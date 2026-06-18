Et si Photoshop faisait le travail à votre place ?
Par Laurence - Publié le
Adobe accélère encore sur l’intelligence artificielle. L’éditeur vient d’annoncer une importante mise à jour de Firefly et de ses outils agentiques, avec un objectif clair : transformer ses applications Creative Cloud en véritables assistants capables de travailler à la place des créatifs sur les tâches répétitives. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign ou encore Frame.io vont progressivement intégrer ces nouveaux agents IA capables d’exécuter des actions complexes à partir d’une simple instruction en langage naturel.
Adobe
La nouveauté la plus spectaculaire concerne Firefly et ses nouveaux
L’assistant ne se contente pas d’exécuter les demandes. Lorsqu’il manque des informations, il peut poser des questions complémentaires afin d’affiner le résultat final. Adobe a également conçu des interfaces spécifiques permettant de sélectionner des polices depuis Adobe Fonts, définir des couleurs précises ou encore piloter certains paramètres vidéo sans quitter la conversation.
D’autres outils viennent enrichir cette bibliothèque de compétences. Parmi eux, on trouve Short Product Video Reels, qui transforme des images en courtes vidéos destinées aux réseaux sociaux ; Quick Cut, capable d’assembler automatiquement plusieurs séquences vidéo pour produire un premier montage ; Storyboards, qui génère des vidéos complètes à partir d’idées ou de descriptions sommaires.
Adobe introduit également Elements, un système permettant de réutiliser les mêmes personnages, objets ou décors entre plusieurs générations IA afin de garantir une meilleure cohérence visuelle. Enfin, Projects vise à simplifier l’organisation des fichiers, des ressources et des contenus générés par intelligence artificielle. Ces deux fonctionnalités sont pour l’instant disponibles en bêta privée.
Au-delà de Firefly, Adobe déploie désormais ses agents directement dans les applications Creative Cloud. Une nouvelle barre latérale permettra d’interagir avec Firefly par simple conversation.
Concrètement, les utilisateurs pourront demander à l’IA de classer et renommer automatiquement les médias dans Premiere Pro ; de vérifier la conformité d’un projet Photoshop avec un brief client ; d’appliquer de nouvelles règles graphiques à une maquette InDesign ; et de contrôler les paramètres d’impression dans Illustrator. L’objectif est de déléguer les tâches fastidieuses afin que les créatifs puissent se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de leur travail.
Adobe a présenté plusieurs démonstrations particulièrement convaincantes. Dans Illustrator, l’IA est capable de générer automatiquement des centaines d’éléments vectoriels en respectant des règles complexes de taille, de transparence ou de positionnement à partir d’une simple phrase.
De son côté, Premiere peut synchroniser plusieurs flux vidéo, préparer automatiquement un projet multicaméra et organiser l’ensemble du montage avant même que le monteur commence à travailler. Des tâches qui prennent parfois plusieurs dizaines de minutes, voire davantage, lorsqu’elles sont réalisées manuellement.
Adobe ne compte pas limiter Firefly à son propre écosystème. L’entreprise annonce également l’arrivée de ses outils agentiques dans ChatGPT, Claude et Copilot, tandis qu’une intégration avec Google Gemini est déjà en préparation.
Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des premiers outils Photoshop, Acrobat et Adobe Express déjà accessibles via ChatGPT depuis l’an dernier. Adobe espère ainsi toucher des centaines de millions d’utilisateurs bien au-delà de ses seuls abonnés Creative Cloud.
Adobe
Avec cette annonce, Adobe confirme sa volonté de devenir l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle créative.
L’évolution est significative : Firefly n’est plus seulement un générateur d’images ou de vidéos. Il devient progressivement un véritable collaborateur capable d’exécuter des tâches, de prendre certaines décisions et d’automatiser des workflows entiers.
Pour les graphistes, vidéastes et agences, le gain de temps pourrait être considérable. Mais cette évolution pose aussi une question de fond : à mesure que l’IA prend en charge une partie croissante de la production, quel sera encore le rôle du créatif humain ? Adobe semble parier que l’avenir reposera davantage sur la direction artistique et l’idéation que sur l’exécution technique.
