le retrait précipité du document Microsoft, repéré par Tom's Hardware le lendemain de sa mise en ligne, ressemble fort à une prise de conscience interne du décalage entre la recommandation officielle et la réalité du marché, qui est devenu dingue.
On en dit quoi ?
C'est assez dingue de voir Microsoft monter la barre matériel au moment précis où la mémoire devient inaccessible. Pour nous, ça veut dire des configs gaming potentiellement deux fois plus chères qu'il y a six mois, idem pour les upgrades simples et pour les builds d'entrée de gamme. La cerise, c'est que le coupable principal de la pénurie, ce sont les puces mémoire achetées en masse pour... l'entraînement de modèles IA, dans lesquels Microsoft investit 190 milliards de dollars cette année. Apple s'en sort un peu mieux avec sa mémoire unifiée intégrée au SoC, sécurisée des années à l'avance, mais jusqu'à quand ?