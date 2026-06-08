macOS 27 Emerald, Big Bear ou autre : quel sera le nom du prochain système du Mac ?
Par Laurence - Publié le
Comme chaque année à l’approche de la WWDC, certaines petites questions animent toujours les discussions entre Mac users : quel sera le nom de la prochaine version de macOS ? Cette année, plusieurs pistes commencent déjà à émerger. Parmi elles, deux noms semblent actuellement retenir l’attention : macOS Emerald et macOS Big Bear.
Depuis les débuts de Mac OS X en 2001, Apple a toujours associé chaque version majeure du système à un nom évocateur. Après avoir utilisé les célèbres félins comme Leopard, Snow Leopard ou Lion, Apple avait changé de stratégie en 2013 avec OS X Mavericks, inaugurant une longue série de références à des lieux emblématiques de Californie. Yosemite, Sierra, Mojave, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia ou encore l’actuel Tahoe ont ainsi perpétué cette tradition devenue l’une des signatures du Mac.
Parmi les candidats évoqués cette année, macOS Emerald apparaît comme l’option la plus cohérente. Selon plusieurs rumeurs, macOS 27 ne constituerait pas une révolution majeure mais plutôt une évolution de macOS 26 Tahoe, avec un accent mis sur les corrections de bugs, la stabilité et les optimisations autour d’Apple Intelligence.
Le parallèle avec OS X High Sierra est alors évident. À l’époque, Apple avait utilisé le nom d’une région située à proximité de la Sierra Nevada pour désigner une version de transition destinée à perfectionner le système existant.
Or, Emerald Bay est l’un des sites les plus connus du lac Tahoe. Le choix d’Emerald permettrait donc de prolonger naturellement l’identité de macOS Tahoe tout en soulignant l’idée d’une version plus mature et raffinée.
Une autre rumeur a récemment fait surface grâce à Aaron Perris, qui a repéré une référence à un
Big Bear Lake est une destination touristique bien connue située dans le sud de la Californie. Son nom correspond parfaitement à la tradition instaurée par Apple depuis plus d’une décennie.
Rien ne garantit toutefois que cette mention ait un lien direct avec macOS 27. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un nom de code interne ou d’un élément graphique sans rapport avec le système d’exploitation.
L’histoire montre également qu’Apple aime parfois brouiller les pistes. Dès 2014, plusieurs sociétés écrans liées à Cupertino avaient déposé de nombreux noms de lieux californiens. Certains ont depuis été utilisés, tandis que d’autres restent disponibles.
Parmi les candidats figurent notamment : California, Condor, Diablo, Farallon, Grizzly, Mammoth, Miramar, Pacific, Redtail, Redwood, Rincon, Shasta, Skyline, ou encore Tiburon. Notons que certains noms reviennent depuis plusieurs années sans avoir jamais été choisis.
Apple a déjà démontré par le passé qu’un dépôt de marque abandonné n’empêchait pas une utilisation ultérieure. Le meilleur exemple reste macOS Big Sur, dont la protection initiale avait expiré bien avant son annonce officielle.
Il ne reste plus que quelques heures avant de savoir quelle destination californienne Apple choisira pour macOS 27, à moins qu'elle ne change totalement de registre !
Si Emerald semble aujourd’hui le candidat le plus crédible, Cupertino pourrait encore réserver une surprise de dernière minute pour marquer le changement entre le nouveau Siri, et les nombreuses améliorations d’Apple Intelligence.
Une tradition vieille de plus de vingt ans
Depuis les débuts de Mac OS X en 2001, Apple a toujours associé chaque version majeure du système à un nom évocateur. Après avoir utilisé les célèbres félins comme Leopard, Snow Leopard ou Lion, Apple avait changé de stratégie en 2013 avec OS X Mavericks, inaugurant une longue série de références à des lieux emblématiques de Californie. Yosemite, Sierra, Mojave, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia ou encore l’actuel Tahoe ont ainsi perpétué cette tradition devenue l’une des signatures du Mac.
macOS Emerald : le favori ?
Parmi les candidats évoqués cette année, macOS Emerald apparaît comme l’option la plus cohérente. Selon plusieurs rumeurs, macOS 27 ne constituerait pas une révolution majeure mais plutôt une évolution de macOS 26 Tahoe, avec un accent mis sur les corrections de bugs, la stabilité et les optimisations autour d’Apple Intelligence.
Le parallèle avec OS X High Sierra est alors évident. À l’époque, Apple avait utilisé le nom d’une région située à proximité de la Sierra Nevada pour désigner une version de transition destinée à perfectionner le système existant.
Or, Emerald Bay est l’un des sites les plus connus du lac Tahoe. Le choix d’Emerald permettrait donc de prolonger naturellement l’identité de macOS Tahoe tout en soulignant l’idée d’une version plus mature et raffinée.
La piste inattendue de Big Bear
Une autre rumeur a récemment fait surface grâce à Aaron Perris, qui a repéré une référence à un
Project Big Beardans un fichier utilisé par Apple pour les visuels de la WWDC 2026 sur les réseaux sociaux.
Big Bear Lake est une destination touristique bien connue située dans le sud de la Californie. Son nom correspond parfaitement à la tradition instaurée par Apple depuis plus d’une décennie.
Rien ne garantit toutefois que cette mention ait un lien direct avec macOS 27. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un nom de code interne ou d’un élément graphique sans rapport avec le système d’exploitation.
Les outsiders
L’histoire montre également qu’Apple aime parfois brouiller les pistes. Dès 2014, plusieurs sociétés écrans liées à Cupertino avaient déposé de nombreux noms de lieux californiens. Certains ont depuis été utilisés, tandis que d’autres restent disponibles.
Parmi les candidats figurent notamment : California, Condor, Diablo, Farallon, Grizzly, Mammoth, Miramar, Pacific, Redtail, Redwood, Rincon, Shasta, Skyline, ou encore Tiburon. Notons que certains noms reviennent depuis plusieurs années sans avoir jamais été choisis.
Apple a déjà démontré par le passé qu’un dépôt de marque abandonné n’empêchait pas une utilisation ultérieure. Le meilleur exemple reste macOS Big Sur, dont la protection initiale avait expiré bien avant son annonce officielle.
Qu'en penser ?
Il ne reste plus que quelques heures avant de savoir quelle destination californienne Apple choisira pour macOS 27, à moins qu'elle ne change totalement de registre !
Si Emerald semble aujourd’hui le candidat le plus crédible, Cupertino pourrait encore réserver une surprise de dernière minute pour marquer le changement entre le nouveau Siri, et les nombreuses améliorations d’Apple Intelligence.