Adobe
Firefly peut créer une identité de marque complète
La nouveauté la plus spectaculaire concerne Firefly et ses nouveaux
Creative Skills, des compétences préconfigurées permettant d’automatiser des workflows complets. Adobe ajoute notamment une fonction de création de marque particulièrement ambitieuse. À partir d’une simple description, Firefly peut désormais générer un logo, une palette de couleurs, une identité visuelle cohérente et même des vidéos promotionnelles adaptées aux différents réseaux sociaux.
L’assistant ne se contente pas d’exécuter les demandes. Lorsqu’il manque des informations, il peut poser des questions complémentaires afin d’affiner le résultat final. Adobe a également conçu des interfaces spécifiques permettant de sélectionner des polices depuis Adobe Fonts, définir des couleurs précises ou encore piloter certains paramètres vidéo sans quitter la conversation.
Des vidéos, des storyboards et des montages automatiques
D’autres outils viennent enrichir cette bibliothèque de compétences. Parmi eux, on trouve Short Product Video Reels, qui transforme des images en courtes vidéos destinées aux réseaux sociaux ; Quick Cut, capable d’assembler automatiquement plusieurs séquences vidéo pour produire un premier montage ; Storyboards, qui génère des vidéos complètes à partir d’idées ou de descriptions sommaires.
Adobe introduit également Elements, un système permettant de réutiliser les mêmes personnages, objets ou décors entre plusieurs générations IA afin de garantir une meilleure cohérence visuelle. Enfin, Projects vise à simplifier l’organisation des fichiers, des ressources et des contenus générés par intelligence artificielle. Ces deux fonctionnalités sont pour l’instant disponibles en bêta privée.
Des agents IA dans Photoshop, Premiere et Illustrator
Au-delà de Firefly, Adobe déploie désormais ses agents directement dans les applications Creative Cloud. Une nouvelle barre latérale permettra d’interagir avec Firefly par simple conversation.
Concrètement, les utilisateurs pourront demander à l’IA de classer et renommer automatiquement les médias dans Premiere Pro ; de vérifier la conformité d’un projet Photoshop avec un brief client ; d’appliquer de nouvelles règles graphiques à une maquette InDesign ; et de contrôler les paramètres d’impression dans Illustrator. L’objectif est de déléguer les tâches fastidieuses afin que les créatifs puissent se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de leur travail.
Illustrator et Premiere
Adobe a présenté plusieurs démonstrations particulièrement convaincantes. Dans Illustrator, l’IA est capable de générer automatiquement des centaines d’éléments vectoriels en respectant des règles complexes de taille, de transparence ou de positionnement à partir d’une simple phrase.
De son côté, Premiere peut synchroniser plusieurs flux vidéo, préparer automatiquement un projet multicaméra et organiser l’ensemble du montage avant même que le monteur commence à travailler. Des tâches qui prennent parfois plusieurs dizaines de minutes, voire davantage, lorsqu’elles sont réalisées manuellement.
Firefly arrive aussi dans ChatGPT
Adobe ne compte pas limiter Firefly à son propre écosystème. L’entreprise annonce également l’arrivée de ses outils agentiques dans ChatGPT, Claude et Copilot, tandis qu’une intégration avec Google Gemini est déjà en préparation.
Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des premiers outils Photoshop, Acrobat et Adobe Express déjà accessibles via ChatGPT depuis l’an dernier. Adobe espère ainsi toucher des centaines de millions d’utilisateurs bien au-delà de ses seuls abonnés Creative Cloud.
Adobe
Qu'en penser ?
Avec cette annonce, Adobe confirme sa volonté de devenir l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle créative.
L’évolution est significative : Firefly n’est plus seulement un générateur d’images ou de vidéos. Il devient progressivement un véritable collaborateur capable d’exécuter des tâches, de prendre certaines décisions et d’automatiser des workflows entiers.
Pour les graphistes, vidéastes et agences, le gain de temps pourrait être considérable. Mais cette évolution pose aussi une question de fond : à mesure que l’IA prend en charge une partie croissante de la production, quel sera encore le rôle du créatif humain ? Adobe semble parier que l’avenir reposera davantage sur la direction artistique et l’idéation que sur l’exécution technique.