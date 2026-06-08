macOS 27 Emerald, Big Bear ou autre : quel sera le nom du prochain système du Mac ?

Une tradition vieille de plus de vingt ans

macOS Emerald : le favori ?

Emerald Bay - image Wikipedia

La piste inattendue de Big Bear

Project Big Bear

Big Ear Lake - Image Wikipedia

Les outsiders

Qu'en penser ?



Il ne reste plus que quelques heures avant de savoir quelle destination californienne Apple choisira pour macOS 27, à moins qu'elle ne change totalement de registre !

Si Emerald semble aujourd’hui le candidat le plus crédible, Cupertino pourrait encore réserver une surprise de dernière minute pour marquer le changement entre le nouveau Siri, et les nombreuses améliorations d’Apple Intelligence.

Depuis les débuts de Mac OS X en 2001,. Après avoir utilisé les célèbres félins comme Leopard, Snow Leopard ou Lion, Apple avait changé de stratégie enavec OS X Mavericks,. Yosemite, Sierra, Mojave, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia ou encore l’actuel Tahoe ont ainsi perpétué cette tradition devenue l’une des signatures du Mac.. Selon plusieurs rumeurs, macOS 27 ne constituerait pas une révolution majeure mais plutôt une évolution de macOS 26 Tahoe, avec un accent mis sur les corrections de bugs, la stabilité et les optimisations autour d’Apple Intelligence.Le parallèle avec OS X High Sierra est alors évident. À l’époque, Apple avait utilisé le nom d’uneOr,. Le choix d’Emerald permettrait donc de prolonger naturellement l’identité de macOS Tahoe tout en soulignant l’idée d’une version plus mature et raffinée.Une autre rumeur a récemment fait surface grâce à, qui a repéré une référence à undans un fichier utilisé par Apple pour les visuels de la WWDC 2026 sur les réseaux sociaux.. Son nom correspond parfaitement à la tradition instaurée par Apple depuis plus d’une décennie.Rien ne garantit toutefois que cette mention ait un lien direct avec macOS 27. Il pourrait tout aussi bien s’agirsans rapport avec le système d’exploitation.. Dès 2014, plusieurs sociétés écrans liées à Cupertino avaient déposé de nombreux noms de lieux californiens. Certains ont depuis été utilisés, tandis que d’autres restent disponibles.Parmi les candidats figurent notamment : California, Condor, Diablo, Farallon, Grizzly, Mammoth, Miramar, Pacific, Redtail, Redwood, Rincon, Shasta, Skyline, ou encore Tiburon. Notons que certains noms reviennent depuis plusieurs années sans avoir jamais été choisis.Apple a déjà démontré par le passé qu’. Le meilleur exemple reste, dont la protection initiale avait expiré bien avant son annonce officielle.