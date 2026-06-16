Lightroom, Photoshop et Premiere Pro : une nouvelle vague d’IA, encore plus musclée !
Par Laurence - Publié le
Adobe poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle. L’éditeur vient de déployer une importante mise à jour de sa suite Creative Cloud avec de nouvelles fonctionnalités pour Lightroom, Photoshop, Premiere Pro, After Effects et Illustrator. Au programme : davantage d’automatisation, des outils de retouche plus performants et plusieurs nouveautés conçues pour accélérer les flux de travail des créateurs.
Adobe
La mise à jour est particulièrement riche pour Lightroom et Lightroom Classic. Adobe généralise tout d’abord son outil
La sélection des sujets progresse également grâce à une nouvelle version de
Lightroom Classic gagne par ailleurs un système de détection des doublons basé directement sur l’analyse des pixels, ainsi qu’une nouvelle version de l’outil de réduction du bruit optimisée pour les Mac Apple Silicon. Adobe promet jusqu’à 3,6 fois plus de performances sur certaines opérations.
L’une des nouveautés les plus spectaculaires concerne la version moderne de Lightroom. Adobe introduit
Autre nouveauté dopée à l’IA :
Du côté de Premiere Pro, Adobe ajoute plusieurs outils destinés à simplifier le montage vidéo. Les utilisateurs peuvent désormais couper instantanément tous les sons du projet grâce à un bouton Global Audio Mute, rechercher rapidement des marqueurs par nom ou couleur, ou encore appliquer plus facilement des effets de flou, de dégradé ou de bruit visuel.
Adobe intègre également un accès direct à Adobe Stock depuis Premiere Pro afin de prévisualiser et acheter des contenus sans quitter le logiciel. After Effects n’est pas en reste avec l’arrivée de plusieurs nouveaux outils de détourage assistés par IA, capables de sélectionner automatiquement des objets ou d’affiner les contours de manière plus précise. L’application prend également en charge l’importation de fichiers SVG sous forme de calques modifiables, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs.
Illustrator bénéficie d’un nouvel outil baptisé
Photoshop accueille quant à lui un outil particulièrement pratique pour les photographes :
Ces nouveautés illustrent parfaitement la stratégie actuelle d’Adobe. Plutôt que de remplacer les créateurs, l’éditeur cherche à automatiser les tâches les plus répétitives afin de leur permettre de se concentrer sur les aspects créatifs de leurs projets.
À mesure que les modèles d’intelligence artificielle progressent, Lightroom, Photoshop, Premiere Pro et After Effects se transforment progressivement en véritables assistants capables de réaliser en quelques secondes des opérations qui nécessitaient auparavant plusieurs minutes, voire plusieurs heures de travail manuel.
Adobe
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Lightroom mise sur l’IA pour gagner du temps
La mise à jour est particulièrement riche pour Lightroom et Lightroom Classic. Adobe généralise tout d’abord son outil
Assisted Culling, destiné à aider les photographes à trier rapidement de grandes bibliothèques d’images. L’outil peut désormais analyser des critères comme l’ouverture des yeux ou la netteté des visages, tout en regroupant automatiquement les clichés similaires.
La sélection des sujets progresse également grâce à une nouvelle version de
Select Subjectcapable de mieux détourer les éléments complexes comme les cheveux, les branches ou encore les rayons d’une roue de vélo.
Lightroom Classic gagne par ailleurs un système de détection des doublons basé directement sur l’analyse des pixels, ainsi qu’une nouvelle version de l’outil de réduction du bruit optimisée pour les Mac Apple Silicon. Adobe promet jusqu’à 3,6 fois plus de performances sur certaines opérations.
Transformer une photo en vidéo
L’une des nouveautés les plus spectaculaires concerne la version moderne de Lightroom. Adobe introduit
Photo to Video, un outil capable de générer automatiquement une séquence vidéo à partir d’une simple image fixe. L’objectif est notamment de faciliter la création de contenus pour les réseaux sociaux, de plans d’illustration ou de vidéos promotionnelles.
Autre nouveauté dopée à l’IA :
AI Sharpen, qui intègre directement dans Lightroom la technologie de netteté développée par Topaz Labs afin d’améliorer automatiquement les images légèrement floues.
Premiere Pro et After Effects gagnent en productivité
Du côté de Premiere Pro, Adobe ajoute plusieurs outils destinés à simplifier le montage vidéo. Les utilisateurs peuvent désormais couper instantanément tous les sons du projet grâce à un bouton Global Audio Mute, rechercher rapidement des marqueurs par nom ou couleur, ou encore appliquer plus facilement des effets de flou, de dégradé ou de bruit visuel.
Adobe intègre également un accès direct à Adobe Stock depuis Premiere Pro afin de prévisualiser et acheter des contenus sans quitter le logiciel. After Effects n’est pas en reste avec l’arrivée de plusieurs nouveaux outils de détourage assistés par IA, capables de sélectionner automatiquement des objets ou d’affiner les contours de manière plus précise. L’application prend également en charge l’importation de fichiers SVG sous forme de calques modifiables, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs.
Photoshop et Illustrator continuent leur mutation
Illustrator bénéficie d’un nouvel outil baptisé
Concept to Vector. Alimenté par l’IA, il permet de transformer rapidement des croquis, des dessins ou même des images bitmap en véritables illustrations vectorielles exploitables.
Photoshop accueille quant à lui un outil particulièrement pratique pour les photographes :
Reflection Removal. Celui-ci détecte automatiquement les reflets présents sur une image, les place sur un calque séparé puis permet de les supprimer totalement ou d’ajuster leur intensité selon les besoins.
Qu'en penser ?
Ces nouveautés illustrent parfaitement la stratégie actuelle d’Adobe. Plutôt que de remplacer les créateurs, l’éditeur cherche à automatiser les tâches les plus répétitives afin de leur permettre de se concentrer sur les aspects créatifs de leurs projets.
À mesure que les modèles d’intelligence artificielle progressent, Lightroom, Photoshop, Premiere Pro et After Effects se transforment progressivement en véritables assistants capables de réaliser en quelques secondes des opérations qui nécessitaient auparavant plusieurs minutes, voire plusieurs heures de travail manuel.
Adobe