OpenAI et Microsoft revoient leur partenariat : qu'est-ce qui change ?
Par Laurence - Publié le
Dans un communiqué commun, OpenAI et Microsoft viennent d'annoncer une modification de leur partenariat qui entre dans une nouvelle phase. Les deux groupes ont annoncé un accord révisé qui redéfinit leurs relations financières, mais surtout leur stratégie dans le cloud, un point devenu central dans la course à l’intelligence artificielle.
Le premier changement majeur concerne les paiements d’OpenAI à Microsoft — historiquement fixés à environ 20 % des revenus — seront désormais plafonnés. Ce mécanisme restera en place jusqu’en 2030, mais avec une limite globale, ce qui offre plus de visibilité à OpenAI sur ses coûts à long terme.
Autre évolution notable : Microsoft ne versera plus de part de revenus à OpenAI. Une inversion symbolique qui reflète un rapport de force en train d’évoluer. C’est sans doute le point le plus stratégique de cet accord : OpenAI pourra désormais déployer ses services sur n’importe quel fournisseur cloud.
Jusqu’ici très dépendante d’Azure, l’infrastructure de Microsoft, la société pourra désormais travailler avec Amazon, Google ou d’autres acteurs. Microsoft reste néanmoins le partenaire privilégié, avec un accès prioritaire aux technologies d’OpenAI et un rôle central dans leur distribution.
Autre changement discret mais important : Microsoft n’a plus à définir sa stratégie si OpenAI atteint un jour l’AGI (intelligence artificielle générale). Ce point, autrefois clé dans leur accord, disparaît au profit d’une relation plus pragmatique et moins spéculative.
Malgré ces ajustements, les deux entreprises insistent : leur partenariat reste
Mais dans les faits, les lignes bougent. OpenAI multiplie les accords ailleurs, notamment avec Amazon, et cherche à répondre aux besoins des entreprises sur différents environnements cloud.
Ce rééquilibrage intervient dans un contexte de concurrence accrue. Les géants de la tech investissent massivement dans les infrastructures : Microsoft continue de miser sur Azure, Amazon renforce AWS avec des accords majeurs et Meta dépense des dizaines de milliards pour soutenir ses propres projets. L’enjeu dépasse désormais les modèles eux-mêmes : c’est l’accès à la puissance de calcul qui fait la différence.
Avec cet accord, OpenAI gagne en liberté stratégique, tout en conservant Microsoft comme partenaire clé. De son côté, Microsoft sécurise son accès aux technologies d’OpenAI, mais accepte une relation moins exclusive. Un équilibre plus souple, qui reflète une réalité devenue évidente : dans l’IA, même les alliances les plus solides doivent s’adapter, sous peine de devenir des contraintes.
de nouvelles règles de partage
Le premier changement majeur concerne les paiements d’OpenAI à Microsoft — historiquement fixés à environ 20 % des revenus — seront désormais plafonnés. Ce mécanisme restera en place jusqu’en 2030, mais avec une limite globale, ce qui offre plus de visibilité à OpenAI sur ses coûts à long terme.
Autre évolution notable : Microsoft ne versera plus de part de revenus à OpenAI. Une inversion symbolique qui reflète un rapport de force en train d’évoluer. C’est sans doute le point le plus stratégique de cet accord : OpenAI pourra désormais déployer ses services sur n’importe quel fournisseur cloud.
Jusqu’ici très dépendante d’Azure, l’infrastructure de Microsoft, la société pourra désormais travailler avec Amazon, Google ou d’autres acteurs. Microsoft reste néanmoins le partenaire privilégié, avec un accès prioritaire aux technologies d’OpenAI et un rôle central dans leur distribution.
La fin d’un verrou autour de l’AGI
Autre changement discret mais important : Microsoft n’a plus à définir sa stratégie si OpenAI atteint un jour l’AGI (intelligence artificielle générale). Ce point, autrefois clé dans leur accord, disparaît au profit d’une relation plus pragmatique et moins spéculative.
Malgré ces ajustements, les deux entreprises insistent : leur partenariat reste
central et stratégique. Il faut dire que Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019 à un moment où personne ne misait trop sur l'IA et conserve : une licence sur les modèles d’IA jusqu’en 2032 et un accès privilégié (mais non exclusif) aux technologies.
Mais dans les faits, les lignes bougent. OpenAI multiplie les accords ailleurs, notamment avec Amazon, et cherche à répondre aux besoins des entreprises sur différents environnements cloud.
Qu'en penser ?
Ce rééquilibrage intervient dans un contexte de concurrence accrue. Les géants de la tech investissent massivement dans les infrastructures : Microsoft continue de miser sur Azure, Amazon renforce AWS avec des accords majeurs et Meta dépense des dizaines de milliards pour soutenir ses propres projets. L’enjeu dépasse désormais les modèles eux-mêmes : c’est l’accès à la puissance de calcul qui fait la différence.
Avec cet accord, OpenAI gagne en liberté stratégique, tout en conservant Microsoft comme partenaire clé. De son côté, Microsoft sécurise son accès aux technologies d’OpenAI, mais accepte une relation moins exclusive. Un équilibre plus souple, qui reflète une réalité devenue évidente : dans l’IA, même les alliances les plus solides doivent s’adapter, sous peine de devenir des contraintes.