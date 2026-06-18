Et si Photoshop faisait le travail à votre place ?

Firefly peut créer une identité de marque complète

Creative Skills

Des vidéos, des storyboards et des montages automatiques

Des agents IA dans Photoshop, Premiere et Illustrator

Illustrator et Premiere

Firefly arrive aussi dans ChatGPT

Qu'en penser ?



Avec cette annonce, Adobe confirme sa volonté de devenir l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle créative.



L’évolution est significative : Firefly n’est plus seulement un générateur d’images ou de vidéos. Il devient progressivement un véritable collaborateur capable d’exécuter des tâches, de prendre certaines décisions et d’automatiser des workflows entiers.



Pour les graphistes, vidéastes et agences, le gain de temps pourrait être considérable. Mais cette évolution pose aussi une question de fond : à mesure que l’IA prend en charge une partie croissante de la production, quel sera encore le rôle du créatif humain ? Adobe semble parier que l’avenir reposera davantage sur la direction artistique et l’idéation que sur l’exécution technique.

La nouveauté la plus spectaculaire concerne Firefly et ses nouveaux, des. Adobe ajoute notamment une fonction de création de marque particulièrement ambitieuse. À partir d’une, Firefly peut désormais générer un logo, une palette de couleurs, une identité visuelle cohérente et même des vidéos promotionnelles adaptées aux différents réseaux sociaux.L’assistant ne se contente pas d’exécuter les demandes. Lorsqu’il manque des informations, il peutafin d’affiner le résultat final. Adobe a également conçu des interfaces spécifiques permettant de sélectionner des polices depuis Adobe Fonts, définir des couleurs précises ou encore piloter certains paramètres vidéo sans quitter la conversation.. Parmi eux, on trouve Short Product Video Reels, quidestinées aux réseaux sociaux ; Quick Cut, capable d’plusieurs séquences vidéo pour produire un premier montage ; Storyboards, quiAdobe introduit également Elements, un système permettant de rles mêmes personnages, objets ou décors entre plusieurs générations IA afin de garantir une meilleure cohérence visuelle. Enfin, Projects vise à, des ressources et des contenus générés par intelligence artificielle. Ces deux fonctionnalités sont pour l’instant disponibles en bêta privée.Au-delà de Firefly, Adobe déploie désormais ses agents directement dans les applications. Une nouvelle barre latérale permettra d’interagir avec Firefly par simple conversation.Concrètement, les utilisateurs pourront demander à l’IA de classer et renommer automatiquement les médias dans; de vérifier la conformité d’un projetavec un brief client ; d’appliquer de nouvelles règles graphiques à une maquette; et de contrôler les paramètres d’impression dans Illustrator. L’objectif est de déléguer les tâches fastidieuses afin que les créatifs puissent se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de leur travail.. Dans Illustrator, l’IA est capable de générer automatiquement des centaines d’éléments vectoriels en respectant des règles complexes de taille, de transparence ou de positionnement à partir d’une simple phrase.De son côté,, préparer automatiquement un projet multicaméra et organiser l’ensemble du montage avant même que le monteur commence à travailler. Des tâches qui prennent parfois plusieurs dizaines de minutes, voire davantage, lorsqu’elles sont réalisées manuellement.. L’entreprise annonce également l’arrivée de ses outils agentiques dans ChatGPT, Claude et Copilot, tandis qu’une intégration avec Google Gemini est déjà en préparation.Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des premiers outilsdepuis l’an dernier. Adobe espère ainsi toucher des centaines de millions d’utilisateurs bien au-delà de ses seuls abonnés Creative Cloud.