Touche Copilot sous Windows : Microsoft admet avoir fait n'importe quoi

On en dit quoi ?



Reconnaître publiquement qu'on a cassé les habitudes des utilisateurs, c'est plutôt courageux pour une boîte de la taille de Microsoft. Reste que la décision de fond, à savoir imposer une touche dédiée IA dans le clavier de chaque constructeur, ne change pas. La touche Copilot est l'option par défaut sur les nouveaux PC, et il faudra aller fouiller dans les paramètres pour la convertir en autre chose. Mais bon, c'est déjà ça.