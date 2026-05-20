Touche Copilot sous Windows : Microsoft admet avoir fait n'importe quoi
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft reconnaît que la touche Copilot introduite en 2024 sur les PC Copilot+ a cassé des habitudes et compliqué l'usage de certaines technologies d'assistance. Une mise à jour de Windows 11 prévue pour fin 2026 permettra de remapper la touche en Ctrl droite ou en menu contextuel, comme à l'ancienne.
Quand Microsoft a lancé les PC Copilot+ en 2024, l'éditeur a imposé aux fabricants l'ajout d'une touche dédiée Copilot sur le clavier. Le souci, c'est que cette touche a souvent remplacé la Ctrl droite ou la touche menu contextuel, deux raccourcis très utilisés. Et dans son support officiel, Microsoft le reconnaît maintenant noir sur blanc :
La solution arrive sous forme d'une option logicielle dans Windows 11. Dans Paramètres, Bluetooth et périphériques, Clavier, un menu déroulant permettra de choisir le comportement de la touche : Copilot par défaut, menu contextuel ou Ctrl droite. La fonction est en cours de test sur le canal Dev de Windows 11. Les utilisateurs du canal Release Preview devraient y avoir accès dans les prochains mois, et la mise à jour grand public est attendue pour la fin de l'année. En clair, il faudra encore patienter quelques mois pour récupérer son clavier.
Cette touche n'était pas une option, mais une obligation imposée par Microsoft aux fabricants de PC Copilot+. Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo et compagnie ont tous dû modifier leurs claviers pour faire de la place à un bouton qui lance un assistant IA. Sur les portables compacts, c'est la Ctrl droite qui a sauté, sur d'autres claviers, c'est la touche menu. Le retour utilisateur a été massif et négatif, surtout chez les développeurs et les personnes en situation de handicap qui se servent de ces touches au quotidien. Côté Apple, on remarquera qu'aucune touche dédiée à Apple Intelligence n'a été ajoutée aux Mac, l'IA y reste accessible via Siri, le raccourci texte ou Spotlight.
Reconnaître publiquement qu'on a cassé les habitudes des utilisateurs, c'est plutôt courageux pour une boîte de la taille de Microsoft. Reste que la décision de fond, à savoir imposer une touche dédiée IA dans le clavier de chaque constructeur, ne change pas. La touche Copilot est l'option par défaut sur les nouveaux PC, et il faudra aller fouiller dans les paramètres pour la convertir en autre chose. Mais bon, c'est déjà ça.
La touche Copilot, fausse bonne idée de 2024
Quand Microsoft a lancé les PC Copilot+ en 2024, l'éditeur a imposé aux fabricants l'ajout d'une touche dédiée Copilot sur le clavier. Le souci, c'est que cette touche a souvent remplacé la Ctrl droite ou la touche menu contextuel, deux raccourcis très utilisés. Et dans son support officiel, Microsoft le reconnaît maintenant noir sur blanc :
les clients qui dépendent de la Ctrl droite ou de la touche menu pour leurs raccourcis ou pour des technologies d'assistance ont rencontré des difficultés. Une formulation polie pour dire qu'on leur avait flingué leurs claviers.
Une option de remappage dans les paramètres
La solution arrive sous forme d'une option logicielle dans Windows 11. Dans Paramètres, Bluetooth et périphériques, Clavier, un menu déroulant permettra de choisir le comportement de la touche : Copilot par défaut, menu contextuel ou Ctrl droite. La fonction est en cours de test sur le canal Dev de Windows 11. Les utilisateurs du canal Release Preview devraient y avoir accès dans les prochains mois, et la mise à jour grand public est attendue pour la fin de l'année. En clair, il faudra encore patienter quelques mois pour récupérer son clavier.
Microsoft avait imposé cette touche aux fabricants
Cette touche n'était pas une option, mais une obligation imposée par Microsoft aux fabricants de PC Copilot+. Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo et compagnie ont tous dû modifier leurs claviers pour faire de la place à un bouton qui lance un assistant IA. Sur les portables compacts, c'est la Ctrl droite qui a sauté, sur d'autres claviers, c'est la touche menu. Le retour utilisateur a été massif et négatif, surtout chez les développeurs et les personnes en situation de handicap qui se servent de ces touches au quotidien. Côté Apple, on remarquera qu'aucune touche dédiée à Apple Intelligence n'a été ajoutée aux Mac, l'IA y reste accessible via Siri, le raccourci texte ou Spotlight.
On en dit quoi ?
Reconnaître publiquement qu'on a cassé les habitudes des utilisateurs, c'est plutôt courageux pour une boîte de la taille de Microsoft. Reste que la décision de fond, à savoir imposer une touche dédiée IA dans le clavier de chaque constructeur, ne change pas. La touche Copilot est l'option par défaut sur les nouveaux PC, et il faudra aller fouiller dans les paramètres pour la convertir en autre chose. Mais bon, c'est déjà ça.