Un iPad Air M4 avec clavier et Apple Pencil Pro : voici le pack idéal à prix réduit
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Chaque année, la même question revient : quel équipement choisir pour être efficace en cours, en déplacement ou au bureau sans se ruiner ? Bonne nouvelle, les premières promotions intéressantes sur l’iPad Air M4 viennent d’arriver, et elles permettent aujourd’hui de constituer un véritable bureau mobile à un tarif beaucoup plus arbodable.
L’iPad Air M4 est sans doute le meilleur compromis de la gamme Apple en 2026. Il récupère la puce M4 du précédent iPad Pro, avec un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs offrant jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport à l’iPad Air M3. Face au modèle M1, les gains peuvent atteindre 2,3 fois selon les usages. Apple a également augmenté la mémoire unifiée à 12 Go, contre 8 Go auparavant.
Ce détail change beaucoup de choses au quotidien, notamment avec les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple et le multitâche avancé d’iPadOS 26. Que ce soit pour prendre des notes, retoucher des photos, dessiner pendant des heures ou simplement jongler entre plusieurs applications, l’iPad Air dispose désormais d’une puissance largement suffisante pour les prochaines années.
Côté logiciel, l’iPad Air profite pleinement des nouveautés introduites avec iPadOS 26 et sera bien évidemment compatible avec iPadOS 27. Nouveau design Liquid Glass, gestion améliorée des fenêtres, application Aperçu pour annoter PDF et images, tâches de fond enfin capables d’exécuter des traitements lourds sans bloquer le système : l’iPad se rapproche plus que jamais d’un ordinateur portable.
La connectivité fait également un bond en avant grâce à la nouvelle puce réseau N1 conçue par Apple. L’iPad Air prend désormais en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Les modèles cellulaires profitent quant à eux du modem C1X développé en interne par Apple, avec des débits jusqu’à 50 % plus rapides tout en consommant moins d’énergie.
Pour exploiter pleinement la machine, je vous recommande d’ajouter un clavier. Les claviers Apple sont toujours très beaux, mais ils restent
beaucoup trop assez chers. Aussi, pour une solution plus abordable et résistante, je préfère les claviers logitech. Pour les étudiants, les enseignants ou les professionnels en déplacement, c’est probablement l’accessoire le plus utile.
L’Apple Pencil Pro complète parfaitement l’ensemble. Que ce soit pour prendre des notes manuscrites, annoter des documents PDF, réaliser des croquis ou profiter des fonctions IA de certaines applications comme Goodnotes, il reste la référence du marché.
Enfin, pour ceux qui souhaitent retrouver un confort proche d’un MacBook, la souris pliable Logitech Mobi Fold constitue un excellent complément. Compacte, légère et facile à transporter dans un sac, elle permet de travailler efficacement partout, sans encombrer son espace de travail. Vendue à 70 euros seule, elle bénéficie d'une jolie ristourne avec le clavier Keys to Go 2 !
Au final, ce pack composé de l’iPad Air M4, du clavier et de l’Apple Pencil Pro (avec ou sans souris) représente probablement l’une des solutions les plus polyvalentes du moment pour préparer la rentrée. Entre la puissance de la puce M4, les nouveautés d’iPadOS et les promotions actuellement disponibles, c’est sans doute le meilleur moment pour s’équiper sans trop exploser son budget.
iPad Air M4
L’iPad Air M4 est sans doute le meilleur compromis de la gamme Apple en 2026. Il récupère la puce M4 du précédent iPad Pro, avec un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs offrant jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport à l’iPad Air M3. Face au modèle M1, les gains peuvent atteindre 2,3 fois selon les usages. Apple a également augmenté la mémoire unifiée à 12 Go, contre 8 Go auparavant.
Ce détail change beaucoup de choses au quotidien, notamment avec les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple et le multitâche avancé d’iPadOS 26. Que ce soit pour prendre des notes, retoucher des photos, dessiner pendant des heures ou simplement jongler entre plusieurs applications, l’iPad Air dispose désormais d’une puissance largement suffisante pour les prochaines années.
Côté logiciel, l’iPad Air profite pleinement des nouveautés introduites avec iPadOS 26 et sera bien évidemment compatible avec iPadOS 27. Nouveau design Liquid Glass, gestion améliorée des fenêtres, application Aperçu pour annoter PDF et images, tâches de fond enfin capables d’exécuter des traitements lourds sans bloquer le système : l’iPad se rapproche plus que jamais d’un ordinateur portable.
La connectivité fait également un bond en avant grâce à la nouvelle puce réseau N1 conçue par Apple. L’iPad Air prend désormais en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Les modèles cellulaires profitent quant à eux du modem C1X développé en interne par Apple, avec des débits jusqu’à 50 % plus rapides tout en consommant moins d’énergie.
Quelques accessoires indispensables !
Pour exploiter pleinement la machine, je vous recommande d’ajouter un clavier. Les claviers Apple sont toujours très beaux, mais ils restent
L’Apple Pencil Pro complète parfaitement l’ensemble. Que ce soit pour prendre des notes manuscrites, annoter des documents PDF, réaliser des croquis ou profiter des fonctions IA de certaines applications comme Goodnotes, il reste la référence du marché.
Enfin, pour ceux qui souhaitent retrouver un confort proche d’un MacBook, la souris pliable Logitech Mobi Fold constitue un excellent complément. Compacte, légère et facile à transporter dans un sac, elle permet de travailler efficacement partout, sans encombrer son espace de travail. Vendue à 70 euros seule, elle bénéficie d'une jolie ristourne avec le clavier Keys to Go 2 !
Le récap des offres
Au final, ce pack composé de l’iPad Air M4, du clavier et de l’Apple Pencil Pro (avec ou sans souris) représente probablement l’une des solutions les plus polyvalentes du moment pour préparer la rentrée. Entre la puissance de la puce M4, les nouveautés d’iPadOS et les promotions actuellement disponibles, c’est sans doute le meilleur moment pour s’équiper sans trop exploser son budget.