OpenAI et Microsoft revoient leur partenariat : qu'est-ce qui change ?

de nouvelles règles de partage

La fin d’un verrou autour de l’AGI

central et stratégique

Qu'en penser ?



Ce rééquilibrage intervient dans un contexte de concurrence accrue. Les géants de la tech investissent massivement dans les infrastructures : Microsoft continue de miser sur Azure, Amazon renforce AWS avec des accords majeurs et Meta dépense des dizaines de milliards pour soutenir ses propres projets. L’enjeu dépasse désormais les modèles eux-mêmes : c’est l’accès à la puissance de calcul qui fait la différence.



Avec cet accord, OpenAI gagne en liberté stratégique, tout en conservant Microsoft comme partenaire clé. De son côté, Microsoft sécurise son accès aux technologies d’OpenAI, mais accepte une relation moins exclusive. Un équilibre plus souple, qui reflète une réalité devenue évidente : dans l’IA, même les alliances les plus solides doivent s’adapter, sous peine de devenir des contraintes.

Le premier changement majeur concerne— historiquement fixés à environ 20 % des revenus — seront désormais. Ce mécanisme restera en place jusqu’en 2030, mais avec une limite globale, ce qui offreAutre évolution notable :Une inversion symbolique qui reflète un rapport de force en train d’évoluer. C’est sans doute le point le plus stratégique de cet accord : OpenAI pourra désormais déployer ses services sur n’importe quel fournisseur cloud.Jusqu’ici, l’infrastructure de Microsoft, la société pourra désormais travailler avec Amazon, Google ou d’autres acteurs. Microsoft reste néanmoins le partenaire privilégié, avec un accès prioritaire aux technologies d’OpenAI et un rôle central dans leur distribution.Autre changement discret mais important :(intelligence artificielle générale). Ce point, autrefois clé dans leur accord, disparaît au profit d’une relation plus pragmatique et moins spéculative.Malgré ces ajustements, les deux entreprises insistent : leur partenariat reste. Il faut dire que Microsoft a investià un moment où personne ne misait trop sur l'IA et conserve : une licence sur les modèles d’IA jusqu’en 2032 et un accès privilégié (mais non exclusif) aux technologies.OpenAI multiplie les accords ailleurs, notamment avec Amazon, et cherche à répondre aux besoins des entreprises sur différents environnements cloud.