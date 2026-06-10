Spotlight 2 : Logitech réinvente la télécommande de présentation (et elle est magnifique)
Par Laurence - Publié le
Spotlight 2, une nouvelle génération de télécommande pensée autant pour l’orateur que pour son audience. Au-delà des fonctions classiques de navigation dans les diapositives, le constructeur suisse mise cette fois sur une approche originale : utiliser le retour haptique pour aider les intervenants à mieux gérer leur stress avant de prendre la parole.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
La principale nouveauté de Spotlight 2 réside dans son système de retour haptique intégré. Grâce à de discrètes impulsions tactiles, la télécommande peut guider des exercices de respiration directement dans la main de l’utilisateur.
Pour toute personne ayant l'habitude d'animer des formations ou présenter des supports le savent : pouvoir parler du sujet sans se prendre la tête pour cliquer sur la page suivante est plus qu'appréciable. Sans évoquer ceux qui aiment bien parler en marchant.
Selon Logitech, cette fonctionnalité a été conçue pour offrir un véritable point d’ancrage aux intervenants, qu’il s’agisse d’une première prise de parole ou d’une intervention régulière devant un public.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
Spotlight 2 conserve également ce qui avait fait le succès du modèle précédent : sa capacité à conserver l’attention de l’audience. Le nouveau modèle intègre plusieurs modes de mise en évidence numérique : Spotlight, Squarelight, Loupe et Annotation.
À cela s’ajoutent un pointeur numérique et un laser de Classe 1 permettant de mettre en avant un élément précis aussi bien lors de présentations physiques que dans des réunions hybrides ou à distance. L’ensemble fonctionne avec les principaux logiciels de présentation du marché, notamment PowerPoint, Google Slides et Keynote.
Logitech a également renforcé les possibilités de personnalisation via son logiciel Logi Options+. Le bouton d’action intégré peut désormais être configuré pour exécuter différentes tâches : lancer ou mettre en pause une vidéo, couper le microphone, masquer l’écran, déclencher un raccourci personnalisé. De quoi transformer le simple clicker en véritable centre de commande pour les présentations professionnelles.
Côté technique, Spotlight 2 propose une double connectivité Bluetooth et Logi Bolt grâce à un récepteur USB-C fourni. La portée atteint jusqu’à 30 mètres, permettant de se déplacer librement sur scène ou dans une salle de conférence. Logitech annonce également une autonomie pouvant atteindre trois mois sur une charge complète. Plus pratique encore, une minute de recharge suffirait à récupérer jusqu’à trois heures d’utilisation.
Le constructeur met également en avant les efforts réalisés sur l’aspect environnemental. Les versions Graphite, Sand, Light Lilac et Black utilisent 43 % de plastique recyclé post-consommation certifié. L’aluminium employé dans la fabrication provient quant à lui de sources alimentées par des énergies renouvelables. L’emballage est composé de papier certifié FSC, conformément aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone affichés par Logitech depuis plusieurs années.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
Le Logitech Spotlight 2 sera commercialisé en France à partir du 12 juin 2026 au prix conseillé de 129,99 euros, disponible en quatre coloris : Graphite, Sand, Light Lilac et Black.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
Avec Spotlight 2, Logitech ne cherche pas seulement à améliorer un accessoire de présentation déjà bien établi. Le constructeur tente d’apporter une réponse à un problème rarement adressé par la technologie : le stress lié à la prise de parole en public. L’idée d’utiliser le retour haptique pour guider la respiration est originale et pourrait séduire les utilisateurs amenés à présenter régulièrement devant une audience. Cette évolution vise aussi bien les professionnels que les enseignants, formateurs ou conférenciers habitués aux prises de parole en public.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
la baguette magique de la présentation
La principale nouveauté de Spotlight 2 réside dans son système de retour haptique intégré. Grâce à de discrètes impulsions tactiles, la télécommande peut guider des exercices de respiration directement dans la main de l’utilisateur.
Pour toute personne ayant l'habitude d'animer des formations ou présenter des supports le savent : pouvoir parler du sujet sans se prendre la tête pour cliquer sur la page suivante est plus qu'appréciable. Sans évoquer ceux qui aiment bien parler en marchant.
Selon Logitech, cette fonctionnalité a été conçue pour offrir un véritable point d’ancrage aux intervenants, qu’il s’agisse d’une première prise de parole ou d’une intervention régulière devant un public.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
des outils de plus en plus évolués
Spotlight 2 conserve également ce qui avait fait le succès du modèle précédent : sa capacité à conserver l’attention de l’audience. Le nouveau modèle intègre plusieurs modes de mise en évidence numérique : Spotlight, Squarelight, Loupe et Annotation.
À cela s’ajoutent un pointeur numérique et un laser de Classe 1 permettant de mettre en avant un élément précis aussi bien lors de présentations physiques que dans des réunions hybrides ou à distance. L’ensemble fonctionne avec les principaux logiciels de présentation du marché, notamment PowerPoint, Google Slides et Keynote.
Logitech a également renforcé les possibilités de personnalisation via son logiciel Logi Options+. Le bouton d’action intégré peut désormais être configuré pour exécuter différentes tâches : lancer ou mettre en pause une vidéo, couper le microphone, masquer l’écran, déclencher un raccourci personnalisé. De quoi transformer le simple clicker en véritable centre de commande pour les présentations professionnelles.
jusqu'à trois mois d'autonomie
Côté technique, Spotlight 2 propose une double connectivité Bluetooth et Logi Bolt grâce à un récepteur USB-C fourni. La portée atteint jusqu’à 30 mètres, permettant de se déplacer librement sur scène ou dans une salle de conférence. Logitech annonce également une autonomie pouvant atteindre trois mois sur une charge complète. Plus pratique encore, une minute de recharge suffirait à récupérer jusqu’à trois heures d’utilisation.
Le constructeur met également en avant les efforts réalisés sur l’aspect environnemental. Les versions Graphite, Sand, Light Lilac et Black utilisent 43 % de plastique recyclé post-consommation certifié. L’aluminium employé dans la fabrication provient quant à lui de sources alimentées par des énergies renouvelables. L’emballage est composé de papier certifié FSC, conformément aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone affichés par Logitech depuis plusieurs années.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
PRIX ET DISPONIBILITÉ
Le Logitech Spotlight 2 sera commercialisé en France à partir du 12 juin 2026 au prix conseillé de 129,99 euros, disponible en quatre coloris : Graphite, Sand, Light Lilac et Black.
Logitech Spotlight 2 à 129,99 euros
QU’EN PENSER ?
Avec Spotlight 2, Logitech ne cherche pas seulement à améliorer un accessoire de présentation déjà bien établi. Le constructeur tente d’apporter une réponse à un problème rarement adressé par la technologie : le stress lié à la prise de parole en public. L’idée d’utiliser le retour haptique pour guider la respiration est originale et pourrait séduire les utilisateurs amenés à présenter régulièrement devant une audience. Cette évolution vise aussi bien les professionnels que les enseignants, formateurs ou conférenciers habitués aux prises de parole en public.