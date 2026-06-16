Lightroom, Photoshop et Premiere Pro : une nouvelle vague d’IA, encore plus musclée !

Lightroom mise sur l’IA pour gagner du temps

Assisted Culling

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Transformer une photo en vidéo

Photo to Video

AI Sharpen

Premiere Pro et After Effects gagnent en productivité

Photoshop et Illustrator continuent leur mutation

Concept to Vector

Reflection Removal

Qu'en penser ?



Ces nouveautés illustrent parfaitement la stratégie actuelle d’Adobe. Plutôt que de remplacer les créateurs, l’éditeur cherche à automatiser les tâches les plus répétitives afin de leur permettre de se concentrer sur les aspects créatifs de leurs projets.



À mesure que les modèles d’intelligence artificielle progressent, Lightroom, Photoshop, Premiere Pro et After Effects se transforment progressivement en véritables assistants capables de réaliser en quelques secondes des opérations qui nécessitaient auparavant plusieurs minutes, voire plusieurs heures de travail manuel.

. Adobe généralise tout d’abord son outil, destiné à aider les photographes à trier rapidement de grandes bibliothèques d’images. L’outil peut désormaiscomme l’ouverture des yeux ou la netteté des visages, tout en regroupant automatiquement les clichés similaires.La sélection des sujets progresse également grâce à une nouvelle version decapable de mieux détourer les éléments complexes comme les cheveux, les branches ou encore les rayons d’une roue de vélo.Lightroom Classic gagne par ailleurs un, ainsi qu’une nouvelle version de l’outil de réduction du bruit optimisée pour les Mac Apple Silicon. Adobe promet jusqu’à 3,6 fois plus de performances sur certaines opérations.L’une des nouveautés les plus spectaculaires concerne la version moderne de Lightroom. Adobe introduit, un. L’objectif est notamment de faciliter la création de contenus pour les réseaux sociaux, de plans d’illustration ou de vidéos promotionnelles.Autre nouveauté dopée à l’IA :, qui intègre directement dans Lightroom la technologie de netteté développée par Topaz Labs afin d’Du côté de Premiere Pro,Les utilisateurs peuvent désormais couper instantanément tous les sons du projet grâce à un bouton, rechercher rapidement des marqueurs par nom ou couleur, ou encore appliquer plus facilement des effets de flou, de dégradé ou de bruit visuel.After Effects n’est pas en reste avec l’arrivée de plusieurs nouveaux outils de détourage assistés par IA, capables de sélectionner automatiquement des objets ou d’affiner les contours de manière plus précise. L’application prend également en charge l’sous forme de calques modifiables, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs.Illustrator bénéficie d’un nouvel outil baptisé. Alimenté par l’IA, il permet dePhotoshop accueille quant à lui un outil particulièrement pratique pour les photographes :. Celui-ciprésents sur une image, les place sur un calque séparé puis permet de les supprimer totalement ou d’ajuster leur intensité selon les besoins.