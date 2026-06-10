A défaut d'iPhone Fold, Logitech lance une souris pliable, parfaite pour travailler partout
Par Laurence - Publié le
Le télétravail et la mobilité ont profondément transformé nos habitudes. Entre les cafés, les trains, les salles d’embarquement ou les espaces de coworking, l'ordinateur portable est devenu le bureau principal de nombreux professionnels. Pourtant, un accessoire reste souvent à la maison : la souris. Logitech entend résoudre ce problème avec la Mobi Fold, sa toute première souris pliable pensée pour les travailleurs nomades.
Logitech Mobi Fold à 79,99 euros
Selon une étude menée par le constructeur, 72 % des professionnels possèdent une souris, mais seulement 26 % l’utilisent réellement lorsqu'ils travaillent dans un lieu public. Tout simplement pour des questions d'encombrement (avouez que transporter sa MX Master 4 dans son sac, ce n'est pas très pratique...).
Même les modèles compacts occupent une place non négligeable dans un sac déjà chargé, à moins d'être tout petit et peu pratique. Logitech estime que de nombreux utilisateurs finissent ainsi par se contenter du trackpad de leur ordinateur portable, au détriment du confort et parfois de la productivité.
Il n'y a pas que l'iPhone qui se plie ! La Mobi Fold adopte donc une approche radicalement différente. Grâce à un mécanisme de pliage inédit chez Logitech, la souris peut être repliée pour devenir suffisamment compacte afin de tenir dans une poche. Une fois déployée, elle retrouve une forme ergonomique plus proche d’une souris traditionnelle.
Le fabricant affirme même que son utilisation permet de réduire la fatigue musculaire de 22 % par rapport à celle d’un pavé tactile d’ordinateur portable.
L’expérience a également été simplifiée au maximum. Il suffit de déplier la souris pour qu’elle s’allume automatiquement. Lorsqu’elle est repliée, elle s’éteint seule afin de préserver son autonomie. En guise de molette, Logitech intègre également un système de défilement tactile adaptatif capable de naviguer rapidement dans de longs documents tout en conservant une grande précision lors des déplacements plus fins.
Deux boutons personnalisables peuvent être configurés via l’application Logi Options+ afin d’exécuter des raccourcis ou des actions spécifiques. On est ici sur du strict minimum pour pouvoir travailler en déplacement, aussi il n'y pas de boutons configurables sur les côtés.
Côté connectivité, la Mobi Fold peut être associée simultanément à trois appareils et basculer de l’un à l’autre en un clic (pour ma part j'ai mis mon MacBook Air et mon iPad Pro). Elle fonctionne sous Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS et Linux. Une version destinée aux entreprises est disponible et comprend un récepteur Logi Bolt USB-C pour les environnements professionnels nécessitant une connexion sécurisée.
S'agissant d'un produit pliable, Logitech a également travaillé la robustesse du produit. La souris bénéficie d’une coque résistante à la poussière et d’une charnière annoncée comme capable de supporter jusqu’à quinze années d’utilisation quotidienne. Les clics sont silencieux afin de pouvoir travailler discrètement dans les espaces publics.
Au bout d'une dizaine de jours d'utilisation, l’autonomie apparaît également convaincante avec jusqu’à 30 jours d’utilisation sur une charge complète, tandis qu’une minute de recharge suffirait à récupérer jusqu’à 22 heures d’utilisation.
Disponible en Graphite, Lilas et Off-White, la Mobi Fold sera commercialisée à partir d'aujourd'hui, 10 juin, au tarif de 79,99 euros. La version Mobi Fold for Business sera quant à elle proposée à 84,99 euros via les réseaux de distribution professionnels.
Logitech Mobi Fold à 79,99 euros
Avec ce nouveau modèle, Logitech cherche clairement à créer une nouvelle catégorie d’accessoires : celle de la souris véritablement nomade, capable d’accompagner les utilisateurs partout sans compromis sur le confort.
Logitech Mobi Fold à 79,99 euros
Un design totalement différent
Selon une étude menée par le constructeur, 72 % des professionnels possèdent une souris, mais seulement 26 % l’utilisent réellement lorsqu'ils travaillent dans un lieu public. Tout simplement pour des questions d'encombrement (avouez que transporter sa MX Master 4 dans son sac, ce n'est pas très pratique...).
Même les modèles compacts occupent une place non négligeable dans un sac déjà chargé, à moins d'être tout petit et peu pratique. Logitech estime que de nombreux utilisateurs finissent ainsi par se contenter du trackpad de leur ordinateur portable, au détriment du confort et parfois de la productivité.
Il n'y a pas que l'iPhone qui se plie ! La Mobi Fold adopte donc une approche radicalement différente. Grâce à un mécanisme de pliage inédit chez Logitech, la souris peut être repliée pour devenir suffisamment compacte afin de tenir dans une poche. Une fois déployée, elle retrouve une forme ergonomique plus proche d’une souris traditionnelle.
Le fabricant affirme même que son utilisation permet de réduire la fatigue musculaire de 22 % par rapport à celle d’un pavé tactile d’ordinateur portable.
L’expérience a également été simplifiée au maximum. Il suffit de déplier la souris pour qu’elle s’allume automatiquement. Lorsqu’elle est repliée, elle s’éteint seule afin de préserver son autonomie. En guise de molette, Logitech intègre également un système de défilement tactile adaptatif capable de naviguer rapidement dans de longs documents tout en conservant une grande précision lors des déplacements plus fins.
Deux boutons personnalisables peuvent être configurés via l’application Logi Options+ afin d’exécuter des raccourcis ou des actions spécifiques. On est ici sur du strict minimum pour pouvoir travailler en déplacement, aussi il n'y pas de boutons configurables sur les côtés.
Connectivité et autonomie
Côté connectivité, la Mobi Fold peut être associée simultanément à trois appareils et basculer de l’un à l’autre en un clic (pour ma part j'ai mis mon MacBook Air et mon iPad Pro). Elle fonctionne sous Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS et Linux. Une version destinée aux entreprises est disponible et comprend un récepteur Logi Bolt USB-C pour les environnements professionnels nécessitant une connexion sécurisée.
S'agissant d'un produit pliable, Logitech a également travaillé la robustesse du produit. La souris bénéficie d’une coque résistante à la poussière et d’une charnière annoncée comme capable de supporter jusqu’à quinze années d’utilisation quotidienne. Les clics sont silencieux afin de pouvoir travailler discrètement dans les espaces publics.
Au bout d'une dizaine de jours d'utilisation, l’autonomie apparaît également convaincante avec jusqu’à 30 jours d’utilisation sur une charge complète, tandis qu’une minute de recharge suffirait à récupérer jusqu’à 22 heures d’utilisation.
Prix et disponibilité
Disponible en Graphite, Lilas et Off-White, la Mobi Fold sera commercialisée à partir d'aujourd'hui, 10 juin, au tarif de 79,99 euros. La version Mobi Fold for Business sera quant à elle proposée à 84,99 euros via les réseaux de distribution professionnels.
Logitech Mobi Fold à 79,99 euros
Qu'en penser ?
Avec ce nouveau modèle, Logitech cherche clairement à créer une nouvelle catégorie d’accessoires : celle de la souris véritablement nomade, capable d’accompagner les utilisateurs partout sans compromis sur le confort.