Spotlight 2 : Logitech réinvente la télécommande de présentation (et elle est magnifique)

QU’EN PENSER ?



Avec Spotlight 2, Logitech ne cherche pas seulement à améliorer un accessoire de présentation déjà bien établi. Le constructeur tente d’apporter une réponse à un problème rarement adressé par la technologie : le stress lié à la prise de parole en public. L’idée d’utiliser le retour haptique pour guider la respiration est originale et pourrait séduire les utilisateurs amenés à présenter régulièrement devant une audience. Cette évolution vise aussi bien les professionnels que les enseignants, formateurs ou conférenciers habitués aux prises de parole en public.